Oppo’nun Reno10 ailesi 24 Mayıs’ta, yani önümüzdeki Çarşamba günü tanıtılacak. Şimdi, etkinliğe bir haftadan az bir süre kala, bazı yeni görseller sızdırıldı. Bu görüntüler, yaklaşan serinin kralı olacak Oppo Reno10 Pro+ için resmi tanıtım materyalleri olabilir gibi görünüyor. İşte Reno10 Pro+’ın sızdırılan tanıtım görselleri!

Oppo’nun Yeni Canavarı Çok Can Yakacak!

Sızdırılan görseller, cihazın altın, siyah ve mor rengini ortaya koyuyor. Bu görüntüler, cihazın daha önceki sızıntı görselleriyle aynı diyebiliriz. Oppo cephesi burada amiral gemisi Find X6’da kullandığı dairesel kamera modülüne benzer bir kamera modülüne yer vermiş.

Ancak kamera modülü cihazın ortasından köşe kısmına taşınmış durumda. Bununla birlikte, dairesel bir tasarım yerine “hap” şekline benzeyen bir kamera modülü tercih edilmiş. Kameranın üst yarısı ana kamera ve geniş açı kamerasına ev sahipliği yaparken, alt kısımda 64MP çözünürlüğe sahip olması beklenen telefoto kamera yer alacak.

Merakla beklenen OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin sızdırılan detayları, 50MP Sony IMX890 ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 64MP periskop telefoto kamera ile üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını söylüyor. Telefoto lensin teknolojisi, hevesli mobil fotoğrafçılar için heyecan verici bir beklenti olan inanılmaz düşük ışık performansı vaat ediyor. Telefonun ön kamerası 32MP sensöre sahip ve bu da onu selfie severler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Önceki söylentilere göre OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı ve 3C sertifikasyon platformuna göre 100W hızlı şarj özelliğini destekleyeceği söyleniyordu. Cihazın ayrıca ortalanmış delikli bir 6,74 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1,5K ekran çözünürlüğü ile donatılması bekleniyor. Tüm bu özellikleriyle OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin piyasaya çıktığında çok beğenilen bir akıllı telefon olacağı kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO’nun yeni canavarı sizce başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!