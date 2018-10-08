Oppo, Hyper Boost özelliğini tanıtmaya hazırlanıyor!

Oppo, oyun oynamak gibi güç gerektiren işlemlerde akıllı telefonların optimizasyonunu artıracak Hyper Boost özelliğini 11 Ekim’de Şangay’da duyuracak.

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Oppo, Hyper Boost özelliğiyle neler sunacak?

Diğer bir Çinli akıllı telefon üreticisi olan rakibi Huawei‘nin GPU Turbo‘suna cevap vermeye hazırlanan teknoloji devi, oyun modu olarak adlandırılabilecek bu teknolojiyi Hyper Boost Tech Meeting isimli etkinlikte duyuracak.

Etkinlik için hazırlanan posterde, ‘Hızlanma çağına doğru’ sloganı kullanılmış. Bu ifadeden yeni özelliğin GPU ve/veya CPU performansını yükselteceği anlaşılıyor.

Şirketin K1 modelinin duyurulmasından bir gün sonra ortaya çıkan bu haber, duyurulan telefonun F9 ve R17 modellerinin arasına konumlandırılacak bir oyun telefonu olabileceğini gösteriyor.