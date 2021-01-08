Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Lite modeli geliyor
Oppo, Find X serinin yeni üyesi Find X3 Lite modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu model, tasarımının yanında özellikleri ile de dikkat çekiyor.
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Söz konusu akıllı telefon, geçen yılın modeli Find X2 Lite’ın halefi olarak gelecek. Ünlü haberci Evan Blass’a göre, Find X3 Lite, geçen ay Çin’de piyasaya çıkan Reno5 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak.
Basına sızan bilgilere göre Oppo Find X3 Lite modelinin tasarımı oldukça şık görünüyor. Oppo yeni modeli gücünü 5G destekli Snapdragon 765G işlemciden ve 8 GB RAM‘den alacak. Find X3 Lite, 128 GB depolama ve 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil üzerine kurulacağı aktarılıyor.
Find X3 Lite’ın 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını destekleyen 6,4 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefon arka kısmında dörtlü kamera kurlumuna (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) sahip olacak. Cihaz ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.
Oppo Find X3 Lite modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti
- Grafik Birimi: Adreno 620 GPU
- RAM: 8GB RAM
- Depolama birimi: 128GB
- Arka kamera: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel +2 Megapiksel
- Ön kamera: 32 Megapiksel
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- İşletim sistemi: Android 11 / ColorOS 11.1
- Batarya: 65W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro 5G’nin DxOMark puanı belli oldu
Oppo Reno 4 Pro 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Reno 4 Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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2019 yılında karşımıza çıkan Reno 4 serisi, zamanla kullanıcıların gözdesi haline geldi. Fiyatına göre oldukça iyi özelliklere sahip olan bu telefonlar, tasarımıyla da oldukça başarılı. Reno 4 Pro modeli, gerek kamerası, gerekse performansı ile çok iyi işler çıkardı. Özellikle güçlü kamerası ile ön plana çıkan Reno 4 Pro, uzun bir aradan sonra nihayet DxOMark testlerinden geçti.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Oppo Reno 4 Pro modeli; fotoğraf alanında 109, zoomda 60 ve video kısmında ise 101 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 108 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Oppo Reno 4 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli HDR10 destekli AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti
- Grafik Birimi: Adreno 620 GPU
- RAM: 8GB RAM / 12GB RAM opsiyonu
- Depolama birimi: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX586 sensör f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens Sony IMX708 sensör f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel telefoto lens f/2.4 diyafram
- Ön kamera 32 Megapiksel
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- İşletim sistemi: Android 10 / ColorOS 7.0
- Diğer: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 65W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli
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Akıllı Telefonlar
Redmi 9T modeli, Xiaomi tarafından gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı
Giriş segmentinde kullanıcılara fiyat performans yönünden iddialı bir model sunmak isteyen Xiaomi, Redmi 9T modelini tanıttı. Redmi 9T, giriş segmenti için iddialı kamerası ve batarya ömrüyle öne çıkıyor.
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Redmi 9T, kullanıcılara neler sunuyor?
48 MP ana kameraya ek olarak Redmi 9T, 8 MP ultra geniş açılı kameraya da sahip. Böylece geniş açıyla çekim yapmak isteyen kullanıcılar, bu durumdan memnun olacaktır diye tahmin ediyoruz. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise, bokeh efekti yapabilmenizi ve yakın çekimler yapılabilmenizi mümkün kılıyor. Cihazın öne çıkan bir başka özelliği de, 6.000 mAh kapasiteye sahip bataryası. İşlemci tarafındaysa Redmi, Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setini tercih etmiş. 11 nanometrelik süreçle üretilen Snapdragon 662, güç tüketimi yönünden de tasarruflu bir işlemci. Bu sayede cihaz, 2 güne varan pil ömrü sunabiliyor. Şarj tarafındaysa, 18W değerinde bir hızlı şarj desteği mevcut.
Cihazın tasarımı nasıl?
Redmi 9T, cihazının arka tarafında leke oluşmasını istemeyen kullanıcılar için, mat bir kaplamaya sahip. Bu kaplamayı daha önce Redmi 9A modelinde de görmüştük. Bu sayede telefonunuzu sürekli silmenize de gerek kalmıyor. Corning Gorilla Glass 3 destekli 6,53 inç FHD+ ekran da, sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca bu ekran, Widevine L1 ve TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalarına da sahip. Cihazda, karbon grisi, alacakaranlık mavisi, gün doğumu turuncusu ve okyanus yeşili olmak üzere, dört farklı renk seçeneği mevcut. Ek olarak; depolama tarafında elini genişletmek isteyen kullanıcılar, cihazda bulunan MicroSD kart yuvası sayesinde, harici olarak depolama alanlarını artırabilecekler.
Redmi 9T’yi, ne zaman ve nasıl satın alabilirsiniz?
Redmi 9T’nin satışı, Xiaomi tarafından belirtildiği üzere Şubat ayında, Xiaomi’nin resmi satış kanalları üzerinde başlayacak. Redmi 9T’yi satın almak isteyen kullanıcılar, cihaza bu tarihlerde ulaşabilecekler.
Xiaomi’nin lansmanda sunduğu 2.cihaza, yani Note 9T modeline de değinmeden geçmeyelim
Xiaomi’nin gerçekleştirdiği lansmanda, Redmi Note 9T modelini de gördük. Fakat görünen o ki; ülkemizde Redmi Note 9T’yi göremeyeceğiz. Fakat merak edenler için Note 9T’nin özelliklerine de değinelim. Redmi Note 9T, MediaTek’in Dimensity 800U işlemcisine sahip. Ayrıca lansmanda da sıkça vurgu yapıldığı üzere; cihazın 5G desteği de bulunuyor. Note 9T, 6.53 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.
Ses tarafında, Note 9T’nin stereo hoparlörlere sahip olduğnu da söyleyelim. Bu sayede sıklıkla oyun oynayan ve içerik tüketen kullanıcılar, ses yönünden memnun olacaktır diye tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus akıllı saat ortaya çıktı
OnePlus akıllı saat, şirketin kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenilen ürünlerin başında geliyor. OnePlus’ın saatlerinin ve bilekliklerinin tasarımları ve ana ekran görselleri ortaya çıtkı.
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefonlarıyla dünya çapında büyük satış başarıları elde ediyor. OnePlus’ın, uzun süreli hedeflerinden biri ise akıllı saatleri. Şirketin kurucusu Carl Pei, 2016 yılında OnePlus Watch’ın geleceğini müjdelemiş, hatta bazı taslak çizimleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak bir süre sonra şirket, elindeki kaynakları bölmemek ve telefonlarına odaklanmak amacıyla projeden vazgeçmişti. Aradan 4 yıl geçtikten sonra şimdiki CEO Pete Lau, bir paylaşım yaparak OnePlus akıllı saat projesinin yeniden elen alındığını ve geliştirme sürecinde olduğunu açıkladı. Son ortaya çıkan görsellerde ise saatin tasarımı ve ana ekranı ortaya çıktı.
OnePlus akıllı saat tasarımı ve ana arayüzü
Ortaya çıkan görsellerde saatin oldukça şık duran tasarımı, arayüzü, ve bazı ana ekran örnekleri gözükmekte. Muhtemelen OnePlus akıllı saatin kandaki oksijen seviyesi ölçme, kalp atışı sensörü, uyku takibi, çağrı cevaplama ve reddetme gibi bugünlerde standart olan özelliklere sahip olacak. Görsellerde aynı zamanda ana ekranı da görünen saatin, klasik bir kol saati ya da sportif gibi pek çok farklı görünümü de olacak. OnePlus kullanıcılarının uzun süredir yolunu gözlediği saatler piyasaya çıkmak üzere.
OnePlus Band de yayınlandı
OnePlus akıllı saat projesine ek olarak, yeni bir bileklik modeli de çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Band olarak bilinen akıllı bileklik, sektörün lideri Xiaomi’nin Mi Band ailesine doğrudan rakip olacak. Bu bileklikler için de bazı ana ekran görselleri sızmış durumda. Çinli üretici son olarak dün bu akıllı ürünlerle senkronize şekilde çalışacak Health uygulamasını, Hindistan Google Play Store için yayınlamıştı. Bu durum ürünlerin çok yakında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Siz de OnePlus Band’in ülkemize gelmesini beklemeden bir akıllı bileklik veya saat almak isterseniz HepsiBurada ve Trendyol linklerimizi takip ederek HWP’ye de destek olabilirsiniz.
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