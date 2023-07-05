Oppo bir süredir yeni akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Reno serisinin yeni üyelerini piyasaya süren Oppo şimdi de A serisinin yeni üyesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geldiğimiz noktada bugün Oppo’nun A78 isimli yeni akıllı telefonu Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

Oppo A78 Geekbench testinde görüntülendi. CPH2565 kod adıyla teste giren Oppo A78’de “bengal” kod adlı bir Snapdragon yonga seti kullanılacak. Bu yonga seti de Snapdragon 680’e tekabül ediyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Oppo A78 Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. 6.43 inç büyüklüğündeki bu ekran 90 hz ekran yenileme hızıyla birlikte gelecek. Bu ekranda AMOLED bir panel kullanılacak.

Oppo A78 kaputun altında Snapdragon 680 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Bunların haricinde akıllı telefonun bir de 8 GB sanal RAM desteği bulunacak. Snapdragon 680 yonga seti 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak.

İlginizi çekebilir: OPPO Reno 10 Serisi Avrupa’ya Bir Başka Gelecek!

Kamera tarafında ise Oppo A78 ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.