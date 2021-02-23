OPPO MWCS’de Yeni Teknolojilerini Tanıttı

OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’ndeki iş ortakları toplantısında hızlı şarj teknolojilerini tanıttı. Etkinlikte OPPO’nun geleceğe yönelik 5G akıllı ev teknolojisi ve akıllı telefon formları da vitrine çıktı.

İlginizi çekebilir: OPPO Reno 5F Öncekilerden Farklı Bir Tasarımla Duyuruldu

reklam

OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde hızlı şarj konusundaki iş ortaklığı hakkında bir konferans düzenledi. OPPO gerçekleşen konferansta şarj alanındaki inovasyonların yanı sıra, 5G bağlantısı ve akıllı teknolojiler de mevcut.

Sstandında şarj konusunda en yeni teknolojilere sahip birçok ürün sergiledi. Bunların arasında 4,000mAh telefon pilini sadece 20 dakikada %100 şarj edebilen 125W hızlı şarj ve aynı pili 30 dakika gibi az bir sürede şarj edebilen 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ürünleri yer aldı. Ayrıca birçok iş ortağının fikri mülkiyeti OPPO’ya ait teknolojilerin lisansı ile ürettikleri ürünleri de tanıttı.

5G İnovasyon ve Yatırım Zirvesi’nde 5G teknolojisi hakkında konuşmak üzere Mobil Dünya Kongresi’ne davet edilen OPPO Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Henry Tang, şu açıklamaları yaptı: “OPPO olarak 5G teknolojisinin hepimizin yaşam biçimini değiştireceğine kesinlikle inanıyoruz. Kapsam ve kapasite genişledikçe, çeşitli alanlarda gelişen ve tüketicilere beklenmedik deneyimler getiren yeni uygulamaların olduğunu göreceğiz. Halihazırda küresel bir 5G standardının geliştirilmesinde yer aldık. Bundan sonrası için de TV’den CPE’ye ve artırılmış gerçekliğe kadar yeni 5G cihazlarını keşfetmeye devam edeceğiz.”

Oppo ile Geleceğin Akıllı Evi

OPPO’nun nesnelerin interneti ürünlerinin evlerimizi nasıl eskisinden çok daha akıllı ve bağlantılı hale getirdiğini gösteriyor. Bu alandaki ürünlerin merkezinde Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF Sistemi tarafından desteklenen 5G müşteri ekipmanı (CPE) Omni var ve fikri mülkiyeti OPPO’ya ait iki anten sayesinde 5G sinyallerini istikrarlı ve yüksek hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor.

O-Reserve 5G anten sistemi mümkün olan en iyi sinyali almak için Sub-6GHz 5G spektrumunu ve bir seferde sekiz anteninden dördünü otomatik olarak seçiyor. Aynı zamanda O-Motion 360° teknolojisi ile antenler tam olarak döndürüyor; böylece CPE’nin optimum 5G milimetre sinyalini alacak şekilde otomatik konumlanması yapılıyor . Qualcomm Technologies ve Ericsson ile kısa bir süre önce Omni ile 5G milimetre teknolojisini test eden OPPO, 4.06Gbps düzeyine varan uydudan indirme hızına ulaştı.