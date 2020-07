Google Nearby Share, Ağustos ayında gelebilir!

Bu yılın Eylül Ayı’nda tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 serisinin, Çin dışında MediaTek yonga setleri ile geleceği iddia edildi.

Bugüne kadar Huawei ve Honor modelleri ile ilgili pek çok sızıntı bilgiye imza atan RODENT950 isimli Twitter kullanıcısına göre Huawei, yonga setleri konusunda Samsung ile aynı yolu izleyecek. Sızıntı kaynağına göre 5nm teknolojisi ile üretilmiş Kirin 1000 veya 1020 yonga setleri Mate 40 serisinin Çin versiyonlarına özel olacak. Global versiyonlarda ise MediaTek yonga setleri kullanılacak. Fakat Kirin 1000 serisinin MediaTek tarafında bir eşleniği bulunmuyor.

Mate 40 series with Kirin soc maybe china exclusive, Huawei will follow Samsung in terms of dual chip strategy due to the new chip ban.🤔

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2020