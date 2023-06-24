Bu yılın başlarında OPPO, A78 5G (inceleme) akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Marka şimdi de aynı cihazın 4G versiyonu üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon geçmişte birden fazla sertifika almıştı ve sonuncusu IMDA sertifikasıydı. Şimdi, OPPO A78 4G FCC ve Bluetooth SIG sertifika web sitelerinde görüldü. Buda telefonun yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. İşte detaylar.

İçindekiler OPPO A78 4G FCC ve Bluetooth SIG sertifikası

OPPO A78 4G FCC ve Bluetooth SIG sertifikası

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OPPO A78 4G, FCC ve Bluetooth SIG web sitelerinde CPH2565 model numarasıyla listelendi. FCC sertifikası, cihazın Android 13 tabanlı olabilecek markanın tescilli ColorOS 13.1 üzerinde çalışacağını ortaya koyuyor. Boyut açısından 158,76 mm yüksekliğe ve 71,04 mm genişliğe sahip olacak. Yaklaşan teklifin bağlantı seçenekleri arasında 4G, 3G, çift bant WiFi ve Bluetooth yer alacak. FCC sertifikası ayrıca OPPO A78 4G’nin, cihazın 5G versiyonuna benzer şekilde 5.000mAh pil ünitesinden güç alacağını belirtiyor.

OPPO A78 4G’nin Bluetooth SIG listesi, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekleyeceğini ortaya koyuyor.

Bunun dışında, sertifika web siteleri OPPO A78 4G hakkında herhangi bir ek bilgi vermiyor. Akıllı telefonun birden fazla sertifika aldığı düşünüldüğünde, yakında çeşitli küresel pazarlarda piyasaya sürülebilir. Cihazın 5G muadiline kıyasla tonlanmış bir teklif olması bekleniyor. Farklı bir işlemci tarafından desteklenebilir.