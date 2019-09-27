Huawei Mate 30 Pro modelinin DxOMark puanı açıklandı

Huawei’nin geçtiğimiz günlerde Almanya’da tanıttığı yeni akıllı telefonu Huawei Mate 30 Pro modelinin DxOMark puanı belli oldu. DxOmark testleri sonucunda Mate 30 Pro, son dönemlerde piyasaya sürülen amiral gemilerini gerisinde bırakıyor.

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Fotoğraf makineleri ve akıllı telefonların kameralarını bilimsel olarak test eden DxOMark, bu sefer Huawei Mate 30 Pro modelini test etti. Modelin arkasındaki yuvarlak modülde 1/1.54 inç ve 1/1.7 inç gibi büyük sensörlere sahip 40 megapiksel F1.8 ultra geniş açı + 40 megapiksel F1.6 geniş açı + 8 megapiksel F2.4 telefoto + 3D derinlik sensörü yer alıyor.

Türkiye’ye gelmesi konusunda soru işaretleri olan amiral gemisi modeli Huawei Mate 30 Pro’nun DXOMARK ana kamera puanı fotoğraf modunda 131, video tarafında ise 100 puan aldı. Hem video hem de fotoğraf çekimlerinde yüksek puan alan telefonun ortalama puanı ise 121 olarak açıklandı. Bu puan, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10+’ın aldığı 117 puanın bile üzerinde yer alıyor. Firmanın bir önceki modeli Huawei P30 Pro ise 116 puan ile üçüncü sırada.

Huawei Mate 30 Pro modelinin özellikleri

Ekran: 6,53 inç 2400×1176 piksel AMOLED

İşlemci: Kirin 990

RAM: 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB

İşletim sistemi: Android 10 + EMUI 10

Ön kamera: 32 megapiksel F2.0

Arka kamera: 40 megapiksel F1.8 + 40 megapiksel F1.6 + 8 megapiksel F2.4 + derinlik sensörü

Pil: 4.500 mAh

Boyutlar: 158,1 x 73,1 x 8,8 mm

Ağırlık: 198 gram