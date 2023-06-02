OPPO, Çin’deki geliştiricilerin MR uygulamaları oluşturmak ve sergilemek için kullanmaları için tasarlanmış bir karma gerçeklik gözlüğü olan MR Glass‘ı sundu. Gözlük Qualcomm’un Snapdragon XR2+ platformu tarafından destekleniyor ve Snapdragon Spaces geliştirici platformuyla birlikte çalışıyor.

MR Glass Qualcomm’un Snapdragon XR2+ yanı sıra ön tarafında iki rgb kamera bulunuyor. Bu, gözlüğün dışarıdaki görüntüleri kullanıcıya iletmesini sağlayarak MR Glass’ın karma gerçeklik uygulamaları için kullanılmasına olanak tanıyor. Gözlük ayrıca gözleme lensleri ve 120Hz yenileme hızı içeriyor. OPPO çözünürlükten bahsetmezken, gözlüğün hızlı şarjı destekleyeceğini ve bir kalp atış hızı sensörüne sahip olacağını söylüyor.

Şirket şimdilik gözlükleri tüketicilere satmayı hedeflemiyor, ancak gözlükleri esas olarak onlarla MR uygulamaları oluşturabilecek geliştiriciler için piyasaya sürüyor. Gözlükler bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak; herhangi bir fiyat ya da olası Avrupa çıkış tarihi belirtilmedi.

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OPPO, gözlükler için Qualcomm ile işbirliği yaptığını ve şirketle “açık bir ekosistem” oluşturmak istediğini söylüyor. Taraflar MR uygulamalarının insanların üretkenliğini ve yaratıcılığını artırabileceğini ve oyun oynamak için kullanılabileceğini söylüyor. MR Glass, 2021’in sonlarında tanıtılan ve geliştiricilerin XR uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir Qualcomm geliştirici kiti olan Snapdragon Spaces ile çalışacak. Daha önce OPPO, AR Glass ve Air Glass da dahil olmak üzere AR gözlüklerini piyasaya sürmüştü.