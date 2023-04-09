OPPO’nun Reno 10 serisi akıllı telefonlarını Mayıs veya Haziran aylarında Çin’de duyurması bekleniyor. Serinin Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ olmak üzere üç model içermesi bekleniyor. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, OPPO Reno 10 Pro+’ya güç verecek yonga setini ve cihazın bazı detaylarını açıkladı!

OPPO Reno 10 Pro+ Pazarı Sallamaya Geliyor!

Sızıntılara göre, OPPO Reno 10 Pro+, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle donatılmış olarak gelecek. Yeni piyasaya sürülen Find X6 serisinin baz modeli olan Find X6’da da bu işlemcinin kullanılacağı iddia edilmiş ancak beklenen olmamıştı. Görünüşe göre iptal edilen Find X6’nın ince ayarlanmış bir versiyonu Çin pazarında Reno 10 Pro+ olarak piyasaya çıkacak.

Önceki raporlar Reno 10 Pro+’ın 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.74 inç boyutlu devasa bir OLED ekranla donatılacağını iddia etmişti. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında tasarıma ait şema görselleri ortaya çıkan cihaz, oldukça cesur bir tasarımla bizleri karşılayabilir.

Sızdırılan diğer bilgilere göre, cihazın arka kamerası optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 megapiksel Sony IMX890 ana kameraya sahip olacak. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX355 ultra geniş açı kamerası ve 2x optik zoom özellikli 64 megapiksel periskop kamera eşlik edecek.

Reno 10 Pro+, 80W kablolu şarjı destekleyen 4.700mAh boyutlu bir pil barındırabilir. Cihaz 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı ile amiral gemisi katili telefon segmentinde oldukça cömert özelliklerle bizleri karşılayacak gibi görünüyor.

Cihaz, henüz çiçeği burnunda olan ColorOS 13.1 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelebilir. Cihazın fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle tam bir amiral gemisi katili olduğunu haykıran OPPO Reno 10 Pro+ gibi serinin diğer modelleri de güçlü donanım özellikleriyle gelecek. Son raporlara göre, serinin diğer modellerinde Snapdragon 7 Gen 2 işlemcisine yer verilebilir.

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Orta seviyede yeni bir çığır açan bu işlemci, 7 Gen serisinin ilk defa 8 Gen serisiyle yaraşır bir performans gösterdiği nesil olarak dikkat çekmişti. Bakalım Huawei gibi diğer üreticiler buna nasıl bir karşılık verecek.