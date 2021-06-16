Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Pro dxOMark puanı açıklandı!
OPPO’nun amiral gemisi sınıfında bulunan telefon serisinin yeni üyesi Find X3 Pro harika bir lansmanla tanıtılmıştı. Kamera tarafında yapılan büyük değişiklikler birçok kişinin ilgisini çekmesinin yanında dxOMark’tan kaç puan alacağı merak konusu olmuştu. OPPO Find X3 Pro kamera testinden 131 puan aldı ve en iyi kameralı telefon listesinde kendine 6. sırada yer buldu.
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OPPO Find X3 Pro’nun dxOMark testi özeti
dxOMark’ın yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: “131 puanlık bir toplam puan alan Oppo Find X3 Pro, akıllı telefon fotoğrafçılığı sıralamamızın üst kademelerine kolayca giryor. 13 puan alan Apple iPhone 12 Pro Max’ten daha iyi bir puan alıyor ve biraz daha uygun fiyatlı Vivo X50 Pro+ ile elde edilen puanla aynı puanı alıyor. Oppo’nun en son amiral gemisi ile testtin en iyi iki cihazı 143 puanla Xiaomi Mi 11 Ultra ve 139puanla Huawei Mate 40 Pro + arasında analizimizdeki bazı önemli farklılıkları var. Gün ışığını alma konusunda Find X3 Pro yukarısında bulunan rakiplerinden geride. Yine de Oppo Find X3 Pro, test etme zevkine sahip olduğumuz en iyi cihazlardan biri olmaya devam ediyor.”
Ayrıca yapılan açıklamada “OPPO Find X3 Proşu anda 139 puanla 4. sırada yer aldığı Fotoğraf kategorisinde çok iyi bir performans sergiliyor. Genel olarak renk, otomatik odaklama, doku, bokeh ve yapaylık için başarılı ir sonuç elde etmekle fotoğraf testinde sorunsuz bir performans sergiliyor. Böylece fotoğrafçılar, neredeyse tüm aydınlatma koşullarında birincil (ana kamera) kameradan canlı ve hoş renkler, iyi ayrıntı tutma ve doğru pozlamalar elde edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.
Find X3 Pro ayrıca genişletilmiş dinamik aralık, iyi renk ve birçok ayrıntıyla hedef pozlamaların doğru olduğu düşük ışıklı şehir manzaralarında da etkileyici bir iş çıkarıyor. Otomatik odaklama, gece portrelerini çekmede yavaş sonuçlar çıkarabiliyor ve flaş kullanırken bazı hareket bulanıklığıyla birlikte doğal olmayan cilt tonu oluşturabiliyor. Ancak genel olarak gece fotoğrafçılığı özellikle şehir manzaralarında iyi.
OPPO Find X3 Pro’nun video performansı hakkında da: “111 puanlık mükemmel bir video puanı ile Oppo Find X3 Pro, hareketli görüntüler için en üst sıradaki cihaz konumunu da koruyor. Find X3 Pro varsayılan olarak video için ultra geniş modül ile geliyor, ancak ana kamerayı 4K/30 fps çözünürlükte kullanarak test ettik, bu da sabitleme, pozlama, doku ve gürültü arasında en iyi uzlaşmayı sağlıyor. 60 fps’yi manuel olarak seçebilirsiniz, bu da parlak ışıkta video kalitesini artırmaya yardımcı olur ancak Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra’da gördüğümüz gibi otomatik bir değişken kare hızı sunmuyor. Videonun güçlü yönleri arasında hızlı ve doğru otomatik odaklama bulunuyor.” denildi.
Ayrıca “Videonun güçlü yönleri, çoğu senaryoda sorunsuz izleme ve etkili sabitleme ile hızlı ve doğru otomatik odaklamayı içeriyor. Düşük ışıkta görüntü netliğinde küçük bir farkın yanı sıra, yürürken elde tutulan videolar genellikle iyi bir şekilde sabitleniyor. Video ayrıntıları genellikle güzel bir şekilde korunuyor ve gürültü, dış mekanlarda iyi kontrol ediliyor, ışık seviyeleri düştüğünde az da olsa kumlanmalar ortaya çıkabiliyor. Genel olarak, video rengi de doğru ve hoş. Beyaz dengesi adaptasyonunun yavaş olabileceği ve renk değişimlerinin görülebileceği düşük ışıktaki dengesizliklere dikkat etmek gerekiyor.” açıklaması yapıldı.
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Akıllı Telefonlar
Bu yaz itibariyle Android’e yeni özellikler geliyor
Google, Eylül ayının başlarında çıkacak olan Android 12 güncellemesinden önce bu yaz Android’e gelecek yeni özellikleri duyurdu. Bunlardan biri, bir deprem olmadan önce size bir uyarı saniyesi verebilen (umarız güvenli bir yer bulmanız için yeterli zaman yaratabilir) Android Deprem Uyarıları Sisteminin hayata geçmesi. Google, “Deprem riskinin daha yüksek olduğu ülkelerde Deprem Uyarıları vermeye öncelik veriyoruz ve önümüzdeki yıl içinde daha fazla ülkede hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.
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Google tarafında lansman Yeni Zelanda ve Yunanistan’da yapıldı. Dün (Salı günü), Android Deprem Uyarı Sistemi Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da yayınlandı. Ülkemizinde bir deprem bölegisi kuşağında olması ve Google tarafında böyle bir hizmetin faaliyete girmesi de önemli noktalardan birisi oldu.
Google ayrıca, Mesajlar uygulamasına hatırlamak istediğiniz önemli mesajlara yıldız eklemenizi sağlayan bir özellik ekleyecek. Yıldızlı bir şekilde tutmak istediğiniz mesaja dokunun ve yıldıza basın. Örneğin bir arkadaşınızın ev adresi veya banka hesap numarası ya da Wi-Fi şifrenizi mesajlar uygulamasında yıldızlı bir şekilde tutabilirsiniz. Ve bu mesajlardan birini bulmak istediğinizde binlerce eski mesajınız arasında gezinmek yerine yıldızlı kategoriye dokunacaksınız.
Yine bu yaz gelecek olan özelliklerden bir tanesi de İçeriğe Dayalı Emoji Mutfağı. Bir mesaj yazdıktan sonra Emoji Mutfağındaki emoji için yazdığınız içerikle bağlantılı önerilerde bulunacak bir güncelleme yayınlayacak. İçeriğe Dayalı Emoji Mutfağı önerileri şu anda Gboard beta sürümünde ve bu yaz Android 6.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda İngilizce, İspanyolca ve Portekizce kullanan tüm Gboard kullanıcıları için kullanılabilecek. Çok yakında ise belirli uygulamaları açmak ve belirli görevleri gerçekleştirmelerini sağlamak için sesinizi kullanabileceksiniz. Örneğin, “Ok Google, mobil üyelik faturamı öde” veya “Ok Google, Gmail’e gelen maillerimi kontrol et” diyebileceksiniz. “Ok Google, kısayollar” diyerek Google Asistan aracılığıyla hangi uygulamalara erişebileceğinizi de öğrenebileceksiniz
Engellilerin telefonlarında gezinmelerine yardımcı olmak için Voice Access, seslerini kullanarak bunu yapmalarına olanak tanıyacak. Şu anda beta sürümünde olan Bakış Algılama ve Sesli Erişimin yalnızca kullanıcı ekrana bakarken çalışmasına izin verecek.
Son olarak, Android Auto’ya artık Karanlık Mod geliyor ve “başa dön” seçeneğiyle birlikte kaydırma çubuğundaki A’dan Z’ye düğmesi dahil olmak üzere daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ve Android Auto’yu ilk kez kullanıyorsanız, birkaç hızlı dokunuş başlamanıza yardımcı olacak
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Akıllı Telefonlar
realme GT, bütün amiral gemilerine meydan okuyor!
Uzun zamandır realme’nin Türkiye’de bir amiral gemisi piyasaya sunmasını bekleyen çok fazla kullanıcı var. realme GT, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisi ve VC soğutma sistemine ek olarak uygun fiyatıyla; piyasada bulunan bütün amiral gemilerine meydan okuyor.
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İçindekiler
Türk tüketicilerin gözü realme GT’de
realme, 2021 yılında sabırsızlıkla beklenen, Türkiye’ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu realme GT‘yi, ilk global lansman etkinliğinde resmi olarak tanıttı. realme’nin GT serisindeki ilk ürünü olmanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 destekli ilk cihaz olan realme GT, bütün dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Lansman etkinliğindeki açılış konuşmasını yapan realme CEO’su Sky Li, şu açıklamalarda bulundu: “Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.’’
realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere belirli pazarlarda bugünden itibaren satışa sunulmuş olacak. Cihazın, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.
Grand Tourer (GT) otomobil konsepti
realme GT, adını Grand Tourer otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen realme GT, tasarımını da bu segmentten almış. Bu konseptten yola çıkan realme’nin amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahip.
Parlak Gümüş ve Parlak Mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cam versiyonda, telefonun arka kısmında hız ve dinamizmi simgeleyen bir dizi ok deseni kullanılmış. Vegan deri versiyonda ise, Yarış Sarısı renk seçeneği mevcut. Vegan deri kullanılması relme GT’de parmak izine karşı dayanıklılık, koku ve çizilme karşıtı özellikler gibi avantajlar da sunuyor.
realme GT, LPDDR5 RAM’e ve UFS 3.1 depolamaya sahip. Ayrıca Qualcomm’un parlayan yıldızı Snapdragon 888’i bünyesinde barındırıyor. Bu da, aynı GT otomobiller gibi realme GT’nin de yüksek performans sunacağı anlamına geliyor.
5nm işlem süreciyle üretilen Snapdragon 888 neler sunuyor?
En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.
realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.
Ayrıca, 186 gr’dan hafif olan gövdeye karşılık, realme GT 4.500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteğine sahip. Böylece telefonu sıfırdan tam şarja ulaştırmak 35 dakikanızı alıyor.
realme Ürün Pazarlama Müdürü Alessio Bradde ise yeni GT modeliyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yılki amiral gemisi ürünümüz olan realme GT’yi tüm dünyada piyasaya sunmaktan dolayı çok gururluyuz. Daima süratin peşinde olan GT otomobillerinde olduğu gibi, realme GT de amiral gemisi bir akıllı telefondan olağanüstü bir deneyim bekleyen kullanıcılar için tasarlandı. realme GT serisinin ruhunun, sürekli sınırlarını zorlayan ve tüm potansiyelini ortaya koyan genç kullanıcılarımız arasında bir tutkuyu ateşlemesini umuyoruz.”
realme GT’nin öne çıkan özellikleri
- Amiral Gemisi Ekran – realme GT, oyun severler için 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekrana sahip.
- Çift Aydınlatma Sensörü – Ön ve arka kısımlardaki çift aydınlatma sensörü 4096 kademeli otomatik parlaklık seviyesi sunabiliyor.
- Daha Fazla Bağlantı – Başlıca 5G bantlarına ek olarak, realme GT yüksek hızlı Wi-Fi ve en yeni Bluetooth teknolojilerini destekliyor.
- Ses Sistemi – Akıllı telefon, Dolby Atmos Çift Stereo hoparlör, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve düşük gecikme ve düşük girişim yüküne sahip 3,5 mm ses jakına sahip.
- Amiral Gemisi Kamera – realme GT, profesyonel kalitede fotoğraflar sunmak için 64MP Sony ana kameraya sahip.
- İşletim Sistemi – realme GT, Android 12 Beta 1’i destekleyen ilk cihazlardan biri konumunda. realme, bu yılın ilerleyen aylarında yeni realme UI’yi piyasaya sürmeden önce kullanıcılardan geri bildirim almak için Android 12 Geliştirici Önizleme Programı’nı da devam ettirecek.
- Özel GT Modu – Sadece realme GT serisinde sunulan GT Modu, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve daha uzun süreli ve istikrarlı oyun deneyimi sağlıyor.
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Akıllı Telefonlar
Canalys araştırmasına göre akıllı telefon sevkiyatları 2021’de %12 artacak!
Canalys araştırmasına göre Covid-19 için aşı yapılanması dünya çapında artmaya devam ederken ve pandeminin etkileri azaltılırken teknolojik cihazlarda olan bileşen arzı akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.
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Canalys’in son tahminlerine göre, dünya çapında akıllı telefon pazarı 2021’de %12 büyüyecek ve sevkiyatlar 1,4 milyar adede ulaşacak. Bu sonuçlar, COVID-19 pandemisinin neden olduğu büyük pazar kısıtlamaları nedeniyle sevkiyatların %7 düştüğü 2020’den çok daha güçlü bir toparlanmayı temsil ediyor. Dünya çapında aşının yaygınlaşması devam ederken ve pandeminin etkileri azaltırlırken, bileşen tedariki akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.
Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, “Akıllı telefon endüstrisinin esnekliği inanılmaz” dedi. “Akıllı telefonlar, insanları birbirine bağlı tutmak ve eğlendirmek için hayati önem taşıyor ve evin içinde de dışarısı kadar önemli. Dünyanın bazı bölgelerinde, insanlar son aylarda tatillerde ve dışarıda geçirdiği günlerde para harcayamıyor ve birçoğu harcanabilir gelirini bunun yerine yeni bir akıllı telefona harcıyor. İlk çeyrekte küresel sevkiyatların %37’sini oluşturan ve tüm yıl için (610 milyon adet) %43’ünü oluşturması beklenen 5G telefonlarının arkasında güçlü bir ivme var. Bu, 5G’yi mümkün olan en ucuz cihaza entegre etmek için ekran veya güç gibi diğer özelliklerden fedakarlık eden satıcılar arasındaki yoğun fiyat rekabetinden kaynaklanacak. Yıl sonuna kadar, sevk edilen tüm 5G cihazlarının %32’sinin maliyeti 300 ABD Dolarının altında olacak. ” sözlerini kullandı.
Bununla birlikte, bileşenleri tedarik etmede oluşan darboğazları, bu yıl akıllı telefon gönderilerinin büyüme potansiyelini sınırlayacak. Stanton, “Karşılıksız siparişler artıyor,” dedi. “Endüstri, yarı iletkenler (telefon bileşenleri) için savaşıyor ve her marka bu sıkıntıyı hissedecek.” Son aylarda, üreticiler Hindistan’daki COVID-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerini diğer bölgelere yönlendirdi, ancak dünya normale döndüğü için bu diğer bölgelere gönderme ve tahsis etme işi sürdürülebilir olmayacak. Satıcılar önce bölgesel gönderimlere yönelecek ve bu birimlerin Latin Amerika ve Afrika pahasına Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi kazançlı gelişmiş pazarlara akışına odaklanacak.
Canalys Mobilite Başkan Yardımcısı Nicole Peng, “Bunun diğer bir yandaki etkisi ise fiyatlandırmadır” dedi. “Yonga setleri ve bellek gibi temel bileşenler fiyattaki artıştan dolayı, akıllı telefon satıcıları bu maliyeti karşılamaya mı yoksa tüketicilere mi aktarmaya karar vermelidir. Ancak LTE yonga setleri etrafında büyük kısıtlamalar olduğu için bu, müşterilerin özellikle fiyata duyarlı olduğu alt segment telefonlarda bu sorunun cevabı zorlayıcı olacaktır. Akıllı telefon satıcıları, kısıtlamaların süresi boyunca düşük kaliteli portföylerindeki kar marj beklentilerini düşürürken operasyonel verimliliklerini artırmaya veya rakiplerine karşı pazar payını riske atmaya bakmalıdır.” sözlerine açıklamasında yer verdi.
Pandemi, bildiğiniz gibi toplum ve akıllı telefon pazarı için yeni normali şekillendirecek kalıcı değişikliklere neden oldu. Stanton, “Pandemi sırasında kanalların dönüşmesi veya ölmesi gerekiyordu ve bu yeniliği zorunlu hale getirdi” diye ekledi. “Gelişmiş ülkeler, perakendecileri çevrimdışı ayak izlerini yeniden değerlendirmeye zorlayan çevrimiçi bir artış gördü. Sonuç olarak, bu yıl birçok mağaza kapanacak ve müşteriler satın alma sürecinde giderek daha fazla online kanal kullandığından, açık kala mağazalar için amaçları müşteri desteği ve sipariş karşılaması olmak için yeniden tasarlanacak. Birleşik stok ve araca teslimat gibi COVID-19 tarafından yönlendirilen yenilikler, perakendecilerin konsolide çok kanallı vizyonlarına doğru kaymasına yardımcı oluyor. Ayrıca merkezi satın alma, akıllı telefon markalarıyla daha fazla pazarlık gücü verecek ve bazı perakendecilerin yeni, doğrudan ilişkiler kurmak için dağıtıma daha az önem vermelerine neden olabilir. Akıllı telefon endüstrisi için yeni normal, eskisi kadar acımasız ve rekabetçi olacak.” diye sözlerine son verdi.
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