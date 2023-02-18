Yakında tanıtılacak olan OPPO Reno 10, şirketin geçen yıl tanıttığı OPPO Reno 9 serisinin halefi olacak. OPPO Reno 10 serisinin lansmanı için kesin bir tarih belirlenmedi. Bu arada yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan OPPO Reno 10 ve Reno 10 Pro+ 5G cihazları hakkında bazı önemli detayları ortaya çıkardı. Reno 10 5G’nin 6,7 inç OLED ekrana ve çift kamera kurulumuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca her iki cihazın da kamera özellikleri sızdırıldı.

Sızıntıları ile ünlü olan Digital Chat Station, OPPO Reno 10’un FHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca standart modelin arkasında 2x portre kamera lensi bulunacak. OPPO Reno 10’un selfie çekmek için 32 megapiksellik bir ön kamera sunması mümkün.

Üst seviye OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin ise 1220 x 2712 piksel çözünürlüğe sahip 1.5K ekrana sahip olduğu aktarılıyor. DCS’ye göre cihaz, yeni OnePlus 11’de de bulunan 50 megapiksel Sony IMX890 kamera sensörüyle gelecek. Daha önce DCS, OPPO Reno 10 Pro+ 5G için yeni bir kamera modülü tasarımı öneren şemaları sızdırmıştı. Arka kısma periskop kamera da monte edilebiliyor.

Reno 10 Pro+’ın 4.600 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın, üst merkezde bir delikli oyuğa sahip düz bir ekrana sahip olması önerildi. Nispeten, OPPO Reno 9 Pro+ 5G kavisli bir OLED ekrana sahip.

İlginizi Çekebilir: OPPO Find N2 Flip Güncelleme Konusunda Memnun Edecek!

OPPO’nun Reno 10 serisinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bakalım bu seri Türkiye pazarına gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.