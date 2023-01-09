Oppo ülkemizde akıllı telefonları ile yakından tanınan bir firma. Ülkemizde genelde A serisi akıllı telefonları tercih edilen Çinli şirket bu seriye yeni bir akıllı telefon daha kazandırdı. Bu telefon beklendiği gibi Oppo A78 5G ismini taşıyor.

Tasarım tarafında akıllı telefon su damlası çentikli bir tasarım ile birlikte geliyor. Parmak izi okuyucusu güç tuşuna konumlandırılırken akıllı telefonun bir de 3.5 mm jak girişi bulunuyor. Ekrana gelecek olursak Oppo A78 5G, HD+ çözünürlük ve 90 hz ekran yenileme hızı sunan 6.56 inç büyüklükte IPS LCD bir ekrana sahip.

Oppo A78 5G, kaputun altında MediaTek Dimensity 700 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama tarafından destekleniyor. MediaTek Dimensity 700 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Birçok kullanıcı için en önemli kısımlardan birisi ise kamera. Kamera tarafında ise Oppo A78 5G, ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumundaki ilk kamera 50 MP çözünürlükte bir ana kamera. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Arka kameranın yanı sıra Oppo A78 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

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Oppo A78 5G’nin fiyatı açıklanmadı. Bundan mütevellit varyasyonlar ve fiyat hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Oppo A serisi akıllı telefonlarını genelde Türkiye pazarına getiriyor. Oppo A78 5G’nin de Türkiye pazarına geleceğini düşünüyoruz.