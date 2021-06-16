OPPO Find X3 Pro dxOMark puanı açıklandı!

OPPO’nun amiral gemisi sınıfında bulunan telefon serisinin yeni üyesi Find X3 Pro harika bir lansmanla tanıtılmıştı. Kamera tarafında yapılan büyük değişiklikler birçok kişinin ilgisini çekmesinin yanında dxOMark’tan kaç puan alacağı merak konusu olmuştu. OPPO Find X3 Pro kamera testinden 131 puan aldı ve en iyi kameralı telefon listesinde kendine 6. sırada yer buldu.

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Oppo Find X3 Pro, markanın 2021 için çıkarmış olduğu en üst düzey amiral gemisi ve diğer en iyi üst düzey cihazlarla rekabet etmek için de takdir edersiniz ki en iyi özelliklere sahip. Hal böyle olunca da €1100 gibi bir fiyatla ultra premium segmentte konumlandırılıyor. Telefon özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED QHD+ ekran, 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ve 65W SuperVOOC şarj yer alıyor. Bilindiği gibi, bu ultra premium cihaz da çok sayıda kaliteli kameralarla donatılmış olarak geliyor. Arkada, 50 MP standart genişlikte ana kamera, 50 MP ultra geniş, 5x “hibrit optik zoom” çekimleri için 13 MP tele-lens modülü ve 3 MP mikroskop kamerası bulunuyor Video tarafında ise Find X3 Pro, video sabitleme (OIS) ile hem 60/30 fps’de 4K çekim yapabiliyor hem de 4K 30 fps ayarında video yakınlaştırma özelliğine sahip. Ayrıca süper ağır çekim efektleri için çözünürlüğü 1080p/240 fps’ye düşürebiliyorsunuz veya 720p/480 fps değerini ayarlayabiliyorsunuz.

OPPO Find X3 Pro’nun dxOMark testi özeti

dxOMark’ın yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: “131 puanlık bir toplam puan alan Oppo Find X3 Pro, akıllı telefon fotoğrafçılığı sıralamamızın üst kademelerine kolayca giryor. 13 puan alan Apple iPhone 12 Pro Max’ten daha iyi bir puan alıyor ve biraz daha uygun fiyatlı Vivo X50 Pro+ ile elde edilen puanla aynı puanı alıyor. Oppo’nun en son amiral gemisi ile testtin en iyi iki cihazı 143 puanla Xiaomi Mi 11 Ultra ve 139puanla Huawei Mate 40 Pro + arasında analizimizdeki bazı önemli farklılıkları var. Gün ışığını alma konusunda Find X3 Pro yukarısında bulunan rakiplerinden geride. Yine de Oppo Find X3 Pro, test etme zevkine sahip olduğumuz en iyi cihazlardan biri olmaya devam ediyor.”

Ayrıca yapılan açıklamada “OPPO Find X3 Proşu anda 139 puanla 4. sırada yer aldığı Fotoğraf kategorisinde çok iyi bir performans sergiliyor. Genel olarak renk, otomatik odaklama, doku, bokeh ve yapaylık için başarılı ir sonuç elde etmekle fotoğraf testinde sorunsuz bir performans sergiliyor. Böylece fotoğrafçılar, neredeyse tüm aydınlatma koşullarında birincil (ana kamera) kameradan canlı ve hoş renkler, iyi ayrıntı tutma ve doğru pozlamalar elde edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.

Find X3 Pro ayrıca genişletilmiş dinamik aralık, iyi renk ve birçok ayrıntıyla hedef pozlamaların doğru olduğu düşük ışıklı şehir manzaralarında da etkileyici bir iş çıkarıyor. Otomatik odaklama, gece portrelerini çekmede yavaş sonuçlar çıkarabiliyor ve flaş kullanırken bazı hareket bulanıklığıyla birlikte doğal olmayan cilt tonu oluşturabiliyor. Ancak genel olarak gece fotoğrafçılığı özellikle şehir manzaralarında iyi.

OPPO Find X3 Pro’nun video performansı hakkında da: “111 puanlık mükemmel bir video puanı ile Oppo Find X3 Pro, hareketli görüntüler için en üst sıradaki cihaz konumunu da koruyor. Find X3 Pro varsayılan olarak video için ultra geniş modül ile geliyor, ancak ana kamerayı 4K/30 fps çözünürlükte kullanarak test ettik, bu da sabitleme, pozlama, doku ve gürültü arasında en iyi uzlaşmayı sağlıyor. 60 fps’yi manuel olarak seçebilirsiniz, bu da parlak ışıkta video kalitesini artırmaya yardımcı olur ancak Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra’da gördüğümüz gibi otomatik bir değişken kare hızı sunmuyor. Videonun güçlü yönleri arasında hızlı ve doğru otomatik odaklama bulunuyor.” denildi.

Ayrıca “Videonun güçlü yönleri, çoğu senaryoda sorunsuz izleme ve etkili sabitleme ile hızlı ve doğru otomatik odaklamayı içeriyor. Düşük ışıkta görüntü netliğinde küçük bir farkın yanı sıra, yürürken elde tutulan videolar genellikle iyi bir şekilde sabitleniyor. Video ayrıntıları genellikle güzel bir şekilde korunuyor ve gürültü, dış mekanlarda iyi kontrol ediliyor, ışık seviyeleri düştüğünde az da olsa kumlanmalar ortaya çıkabiliyor. Genel olarak, video rengi de doğru ve hoş. Beyaz dengesi adaptasyonunun yavaş olabileceği ve renk değişimlerinin görülebileceği düşük ışıktaki dengesizliklere dikkat etmek gerekiyor.” açıklaması yapıldı.