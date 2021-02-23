Akıllı Telefonlar
OPPO MWCS’de Yeni Teknolojilerini Tanıttı
OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’ndeki iş ortakları toplantısında hızlı şarj teknolojilerini tanıttı. Etkinlikte OPPO’nun geleceğe yönelik 5G akıllı ev teknolojisi ve akıllı telefon formları da vitrine çıktı.
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OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde hızlı şarj konusundaki iş ortaklığı hakkında bir konferans düzenledi. OPPO gerçekleşen konferansta şarj alanındaki inovasyonların yanı sıra, 5G bağlantısı ve akıllı teknolojiler de mevcut.
Sstandında şarj konusunda en yeni teknolojilere sahip birçok ürün sergiledi. Bunların arasında 4,000mAh telefon pilini sadece 20 dakikada %100 şarj edebilen 125W hızlı şarj ve aynı pili 30 dakika gibi az bir sürede şarj edebilen 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ürünleri yer aldı. Ayrıca birçok iş ortağının fikri mülkiyeti OPPO’ya ait teknolojilerin lisansı ile ürettikleri ürünleri de tanıttı.
5G İnovasyon ve Yatırım Zirvesi’nde 5G teknolojisi hakkında konuşmak üzere Mobil Dünya Kongresi’ne davet edilen OPPO Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Henry Tang, şu açıklamaları yaptı: “OPPO olarak 5G teknolojisinin hepimizin yaşam biçimini değiştireceğine kesinlikle inanıyoruz. Kapsam ve kapasite genişledikçe, çeşitli alanlarda gelişen ve tüketicilere beklenmedik deneyimler getiren yeni uygulamaların olduğunu göreceğiz. Halihazırda küresel bir 5G standardının geliştirilmesinde yer aldık. Bundan sonrası için de TV’den CPE’ye ve artırılmış gerçekliğe kadar yeni 5G cihazlarını keşfetmeye devam edeceğiz.”
Oppo ile Geleceğin Akıllı Evi
OPPO’nun nesnelerin interneti ürünlerinin evlerimizi nasıl eskisinden çok daha akıllı ve bağlantılı hale getirdiğini gösteriyor. Bu alandaki ürünlerin merkezinde Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF Sistemi tarafından desteklenen 5G müşteri ekipmanı (CPE) Omni var ve fikri mülkiyeti OPPO’ya ait iki anten sayesinde 5G sinyallerini istikrarlı ve yüksek hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor.
O-Reserve 5G anten sistemi mümkün olan en iyi sinyali almak için Sub-6GHz 5G spektrumunu ve bir seferde sekiz anteninden dördünü otomatik olarak seçiyor. Aynı zamanda O-Motion 360° teknolojisi ile antenler tam olarak döndürüyor; böylece CPE’nin optimum 5G milimetre sinyalini alacak şekilde otomatik konumlanması yapılıyor . Qualcomm Technologies ve Ericsson ile kısa bir süre önce Omni ile 5G milimetre teknolojisini test eden OPPO, 4.06Gbps düzeyine varan uydudan indirme hızına ulaştı.
Akıllı Telefonlar
POCO M2 Pro Şubat 2021 Güvenlik Yamasını Aldı
Ülkemizde de popülerleşen POCO, Temmuz’da M2 Pro‘ya yeni bir güncelleme sundu. POCO M2 Pro Şubat 2021 güvenlik yamasını aldı.
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Xiaomi’nin alt markalarından birisi olarak faaliyet gösteren POCO, 2020 Temmuz‘unda tanıttığı M2 Pro modeline yeni bir güncelleme sundu. Orta segment özelliklere sahip olan telefon, birçok açıdan günümüz trendlerine uygundu. Özellikle X3 NFC modeliyle Türkiye pazarında da dikkat çekici olan marka, M2 Pro’yu Android 10 ile tanıtmıştı. Telefon bir süredir Android 11‘i beklerken, dün yayınlanan yeni güncelleme ufak çaplı heyecan yarattı. Ancak bu heyecan fazla uzun sürmedi.
POCO M2 Pro için Yayınlanan Güncelleme Şubat 2021 Güvenlik Yaması
Herkes Android 11’i beklerken yayınlanan güncelleme telefonu Şubat 2021 güvenlik yamasına kavuşturdu. OTA üzerinden yayınlanan güncellemenin boyutu 587 MB olurken, Android cephesinde bir gelişme yaşanmadı. Yani POCO M2 Pro hala Android 10’u çalıştırıyor. Bunun dışında bir yenilikse bulunmuyor. Ek olarak güncelleme günlüğünde yazdığına göre bu paket telefonu daha stabil bir hale getiriyor.
6.67 inç FHD+ çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olan POCO M2 Pro, Snapdragon 720G‘den güç almakta. Bu yonga ise 8nm üretim sürecine sahip. Aynı zamanda Adreno 618 ile desteklenmekte. Bunun dışında 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama telefona eşlik eder vaziyette. Arka tarafta yer alan kameraların çözünürlükleri 48MP + 8MP + 5MP + 2MP olarak sırlanırken, öndeki kamera 16MP çözünürlükte. Son olarak telefon 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pili beraberinde getiriyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5F Öncekilerden Farklı Bir Tasarımla Duyuruldu
Çinli üreticilerden OPPO yeni Reno 5F modelini duyurdu. Telefonun yongası açıklanmazken, bazı teknik detaylar gün yüzüne çıktı!
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OPPO Reno 5F Tanıtıldı
Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, dört farklı cihaz ile oluşturduğu Reno 5 serisini genişletiyor. Reno 5 serisinde kullandığı tasarım dilini bugün tanıttığı Reno 5F modelinde bulundurmayan üretici, yeni telefonunu alışılagelmişin aksine Asya‘da değil, bir Afrika ülkesi olan Kenya‘da tanıttı. En azından birçok teknik detayı ve tasarımı OPPO takipçileriyle paylaştı. Ek olarak telefon Kenya’da ön siparişe açıldı.
6.4 inç FHD+ çözünürlükte AMOLED bir ekranla gelen OPPO Reno 5F, 32MP ön kameraya sahip. 8GB RAM ve 128GB depolamayla da desteklenen telefonun yonga seti henüz açıklanmadı. Arka tarafta yer alan kamera kurulumu ise diğer Reno 5’lerden hayli farklı. Öyle ki bu modelde yer alan ünite S20 Ultra‘dan hatırladığımız cinsten. Ek olarak cihazın ön tarafta delikli ekran yapısını benimsediğini söyleyelim.
Tanıttı; Ancak Nasıl Tanıttı?
Her ne kadar “tanıttı” desek de bazı detayları son kullanıcı ile paylaşılmayan telefonun kameraları “standart” çözünürlükte. 48MP + 8MP + 2MP + 2MP çözünürlükte dört arka kamerası bulunan OPPO Reno 5F modelinin ön kamerası az önce belirttiğimiz gibi 32MP.
Bunların dışında 30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.310 mAh pil telefona eşlik ediyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11 ise yazılım tarafındaki muhattabımız. Bunların dışında telefon şu an için ön siparişte. Ön sipariş süresince de 292 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bu süreçte alınan telefonların yanında Enco W11 kulaklık bulunacak. Tabi bir de, 6 aylık ekran koruma paketi.
Son olarak telefonun iki farklı renk seçeneği bulunmakta.
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Akıllı Telefonlar
LG W41 serisi, üç akıllı telefon ile gelecek!
LG W31 serisi, 2020’nin Kasım ayında Hindistan‘da satışa çıkmıştı. Şimdi ise şirket, bir sonraki seriyi tanıtmaya oldukça yakın. Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre LG W41 serisi, yakın zaman içerisinde piyasaya çıkacak. Bu sefer, yeni seri üç farklı akıllı telefon içerecek. Bu telefonlar, W41, W41 Plus ve W41 Pro adlandırmasıyla karşımıza çıkacak.
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LG W41 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
LG W41 serisi, temel özellik bakımından aynı telefonlardan oluşuyor. Cihazların arasında RAM ve depolama alanı tarafında ufak farklar mevcut. W41, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına, W41 Plus, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına, W41 Pro ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazlar, 6.55 inçlik HD+ çözünürlüklü ekran ile gelecek. Bununla birlikte, bu ekranda 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Ayrıca bu selfie kamera, ortaya çıkan renderlara göre sol üst tarafta nokta delik tasarım ile geliyor olacak.
W41 serisi, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Bununla birlikte, kamera kurulumunun sağ alt tarafında ise fiziksel parmak izi okuyucu mevcut. Cihazlar, 5000 mAh batarya ve Helio G35 yonga seti ile gelecek. Henüz serinin lansman tarihi ve fiyatları ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak teknik özelliklerin ve renderların önemli ölçüde ortaya çıkması, telefonların çıkışının yakın olduğunu bizlere gösteriyor.
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China Small Car Metal Glasses Case manufacturers
Yazan: ionsboer, 10 saat önce
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Yazan: ionsboer, 10 saat önce
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Yazan: ionsboer, 10 saat önce
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