OPPO Reno5 K Çin’de satışa çıkıyor

OPPO Reno5 K, eylül ayında resmiyet kazanan OPPO Reno5 5G telefonunun yeni bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Aralarında pek de bir fark yok. Reno5 K modelinde Snapdragon 750G, Reno5 5G’de ise Snapdragon 765G yongası bulunmakta. Teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon yarın Çin’de satışa çıkacak.

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OPPO Reno5 K özelliklerine bakalım

OPPO Reno5 K’nın özellikleri ve fiyatı China Telecom‘un sitesinde yer aldı. PEGM10 model numaralı telefonun ekranı 1080 x 2400 piksel çözünürlükte ve 6,43 inç boyutunda olacak. Ayrıca, delikli yapıdaki ekran AMOLED yapıda ve ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Cihaz gücünü Snapdragon 750G yongasından alıyor. Ek olarak 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri ile geliyor.

OPPO Reno5 K, 32 MP bir selfie kamerasına sahip olacak. Bunun yanında Telefon, arka kamera tarafında 64 MP ana, 8 MP ve 2 MP’lik 2 adet kameraya sahip olacak. Cihaz enerjisini 65 W hızlı şarj destekleyen 4.300 mAh kapasiteli bir pilden alacak. Ek olarak Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.

OPPO Reno5 K, Reno5 5G’nin de olduğu gibi Green (yeşil) ve Starry Dream (beyaz) renk seçenekleri ile geliyor. Cihazın ayrıca Midnight Black isimli bir renk alternatifinin daha olması olasılığı yüksek. Telefonun 2.699 Yuan‘dan (~ 417 $) daha düşük bir fiyattan satışa çıkması gerekiyor. Çünkü Reno5 5G modeli bu fiyattan satışa çıkmıştı.

Son olarak Oppo yakın zaman duyurduğu kablosuz şarj teknolojisi ile gündeme gelmişti. Telefonun bilinen teknik özellikleri bunlardı. Satışa sunulduğunda ise tüm detayları ortaya çıkmış olacak.

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