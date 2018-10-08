Oppo, Hyper Boost özelliğini tanıtmaya hazırlanıyor!

Oppo, Hyper Boost özelliğini tanıtmaya hazırlanıyor!

8 Ekim, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Oppo, oyun oynamak gibi güç gerektiren işlemlerde akıllı telefonların optimizasyonunu artıracak Hyper Boost özelliğini 11 Ekim’de Şangay’da duyuracak.

İlginizi çekebilir: Asphalt 9 Legends güncellemesi sunuldu

Oppo, Hyper Boost özelliğiyle neler sunacak?

Diğer bir Çinli akıllı telefon üreticisi olan rakibi Huawei‘nin GPU Turbo‘suna cevap vermeye hazırlanan teknoloji devi, oyun modu olarak adlandırılabilecek bu teknolojiyi Hyper Boost Tech Meeting isimli etkinlikte duyuracak.

Oppo Hyper Boost

Etkinlik için hazırlanan posterde, ‘Hızlanma çağına doğru’ sloganı kullanılmış. Bu ifadeden yeni özelliğin GPU ve/veya CPU performansını yükselteceği anlaşılıyor.

Şirketin K1 modelinin duyurulmasından bir gün sonra ortaya çıkan bu haber, duyurulan telefonun F9 ve R17 modellerinin arasına konumlandırılacak bir oyun telefonu olabileceğini gösteriyor.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore