OPPO Reno 5F Öncekilerden Farklı Bir Tasarımla Duyuruldu

Çinli üreticilerden OPPO yeni Reno 5F modelini duyurdu. Telefonun yongası açıklanmazken, bazı teknik detaylar gün yüzüne çıktı!

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OPPO Reno 5F Tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, dört farklı cihaz ile oluşturduğu Reno 5 serisini genişletiyor. Reno 5 serisinde kullandığı tasarım dilini bugün tanıttığı Reno 5F modelinde bulundurmayan üretici, yeni telefonunu alışılagelmişin aksine Asya‘da değil, bir Afrika ülkesi olan Kenya‘da tanıttı. En azından birçok teknik detayı ve tasarımı OPPO takipçileriyle paylaştı. Ek olarak telefon Kenya’da ön siparişe açıldı.

6.4 inç FHD+ çözünürlükte AMOLED bir ekranla gelen OPPO Reno 5F, 32MP ön kameraya sahip. 8GB RAM ve 128GB depolamayla da desteklenen telefonun yonga seti henüz açıklanmadı. Arka tarafta yer alan kamera kurulumu ise diğer Reno 5’lerden hayli farklı. Öyle ki bu modelde yer alan ünite S20 Ultra‘dan hatırladığımız cinsten. Ek olarak cihazın ön tarafta delikli ekran yapısını benimsediğini söyleyelim.

Tanıttı; Ancak Nasıl Tanıttı?

Her ne kadar “tanıttı” desek de bazı detayları son kullanıcı ile paylaşılmayan telefonun kameraları “standart” çözünürlükte. 48MP + 8MP + 2MP + 2MP çözünürlükte dört arka kamerası bulunan OPPO Reno 5F modelinin ön kamerası az önce belirttiğimiz gibi 32MP.

Bunların dışında 30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.310 mAh pil telefona eşlik ediyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11 ise yazılım tarafındaki muhattabımız. Bunların dışında telefon şu an için ön siparişte. Ön sipariş süresince de 292 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bu süreçte alınan telefonların yanında Enco W11 kulaklık bulunacak. Tabi bir de, 6 aylık ekran koruma paketi.

Son olarak telefonun iki farklı renk seçeneği bulunmakta.

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