Oppo, geçtiğimiz aylarda Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ akıllı telefonlarını Çin pazarına sunmuştu. Şimdi ise, yaklaşık altı ay sonra Oppo’nun OPPO Reno 11 serisini piyasaya sürmeye hazırlandığına dair işaretler var gibi görünüyor. Son sızıntı, Reno 11 serisinin Çin’deki beklenen lansman tarihini açıkladı.

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, Reno 11 serisi, Çin pazarında Kasım ayının sonlarına doğru geçici olarak tanıtılması planlanıyor. Ayrıca, Reno 11 Pro+ modelinin bu özel jenerasyona dahil edilmeyeceği de belirtildi, bu da şirketin Reno 11 ve Reno 11 Pro modellerini duyuracağı anlamına geliyor.

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Daha önce sızdırılan bilgilere göre, Reno 11 serisi tüm modellerde kavisli kenarlı bir ekran sunacak. Ayrıca, kamera modüllerinin geliştirilmiş versiyonlarına sahip olacağı ve yeni serinin bir periskop telefoto makro kamerasıyla geleceği de açıklandı. Yeni serinin arka panelinin de tasarım açısından yenilikler içereceği belirtiliyor.

Eğer Reno 11 serisi gerçekten Kasım ayında piyasaya sürülüyorsa, Oppo‘nun yakın gelecekte tanıtım ve duyurularına başlaması muhtemel. Aynı zamanda, DCS ayrıca Honor’un Kasım ayında Honor 100 serisini tanıtma planları olduğunu da dile getirdi.

Ayrıca, Vivo S18 serisinin yakında duyurulabileceği ima edildi, ancak kesin bir lansman tarihi belirtilmedi. Diğer haberlere göre, hem Vivo S18 serisi hem de iQOO Neo 9 serisinin Aralık ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor. DCS ayrıca Huawei’nin Nova 12 serisinin de Aralık ayında piyasaya sürülmeye hazır olduğunu belirtti.