Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini tanıtmasının hemen ardından OPPO’dan açıklama gelmiş ve bu yonga setinin bir sonraki Find X modelinde kullanılacağı belirtilmişti. Bugün ise OPPO Find X6 adını taşıması beklenen telefon kanlı canlı görüntülendi. Önümüzdeki Mart ayında tanıtılıp satışa sunulması beklenen telefon sade, şık ve premium tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Bu seride tahmin edebileceğiniz gibi iki model bulunacak. Ana ve Pro model ile karşımıza çıkacak olan firma X6 Pro’da bir 2K çözünürlüğünde ve X6’da 1.5K çözünürlüğünde panel kullanacak. Her iki modelde de 120 Hz tazeleme hızı bulunacak. OLED panel ile gelecek olan bu telefonlar kameraları ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Sızıntıları ile ünlü Digital Chat Station Find X6 Pro’nun arkasında üçlü 50MP sensör göreceğimizi söylüyor. Bu kameralar OIS destekli ana kamera için 1 inç Sony IMX989 sensör, hem ultra geniş hem de OIS ile 2.7x optik yakınlaştırma için Sony IMX890 sensör ve 32 Megapiksel çözünürlüğünde telefoto destekli Sony IMX709 sensör olabilir.

OPPO Find X6 Series Live Image Leaked pic.twitter.com/7miqbFUCRD — Ankit (@TechnoAnkit1) January 12, 2023

Digital Chat Station, Find X6 Pro’nun telefondaki MariSilicon X görüntü işleme çipi sayesinde 1 inç Sony IMX989 sensörünü kullanırken gece modunda 4K HDR video kaydedebileceğini ekliyor. Bu, piyasaya sürüldüğünde düşük ışıkta video için en iyi telefon olabilir.

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Normal Find X6’da benzer bir kurulum göreceğimiz söyleniyor. İlk raporlar, telefoto için olası daha düşük çözünürlük olan iki adet 50MP sensör ve 32MP sensör kullanacağını öne sürmüştü. Ancak daha yakın zamanda DSC üç arka kameranın da 50MP olacağını iddia etti.

Son gelen iddialar sadece Pro modelinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin kullanılacağını gösteriyor. Ana modelde ya Snapdragon 8+ Gen 1 yada MediaTek imzalı bir yonga seti yer alabilir. Bakalım Çinli teknoloji devi yeni canavarını ne zaman serbest bırakacak?