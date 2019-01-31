Oppo kızaklı bir telefon daha yapıyor!

Oppo, Find X ile kızıklı akıllı telefonların öncülerinden olmuştu. Yeni sızıntıların ışığında firmanın öncülüğünü sürdürme konusunda iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

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Oppo bu sefer kızağı ufalttı

Oppo bu sefer hem ön hem arka kamerayı değil sadece ön kamerayı kızağa yerleştirmiş görünüyor. Dolayısıyla kızak Find X’tekinden bir hayli küçük. Kutusunu daha yeni açtığımız R17 Pro gibi Oppo’nun yeni cihazları damla çentikler de kullanıyordu. Hali hazırda damla çentikle yüksek ekran kasa oranına sahip cihazlar kızak sayesinde bu oranı daha da yükseltip kullanıcılara en iyi görüntüleme hizmetini vermeyi hedefliyor.

Cihazın arkasına baktığımızda üst ortada yer alan üçlü kamerayı görüyoruz. Hemen altında ise parmak izi okuyucusu var. Bu Oppo’nun ekrana gömülü parmak izi okuyucularına olan mesafesini koruyacağı anlamına geliyor. Telefonun kasasında ana malzeme olarak cam kullanılmış gibi duruyor. Fotoğraflarda bir de Oppo’nun logosundaki “O”nun şeklindeki sim kart yuvasını açma iğnesi gözüküyor.

Fotoğrafların birinde sistem bilgilerinin bulunduğu ekran gözükmekte fakat ColorOS versiyonu hariç tüm bilgiler sansürlenmiş. 6.0 ColorOS sürümü ile gelecek cihazın adına veya diğer teknik bilgilerine henüz sahip değiliz.