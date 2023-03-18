OPPO‘nun birçok kişinin heyecanla beklediği yeni amiral gemisi telefonu OPPO Find X6 Pro için geri sayım başladı. Birkaç aydır teknoloji gündeminden düşmeyen telefon, bu süre zarfı içerisinde özellikleri ve tasarım detayları ile çeşitli haberlere konu oldu. Son olarak cihaz, OnePlus CEO’su tarafından paylaşılan ve cihazdan çıktığı söylenen düşük ışık fotoğraflarla gelecek kullanıcıları heyecanlandırdı. Bu olayın ardından şirket geçtiğimiz saatlerde yine telefonun kamerasından çekilen bazı örnekleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

OPPO Find X6 Pro, Kamerasından Çıkan Fotoğraf Örnekleri İle Kendisini Kanıtladı

Çin merkezli teknoloji devi, kendi ülkesinde yaygın olarak kullanılan Webio isimli sosyal medya platformunda Find X6 Pro’dan çekilmiş üç adet fotoğraf paylaştı. Her üç görüntü de resim netliğinde harika ayrıntılar ve keskinlik örnekleri ile kullanıcıları büyüledi. OPPO ayrıca çekilen fotoğrafların EXIF bilgilerini de takipçilerine sundu.

Görüntülerdeki manzara çekimi muhtemelen f/1.8 diyafram açıklığı sunabilen 23 mm eşdeğer bir lense sahip olan birincil kameradan çekildi. Şirketin paylaştığı ikinci görsel olan kartal çekiminin verileri ise telefoto lens üzerinde parlak f/2.6 diyafram açıklığına sahip 144mm odak ile çekildiğini doğruluyor. En son olarak yayınlanan üçüncü görüntü ise uzun bir optik yakınlaştırma ile çekilmiş gibi görünüyor ve EXIF verilerinde f/4.5 diyafram açıklığında 65mm odak uzaklığı değeri göze çarpıyor. Söz konusu kamera özelliklerine aşina değilseniz, bu değerler kafanızı biraz karıştırabilir. Ancak paylaşılan görsellerin kalitesine bakacak olursak yeni telefonun bu konuda oldukça profesyonel çalıştığını söylemek mümkün.

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Diyafram açıklığı değerlerini doğrulayan EXIF verileri dışında, görüntüler herhangi bir ek ayrıntı ortaya koymuyor. Find X6 Pro’nun üçlü arka kamera kurulumunun 1 inçlik Sony IMX988 isimli 50MP ana sensör ve ultra geniş periskop zoom çekimleri için iki adet Sony IMX890 isimli 50MP lensten oluşması bekleniyor. Akıllı telefonun MariSilicon X2 ISP ve Hasselblad kamera optimizasyonlarını da desteklemesi oldukça muhtemel.