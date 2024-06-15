Oppo Find X7 Ultra DxOMark’ın küresel pil testi sıralamasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Kamera performansıyla da öne çıkan Oppo Find X7 Ultra, 9,5 mm kalınlığındaki tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu kalınlık, büyük kamera sensörleri ve 5000 mAh pil kapasitesinden kaynaklanıyor.

İçindekiler Oppo Find X7 Ultra DxOMark pil şampiyonu oldu

Oppo Find X7 Ultra DxOMark pil şampiyonu oldu

DxOMark’ın testlerine göre, Oppo Find X7 Ultra özellikle video izleme, arama yapma ve oyun oynama gibi iç mekan kullanımlarında mükemmel bir özerklik sunuyor. Ancak, dış mekan performansında, özellikle fotoğraf çekme, arama yapma ve sosyal medya uygulamalarını kullanma sırasında bazı sorunlar yaşıyor.

Oppo Find X7 Ultra, 100W kablolu şarj ile 50 dakikada tamamen dolu pil kapasitesine ulaşıyor. 50W kablosuz şarj cihazı ile ise telefonun tamamen şarj olması 2 saat 20 dakika sürüyor. Oppo Find X7 Ultra DxOMark testine göre, 5 dakikalık şarj ile 10 saate kadar özerklik sağlanabiliyor. Bu özerklik, iç mekan kullanımı, hareket halindeki senaryolar ve kalibre edilmiş kullanım senaryolarını kapsayan karma bir kullanım senaryosunu temsil ediyor. 5 dakikalık şarj ile 10 saatlik pil ömrü sunulması, kullanıcılar için oldukça etkileyici bir özellik.

Kablolu şarj testlerinde, Oppo Find X7 Ultra 30 dakikada %98 pil kapasitesine, 20 dakikada ise %80 kapasiteye ulaşıyor. Tam kapasitenin her zaman gerekli olmadığı ve hızlı pil takviyeleri için %80 kapasitenin yeterli olduğu göz önüne alındığında, yalnızca 20 dakikada %80 kapasiteye ulaşmak dikkat çekici bir performans sunuyor. Oppo Find X7 Ultra DxOMark testine göre, kablolu şarj ile 32 dakikada tamamen şarj oluyor.

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Kablosuz şarjda ise Oppo Find X7 Ultra 30 dakikada %43, 1 saat 12 dakikada %80 kapasiteye ulaşıyor. Tam şarj ise 2 saat 22 dakika sürüyor.

Oppo Find X7 Ultra, hem hızlı şarj özellikleri hem de güçlü pil performansıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. DxOMark’ın testlerinde elde edilen bu sonuçlar, telefonun günlük kullanımda sağladığı avantajları açıkça ortaya koyuyor.