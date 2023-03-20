OPPO’nun 21 Mart tarihinde tanıtacağı OPPO Find X6 serisi, bir süredir gündemin en sıcak başlıklarından. Pazarı sallamaya gelen Find X6 ailesi, göz alıcı renkleriyle beraber geçtiğimiz gün tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı!

Find X6 Serisi Renkleriyle Görenleri Büyüledi!

Serinin tepe modeli olan Find X6 Pro, arka kapak tasarımıyla dikkat çekiyor. İki farklı arka kapak materyali seçeneğine sahip olan cihazda ilk seçenek diğer amiral gemilerinde görmeye alıştığımız cam iken, cihazın bir de cam ve deriyi beraber kullanan bir sürümü olacak.

Firmanın “Kum Ay Grisi” adını verdiği cam ve deri arka kapağa sahip sürümde, kameranın üst yarısında sedefli beyaz renkli bir cam materyal bulunurken, arka kapağın kalanında çöldeki kumların rengini andıran deri materyale yer verilmiş. Oldukça şık görünen cihazda vegan deri kullanılması bekleniyor.

Cihazın sadece cam materyale sahip sürümleri de görünüş olarak diğer sürümden aşağı kalmıyor. Bahar Yeşili ve Mürekkep Siyahı adı verilen bu sürümler de cihazın amiral gemisi görünüşünü destekler nitelikte.

Serinin başlangıç modeli olan Find X6 ise yalnızca cam arka kapağa sahip olacak. Bahar Yeşili, Gece Siyahı ve Kar Beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olması beklenen cihaz da kardeşi gibi amiral gemisi görüntüsünden ödün vermiyor.

Hasselblad imzalı kamerasıyla dikkat çeken Pro model, ana kamerasında Sony’nin son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 1 inçlik devasa Sony IMX989 sensörünü kullanacak. Bu ana kamera sensörünü daha önce DSLR kamera gibi fotoğraflar çekebilen Vivo X90 Pro+ ve Xiaomi 12S Ultra modellerinde görmüştük.

Pro modelde bu ana kameraya iki adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bu kameraların ikisinin de Sony’nin IMX709 sensörünü kullanması bekleniyor. Bu sensörlerden biri geniş açı için kullanılırken diğeri telefoto kamera olarak çalışabilir.

Serideki bütün modellerde, OPPO’nun özelleştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi olan MariSilicon’a da yer verilecek. Bu sayede cihazlar görüntüleri daha hızlı ve daha doğru işleyebilecek.

Performans konusunda da bir hayli iddialı olan serinin giriş modeli olan Find X6’da daha önce vivo X90’da gördüğümüz Dimensity 9200 işlemcisi yer alırken, Find X6 Pro ise halihazırda Android dünyasının en güçlüsü olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek.

Her iki cihazın da 5.000mAh büyüklüğüne pil barındırması muhtemel. Find X6 80W şarjı desteklerken, Pro modelin 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği konuşuluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazların tasarımını ve renklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!