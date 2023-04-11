Oppo’nun önümüzdeki ay veya Haziran ayında Çin’de Reno 10 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Seri üç farklı akıllı telefonu içerecek:

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Reno 10 serisi hakkında geçen aydan beri bir sürü sızıntı gördük. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon serisinin abisi Oppo Reno 10 Pro+’ın teknik özellikleri sızdırıldı.

Sızıntıya göre serinin abisi Oppo Reno 10 Pro+, 1.5K çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.74 inç büyüklükte olacak ve 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel göreceğiz.

Oppo Reno 10 Pro+ kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Oppo Reno 10 Pro+ üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte Sony IMX890 lense sahip bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 64 MP OV64B lense sahip telefoto kamera eşlik edecek.

Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ana kameraya da sahip olacak.

Şimdilik Oppo Reno 10 serisi hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Bakalım Vivo, Realme, Xiaomi, Samsung gibi markalar Oppo’nun bu hamlesine nasıl yanıt verecek?