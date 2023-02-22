Ülkemizde ve dünyada oldukça popüler Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, uzun bir süredir kendi yonga setini üretmek adına çalışmalar yürütüyor. Diğer üreticilerden sıyrılıp daha bağımsız hareket etmek isteyen marka, kendi üreteceği mobil işlemcilerle güncel konumunu korumak istiyor.

Son yayınlanan raporlara göre, şirket yonga seti alanındaki çalışmalarını oldukça hızlandırdı. Geliştireceği çiplerle kendi kendine yetmeyi hedefleyen firma, gelecek yıllarda daha orijinal ürünleriyle boy gösterebilir.

OPPO, 2024 Yılına Kendi İşlemcileriyle Girmek İstiyor

Bildiğiniz üzere, Çin merkezli üreticinin şirket içi yonga setine ilişkin ilk rapor, Tayvan’ın Hsinchu kentinde gerçekleşen yabancı yatırım toplantısında bir MediaTek yöneticisinden geldi. Yönetici, OPPO’nun sektördeki konumunu korumak için orijinal bir yonga seti üretmekle ilgilendiğini açıkladı. Şirketin içinden biri de ayrıca Guangdong’lu üreticinin çipi üzerinde çalışmaya başladığını ve 2024 yılında piyasaya çıkacağını iddia etti.



Geçtiğimiz günlerde ise bu duyumlardan çok daha net bir sızıntı yaşantı. Weibo platformunun saygın isimlerinden @CellPhoneChipExpert, OPPO’nun ilk akıllı telefon işlemcisinin yolda olduğunu açıkladı. Ünlü blog sayfası, TSMC tarafından 4nm üretim süreci kullanılarak üretilmesi beklenen yonga setinin 5G ağlarıyla uyumlu olacağını da bildirildi. Analistler, OPPO’nun kendi bünyesinde ürettiği işlemcinin 2023’ün ikinci yarısında banttan çıkacağını ve nihai ürünün 2024’te piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.

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OPPO, mevcut şirket içi yonga seti haberlerini henüz doğrulamamış olsa da, raporlar duyurunun yakında yapılacağını gösteriyor. Google, Apple ve Samsung gibi markaların halihazırda kendi özel yonga setlerini geliştirmiş olduğundan, kendi orijinal işlemcisini üretmek firmanın sektörün ön saflarındaki konumunu korumasına yardımcı olabilir. OPPO gibi şirketlerin kendi kendine yeterli hale gelmesiyle birlikte, diğer üreticilerden de kendi adına bir ekosistem yaratma çabası ilerleyen günlerde artabilir.

OPPO, İşlemci Adına Milyar Dolarlar Harcıyor

Şirketin kendi yonga setini üretmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarına 1,4 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı bildirildi. 2020 yılında, ABD’nin Huawei ürünlerine yönelik kısıtlamaları netleştiğinde, OPPO bu alanda kendisine uygulanacak bir ambargoya karşı planlar yapmaya başlamıştı. Bu bağlamda şirketin ilk özel tasarım işlemcisi MariSilicon X, 2021’de piyasaya sürüldü. MariSilicon X, şirketin MediaTek ve Qualcomm gibi mevcut ortaklar tarafından üretilen işlemcilere ve parçalara tam olarak güvenmek istemediğini gösteren ilk üründü. Şirket bu yolda ayrıca MariSilicon Y adında bir bağlantı çipini de tanıtmıştı.

Şirketin bağımsız yonga seti yolundaki çalışmaları hızla artacak gibi görünüyor. Konuyla alakalı daha fazla bilgi edindikçe sizi haberdar etmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.