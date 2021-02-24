Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 K Çin’de satışa çıkıyor
OPPO Reno5 K, eylül ayında resmiyet kazanan OPPO Reno5 5G telefonunun yeni bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Aralarında pek de bir fark yok. Reno5 K modelinde Snapdragon 750G, Reno5 5G’de ise Snapdragon 765G yongası bulunmakta. Teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon yarın Çin’de satışa çıkacak.
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OPPO Reno5 K özelliklerine bakalım
OPPO Reno5 K’nın özellikleri ve fiyatı China Telecom‘un sitesinde yer aldı. PEGM10 model numaralı telefonun ekranı 1080 x 2400 piksel çözünürlükte ve 6,43 inç boyutunda olacak. Ayrıca, delikli yapıdaki ekran AMOLED yapıda ve ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Cihaz gücünü Snapdragon 750G yongasından alıyor. Ek olarak 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri ile geliyor.
OPPO Reno5 K, 32 MP bir selfie kamerasına sahip olacak. Bunun yanında Telefon, arka kamera tarafında 64 MP ana, 8 MP ve 2 MP’lik 2 adet kameraya sahip olacak. Cihaz enerjisini 65 W hızlı şarj destekleyen 4.300 mAh kapasiteli bir pilden alacak. Ek olarak Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.
OPPO Reno5 K, Reno5 5G’nin de olduğu gibi Green (yeşil) ve Starry Dream (beyaz) renk seçenekleri ile geliyor. Cihazın ayrıca Midnight Black isimli bir renk alternatifinin daha olması olasılığı yüksek. Telefonun 2.699 Yuan‘dan (~ 417 $) daha düşük bir fiyattan satışa çıkması gerekiyor. Çünkü Reno5 5G modeli bu fiyattan satışa çıkmıştı.
Son olarak Oppo yakın zaman duyurduğu kablosuz şarj teknolojisi ile gündeme gelmişti. Telefonun bilinen teknik özellikleri bunlardı. Satışa sunulduğunda ise tüm detayları ortaya çıkmış olacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M62, 3 Mart’ta Uzak Doğu’da piyasaya çıkıyor
Samsung‘un Filipinler‘deki mağazası ve Samsung Malezya‘nın Facebook hesabı, Galaxy M62‘nin 3 Mart‘ta resmiyet kazanacağını doğruladı. Telefona ait bir de lansman görseli mevcut. Samsung Galaxy M62, Galaxy F62 modelinin farklı isimli versiyonu. Lansman afişine göre cihaz siyah ve mavi renk alternatifleri sunacak. Galaxy F62; Hindistan‘da Siyah, Mavi ve Yeşil gibi renklerle piyasaya çıkmıştı.
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Samsung Galaxy M62 teknik özellikleri
Samsung Galaxy M62, gücünü amiral gemisi sınıfı Exynos 9825 yonga setinden alacak. Bunun yanında 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Telefon ekranı Full HD +, 6,7 inç ve AMOLED olacak. Ayrıca parmak izi okuyucu da ekrana entegre olacak.
Samsung Galaxy M62, 32 MP ön kameraya sahip. Arka tarafında ise 64 MP birincil, 12 MP ultra geniş açılı, 5MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcı kameralar olacak. Telefon enerjisini 25 W hızlı şarj destekleyen 7.000 mAh kapasiteli pilden alacak. Ayrıca telefon One UI 3.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.
Samsung Galaxy M62’nin satış fiyatı hakkında bir bilgi mevcut değil. Ancak Galaxy F62’nin 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu Hindistan’da 23.999 Rs (~ 331 $) fiyattan piyasaya çıkmıştı. 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu ise 25.999 Rs (~ 359 $) fiyattan piyasaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz ay telefonun Geekbench 5 skoru ortaya çıkmıştı. Galaxy M62; tek çekirdekte 763, çok çekirdekte 1952 puan alıyor. Phablet boyutundaki cihaz iddialı özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Akıllı Telefonlar
Red Magic 6, 165 Hz ekran ile piyasaya çıkacak!
Red Magic 6 akıllı telefon modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy telefonlarının bazılarına en az dört yıl güvenlik desteği verecek
Red Magic 6 165 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor!
Oyuncu telefonları gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Mobil oyun odaklı akıllı telefonlar, güçlü performans vaadi ile oyuncuları karşılıyor. Bu modeller arasında önemli bir yere sahip olan Red Magic serisi, yeni versiyonu ile piyasaya çıkacak. Ekran yenileme hızı ile akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getiren seri, bu alanda zoru başarma derdinde. Weibo üzerinde ortaya çıkan paylaşım göre akıllı telefon 144 Hz barajını geçecek. Ayrıca paylaşımın sahibi bizzat firmanın en yetkili ismi Ni Fei.
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Bununla birlikte akıllı telefon tam 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon böylece kendi rekoru olan 144 Hz değerini de geçmiş olacak. Red Magic 5G ile yeni bir soluk getiren firma piyasada önemli bir alternatif olmayı istiyor. Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak cihaz, 120W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen akıllı telefon bakalım performansı ile oyuncuları memnun edecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy telefonlarının bazılarına en az dört yıl güvenlik desteği verecek
Samsung Galaxy telefonlarının bazılarına çıkışından en az dört yıl sonrasına kadar güvenlik güncellemesi vereceğini açıkladı.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Samsung firmasının belirttiğine göre söz konusu uygulama; 2019 yılından sonra çıkan 130’dan fazla modelde geçerli olacak. Bu modeller ise Galaxy S10, S20 ve S21 serileriyle birlikte Galaxy Foldable telefonları da kapsıyor.
Daha öncesinde de Samsung firmasından akıllı telefonlarına vereceği üç yıllık güncelleme desteği sözünü duymuştuk. Bu cihazların listesini ise firma Ağustos ayındaki Note 20 çıkışıyla beraber duyurmuştu. Ama bu liste güvenlik güncellemesi alacak telefonlarla alakalı bir liste değildi.
Bahsettiğimiz güncelleme ise güvenlik odaklı bir güncelleme. Dolayısıyla Android 11 ve Android 12 gibi yazılım güncellemeleri ile alakalı bir bilgi vermiyor. Bu yazılımlar için de ayrıca birkaç yıllık destek sağlanması muhtemel olsa da; söz konusu bildiride firma, dört yıllık destekten özellikle güvenlik desteğiyle alakalı olarak bahsediyor.
Samsung, cihazlarına getireceği güvenlik önlemleri için 1000’den fazla işbirliğinin içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte kendi güvenlik programı Knox dışında fiziksel saldırılara karşı getirdiği eSE ve fazladan güvenlik katmanı sağlayan Knox Vault gibi önlemler de sağlamaya çalışıyor.
Güvenlik güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonlarının listesi
Son olarak gelecek cihazlarla birlikte güncelleneceğini düşündüğümüz düzenli olarak güvenlik yaması alacak Samsung cihazlarının listesini buraya bırakalım:
Galaxy Foldable cihazları: Fold, Fold 5G, Z Fold 2, Z Fold 2 5G, Z Flip ve Z Flip 5G.
Galaxy S serisi: S10, S10 Plus, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20 Plus, S20 Plus 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21 Plus 5G ve S21 Ultra 5G.
Note serisi: Note 10, Note 10 5G, Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G Note 10 Lite Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra ve Note 20 Ultra 5G.
A serisi: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s; A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G; A11, A21, A21s, A31, A41, A51; A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G ve A42 5G.
M serisi: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s ve M51.
XCover serisi: XCover4s, XCover FieldPro ve XCover Pro.
Tab serisi: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), S Pen’li Tab A, Tab A 8.4 (2020) Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+.
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