Çin’in önde gelen çevrimiçi video ve yayın hizmeti Youku’da yayınlanan bir reklam, Reno 10 Pro’nun 24 Mayıs’ta tanıtılacağını ortaya koydu. Seri üç modelden oluşacak. Bunlar sırasıyla Snapdragon 778G, Dimensity 8200 ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setleri tarafından desteklenen Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro Plus olacak.

Youku’daki Reno 10 serisi reklamı, Reno 10 Pro+’ın tasarım ve renk seçeneklerini sergiliyor gibi görünüyor. Buna ek olarak, popüler sızıntı yapan Digital Chat Station, yeni bir Weibo gönderisinde Reno 10 ve Reno 10 Pro’nun temel özelliklerini sızdırdı.

Reno 10, 2412 x 1080 FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç büyüklüğünde OLED kavisli kenarlı ekrana sahip olacak. 32 megapiksel Sony IMX709 ön kameraya ve 64 megapiksel OmniVision OV64B birincil kamera, 8 megapiksel IMX355 ultra geniş kamera ve 32 megapiksel Sony IMX709 telefoto kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

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Reno 10’un gücünü Snapdragon 778G işlemciden, 12 GB RAM’den ve 80W hızlı şarj destekli 4.600 mAh pilden alması bekleniyor. Cihaz 180 gram ağırlığında ve 7,58 mm kalınlığında olacak. Reno 10 Pro, Reno 10 ile aynı ekrana ve ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumu, OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX890 ana kamera, 8 megapiksel IMX355 ultra geniş üçlü kamera ve 2x yakınlaştırmalı 32 megapiksel Sony IMX709 telefoto modülünden oluşacak.

Reno 10 Pro, Dimensity 8200 SoC ve 12 GB veya 16 GB RAM ile donatılacak. Cihazın 100W hızlı şarj destekli 4.600mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. 186 gram ağırlığında ve 7.68 mm kalınlığında olacak.

Hem Reno 10 hem de Reno 10 Pro, ekran içi parmak izi sensörü, NFC, IR blaster ve plastik orta çerçeveye sahip olacak. Her iki cihaz da Parlak Altın, Renkli Mavi ve Yıldızlı Siyah gibi tonlarda gelecek.