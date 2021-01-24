Oppo Find X3 Lite, kutusuyla birlikte görüntülendi!

Geçtiğimiz ay Oppo, Reno 5 akıllı telefon serisini tanıttı. Bu seri, Reno 5, Reno 5 Pro ve Reno 5 Pro+ olmak üzere üç adet telefon içeriyor. Bu ayın başında yayınlanan bir rapora göre taban model Reno 5‘in, Oppo Find X3 Lite olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi ise bu telefonun perakende kutusu, kendisi, şarj cihazı ve kablosunun görüntüleri sızdırıldı.

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Oppo Find X3 Lite hakkındaki yeni sızıntılar neler?

Find X3 Lite, tanınmış bir Hintli haberci olan Sudhanshu Ambhore‘nin Twitter hesabındaki paylaşımla görüntülendi. Ambhore, bu resimleri DM aracılığı ile elde ettiğini ve internette hiçbir haber kaynağında bulunmadığını belirtti. Bu nedenle Oppo Find X3 Lite‘ı gerçekten ilk kez bu resimler ile görmüş olabiliriz. Bununla birlikte bu görseller, bu ayın başında Evan Blass tarafından paylaşılan bilgi ve renderları doğruluyor. Evan Blass tarafından yayınlanan sızıntı, Oppo Find X3 Lite‘ın yeniden markalanmış bir Reno 5 5G olacağını gösteriyordu. Yeni sızıntı ile birlikte aradaki tek farkın arka tarafta yazan “RENO GLOW” yazısının bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz.

Oppo Find X3 Lite, FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. X3 Lite, 32 MP çözünürlü selfie kameraya ve 65W hızlı şarj desteği bulunan 4.300 mAh bataryaya sahip olacak. Oppo, henüz bu akıllı telefonun lansman tarihini açıklamadı.