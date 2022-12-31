Google Voice, spam çağrı bombardımanından bıkan herkes için kullanışlı bir özellik kazanıyor. Google blog yazısında, Voice’un artık Google’ın spam arama olabileceğini düşündüğü aramalarda bir “şüpheli spam arayan” etiketi göstereceğini duyurdu.

“Sizi istenmeyen aramalardan ve potansiyel olarak zararlı dolandırıcılıklardan korumaya yardımcı olmak için Google Voice, Google’ın spam olduğuna inandığı tüm aramalarda “şüpheli spam arayan” etiketini gösterir. Google bu tespiti, Google’ın arama ekosisteminde her ay milyarlarca spam aramayı tanımlayan aynı gelişmiş yapay zekayı kullanarak yapar. “

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Gelen bir aramada “şüpheli spam arayan” etiketi belirdiğinde, kullanıcılar aramayı spam olarak işaretleyebilecek veya işaretleyemeyecek ve Google’ın spam arama zekasını daha da geliştirmeye yardımcı olacak.

Google, kullanıcıların Google Voice ayarları altında bu özelliği nasıl açıp kapatabileceklerini aşağıda belirtiyor:

Sesli spam filtresi ayarı (Ayarlar > Güvenlik > Spam filtrele) KAPALI olduğunda şüpheli spam etiketlemesi otomatik olarak görünür. Spam filtreleme AÇIK olduğunda, Google’ın spam olarak tanımladığı tüm aramalar otomatik olarak sesli mesaja gönderilir ve arama girişi spam klasörüne konur.

Google, özelliğin 29 Aralık’ta kullanıma sunulmaya başlandığını ve tüm kullanıcıların özelliğin hesaplarında çalışmaya başladığını görmelerinin iki haftayı bulabileceğini söylüyor. Bu özellik tüm Google Voice kullanıcıları için kullanılabilir olacak.