Akıllı telefon pazarındaki liderliğini bütçe dostu modellerle pekiştiren Samsung, bu stratejisini yeni bir cihazla sürdürüyor. Şirket, F serisinin en yeni üyesi olan Samsung Galaxy F36 5G modelini resmen tanıttı. Bu uygun fiyatlı telefon, segmentindeki beklentileri aşan 120Hz Super AMOLED ekranı, 50 MP kamerası ve IP67 dayanıklılık sertifikası gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy F36 5G Neler Sunuyor?

Samsung Galaxy F36 5G, modern ve şık bir tasarıma sahip. Ön tarafta delikli ekran tasarımıyla çerçevesiz bir deneyim sunulurken, arka tarafta ise hap şeklindeki kamera adası minimalist bir görünüm sergiliyor. Cihazın 6.7 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla canlı renkler ve akıcı bir kullanım vaat ediyor. Ayrıca IP67 sertifikası, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Telefonun kalbinde, Samsung’un orta segment için geliştirdiği ve günlük kullanımda yeterli bir performans sunan Exynos 1380 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleriyle destekleniyor. 5000 mAh kapasiteli bataryası ve 25W hızlı şarj desteği sayesinde, Samsung Galaxy F36 5G gün boyu kesintisiz bir kullanım sunuyor.

Kamera yetenekleriyle de öne çıkan cihaz, 4K video kaydı yapabilen 50 MP‘lik bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 8 MP’lik ultra geniş açılı lens ve 2 MP’lik makro lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ve yana yerleştirilmiş parmak izi sensörü gibi özellikler de telefonun diğer artıları arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy F36 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED

6.7 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci: Exynos 1380

Exynos 1380 Bellek (RAM): 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP Ana + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro

50 MP Ana + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh (25W Hızlı Şarj)

5000 mAh (25W Hızlı Şarj) Dayanıklılık: IP67 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık

IP67 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık İşletim Sistemi: One UI 7 (Android 15)

Samsung Galaxy F36 5G Ne Kadar?

Samsung, yeni F serisi telefonunu oldukça rekabetçi bir fiyatlandırma ile pazara sunuyor. Cihazın farklı donanım seçenekleri için belirlenen Dolar bazlı fiyatları şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 203 Dolar

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 220 Dolar

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