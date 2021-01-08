Oppo Find X3 Lite modeli geliyor

Giriş segmentinde kullanıcılara fiyat performans yönünden iddialı bir model sunmak isteyen Xiaomi, Redmi 9T modelini tanıttı. Redmi 9T, giriş segmenti için iddialı kamerası ve batarya ömrüyle öne çıkıyor.

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Redmi 9T, kullanıcılara neler sunuyor?

48 MP ana kameraya ek olarak Redmi 9T, 8 MP ultra geniş açılı kameraya da sahip. Böylece geniş açıyla çekim yapmak isteyen kullanıcılar, bu durumdan memnun olacaktır diye tahmin ediyoruz. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise, bokeh efekti yapabilmenizi ve yakın çekimler yapılabilmenizi mümkün kılıyor. Cihazın öne çıkan bir başka özelliği de, 6.000 mAh kapasiteye sahip bataryası. İşlemci tarafındaysa Redmi, Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setini tercih etmiş. 11 nanometrelik süreçle üretilen Snapdragon 662, güç tüketimi yönünden de tasarruflu bir işlemci. Bu sayede cihaz, 2 güne varan pil ömrü sunabiliyor. Şarj tarafındaysa, 18W değerinde bir hızlı şarj desteği mevcut.

Cihazın tasarımı nasıl?

Redmi 9T, cihazının arka tarafında leke oluşmasını istemeyen kullanıcılar için, mat bir kaplamaya sahip. Bu kaplamayı daha önce Redmi 9A modelinde de görmüştük. Bu sayede telefonunuzu sürekli silmenize de gerek kalmıyor. Corning Gorilla Glass 3 destekli 6,53 inç FHD+ ekran da, sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca bu ekran, Widevine L1 ve TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalarına da sahip. Cihazda, karbon grisi, alacakaranlık mavisi, gün doğumu turuncusu ve okyanus yeşili olmak üzere, dört farklı renk seçeneği mevcut. Ek olarak; depolama tarafında elini genişletmek isteyen kullanıcılar, cihazda bulunan MicroSD kart yuvası sayesinde, harici olarak depolama alanlarını artırabilecekler.

Redmi 9T’yi, ne zaman ve nasıl satın alabilirsiniz?

Redmi 9T’nin satışı, Xiaomi tarafından belirtildiği üzere Şubat ayında, Xiaomi’nin resmi satış kanalları üzerinde başlayacak. Redmi 9T’yi satın almak isteyen kullanıcılar, cihaza bu tarihlerde ulaşabilecekler.

Xiaomi’nin lansmanda sunduğu 2.cihaza, yani Note 9T modeline de değinmeden geçmeyelim

Xiaomi’nin gerçekleştirdiği lansmanda, Redmi Note 9T modelini de gördük. Fakat görünen o ki; ülkemizde Redmi Note 9T’yi göremeyeceğiz. Fakat merak edenler için Note 9T’nin özelliklerine de değinelim. Redmi Note 9T, MediaTek’in Dimensity 800U işlemcisine sahip. Ayrıca lansmanda da sıkça vurgu yapıldığı üzere; cihazın 5G desteği de bulunuyor. Note 9T, 6.53 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

Ses tarafında, Note 9T’nin stereo hoparlörlere sahip olduğnu da söyleyelim. Bu sayede sıklıkla oyun oynayan ve içerik tüketen kullanıcılar, ses yönünden memnun olacaktır diye tahmin ediyoruz.