Asphalt 9 Legends güncellemesi sunuldu

Asphalt 9 Legends için kapsamlı yenilikleri barındıran ilk güncelleme sunuldu. . Oyuncuların en popüler istekleri göz önüne alınarak hazırlanan güncelleme ile kulüp yarışı modu ve birçok yeni muhteşem içerik oyuna eklendi.

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Asphalt 9 Legends güncellemesi neler sunuyor?

Kulüp yarış modu: Oyun topluluğu tarafından en çok beklenen özellik sonunda Asphalt 9: Legends’ta. Oyuncular artık kendi özel yarışlarını oluşturabilecek ve bu yarışlarda eğlence ve prestij için birbirlerine meydan okuyabilecekler.

İki yeni araç: Lotus Elise Sprint 220 ve Ferrari J50 şimdi yollarda! Oyuncular Lotus Elise’in kilidini açtıkları anda 20 eşsiz meydan okumanın bulunduğu yeni kariyer sezonuna erişecekler.

Daha fazla ödül: Efsane Ligi’nin basamaklarını tırmanmak çok oyunculu modda arttırılan ödüllerle artık daha kolay.

Günlük görevler: Her gün tamamlanabilir basit görevler karşılığında daha fazla ödül sağlayan günlük görevler, yeni güncellemeyle daha hızlı gelişme fırsatı sunuyor.

Kişiselleştirilebilir kontroller: Oyuncular, düzenlenebilir dokunarak yönlendirme seçenekleriyle artık daha fazla kontrole sa