Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Lite, kutusuyla birlikte görüntülendi!
Geçtiğimiz ay Oppo, Reno 5 akıllı telefon serisini tanıttı. Bu seri, Reno 5, Reno 5 Pro ve Reno 5 Pro+ olmak üzere üç adet telefon içeriyor. Bu ayın başında yayınlanan bir rapora göre taban model Reno 5‘in, Oppo Find X3 Lite olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi ise bu telefonun perakende kutusu, kendisi, şarj cihazı ve kablosunun görüntüleri sızdırıldı.
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Oppo Find X3 Lite hakkındaki yeni sızıntılar neler?
Find X3 Lite, tanınmış bir Hintli haberci olan Sudhanshu Ambhore‘nin Twitter hesabındaki paylaşımla görüntülendi. Ambhore, bu resimleri DM aracılığı ile elde ettiğini ve internette hiçbir haber kaynağında bulunmadığını belirtti. Bu nedenle Oppo Find X3 Lite‘ı gerçekten ilk kez bu resimler ile görmüş olabiliriz. Bununla birlikte bu görseller, bu ayın başında Evan Blass tarafından paylaşılan bilgi ve renderları doğruluyor. Evan Blass tarafından yayınlanan sızıntı, Oppo Find X3 Lite‘ın yeniden markalanmış bir Reno 5 5G olacağını gösteriyordu. Yeni sızıntı ile birlikte aradaki tek farkın arka tarafta yazan “RENO GLOW” yazısının bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz.
Oppo Find X3 Lite, FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. X3 Lite, 32 MP çözünürlü selfie kameraya ve 65W hızlı şarj desteği bulunan 4.300 mAh bataryaya sahip olacak. Oppo, henüz bu akıllı telefonun lansman tarihini açıklamadı.
Akıllı Telefonlar
Android 12 nihayet arkaya çift dokunma özelliğini getirebilir!
Daha önce Android 11 ile tanıtılması beklenen ve kod adı Columbus olan arkaya çift dokunma özelliğinin şimdi Android 12 ile tanıtılabileceği konuşuluyor.
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Android 12 sorunları çözmüş görünüyor
Android 11’in kararlı sürümü resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, geliştirici önizlemesinde telefonun arkasına yapılan düzgün bir çift dokunuş özelliği tanıtılmıştı. Ne yazık ki, bu özellik kesintiye uğradı. Bu nedenle, Google Pixel’in en son telefonlarında yer verilmediği kenar sıkıştırma hareketinin yerini alacak bir şey yoktu.
Ancak, Android 12 ile bu işlevsellik için hala bir şans var. 9to5Google, kod adı “Columbus” olan özelliğin Android 12 ile yeniden tanıtılacağını tespit etti. Rapora göre, Android 11’deki sistem yanlışlıkla gerçekleşen dokunmaları da dikkate aldığı için özellik askıya alınmıştı. Ancak Columbus’un yeni ve daha rafine versiyonu, arkaya sıkı bir dokunuş gerektirecek ve bu sayede daha kararlı çalışabilecek.
Özelliğe göre, arka tarafa iki kez dokunmak bir ekran görüntüsü almanızı sağlayabilir, Google Asistan’ı aktif edebilir, bildirim gölgesini açabilir, medya oynatmayı kontrol edebilir veya son uygulamalar menüsüne dönmenizi sağlayabilir.
İşlevselliğin Anroid 12 ile tanıtılacağına bu sefer kesin gözüyle bakılıyor. Fakat özelliğin sadece Pixel’e mi özel olacağı yoksa Android 12 çalıştıran tüm telefonlar için de kullanılabilir olup olamayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.
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Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni Kirin 820E işlemcisini duyurdu!
Huawei, Donald Trump hükümetinin uyguladığı ticari yaptırımlardan dolayı Kirin işlemcilere veda etmek zorunda kalmıştı. Marka ABD hükümetinin el değiştirmesiyle beraber sorunlarını çözmeye odaklanırken, sürpriz Kirin 820E işlemcisini duyurdu!
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Huawei, Kirin 820E ile şansını zorlamaya devam ediyor
Bilindiği üzere Huawei’nin yaklaşık 1.5 yıldır maruz kaldığı kısıtlamalar, Google ve TSMC gibi iş ortaklarıyla çalışmasını engelliyor. Dolayısıyla şirket, halihazırda kendi geliştirdiği Kirin serisi yonga setini herhangi bir şekilde ürettiremiyor. Bugün resmi olarak duyurulan Kirin 820E, bu nedenden dolayı kullanıcıları bir hayli şaşırttı.
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7 nm üretim tekniğine sahip olan işlemci, Kirin 820’ye göre kırpılmış bir çekirdek mimarisi benimsiyor. 6 çekirdekli işlemcide 3 çekirdeği 2.2 GHz saat hızında çalışan Cortex-A76 oluştururken, kalan 3 çekirdekte ise 1.84 GHz’lik Cortex-A55’i görüyoruz. Mali-G57 MP6 GPU da güncellenen işlemcideki yerini koruyor. Huawei cephesinden bu sürpriz işlemcinin nasıl üretildiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
Kirin 820E işlemcinin kullanıldığı ilk akıllı telefon modeli ise Huawei Nova 7 SE “Lohas Edition” oldu. İşlemci dışında standart sürümden herhangi bir farkı olmayan cihazda 6.5 inç Full HD+ IPS ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 64+8+2+2 MP dörtlü arka kamera, 16 MP ön kamera, 4.000 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi bulunuyor. Son olarak yalnızca Çin’de satışa sunulacak Lohas Edition’ın 2.299 Yuan (290 Euro) fiyat etiketinin olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Vivo X51 İnceleme | Kameranın telefonu var!
Vivo X51, ülkemizde satışa sunduğu özellikler bakımından ve fiyatıyla dikkat çeken modellerden birisi oldu. Gimball OIS destekli kamerasıyla adından sıkça bahsedilen Vivo X51’i bir süredir deneyimliyorum ve bu deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim.
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Kameranın telefonu var
Vivo X51 İnceleme | Kameranın telefonu var! – YouTube
Vivo X51, ön tarafa baktığımızda iki taraftan eğimli bir ekran yapısına sahip. Bu ekranda ön kamera sol üst tarafta delik olarak karşımıza çıkıyor. Ekran çerçevelerinin az olması ve kavisli ekranı sayesinde neredeyse çerçeve yok hissi uyandırıyor. Ekran kasası alüminyumdan oluşuyor. Parlak yüzeyi sayesinde şık bir görüntü oluşturuyor. Arka tarafa baktığımızda ise Mavi ve Gri renklerinin karışımı olan bir renk ve Vivo bu rengi ALFA GRİ olarak adlandırıyor. Son zamanların modası olarak Vivo da kamera paketini sol üst tarafa yerleştirmiş. İki katmanlı bir çıkıntıya sahip kamera dizaynı mevcut.
%92 ekran-gövde oranı sunan model 6.56 İNÇ Samsung yapımı Amoled bir ekrana sahip. Bu ekran 1080×2376 piksel FHD+ 398 PPI çözünürlük sunuyor. 90 Hz ekran tazeleme ve 180Hz ekran dokunmatik örneklemesine sahip.
Performansta işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 765G 5G destekli işlemcisi kullanılmış. Grafik biriminde ise Adreno 620 var. Bu işlemciye LPDRR4X mimarisine sahip 8GB RAM eşlik ediyor. Hafızası ise 256 GB.
4315 MAH pile sahip pil gün boyu yetiyor. Vivo FlashCharge sayesinde 33W hızlı şarj ile 30 dakikada %57 dolum yapabiliyor. Beni gün içerisinde hiç sıkıntıysa sokmadı hatta memnun etti diyebilirim.
Vivo X51’in en can alıcı noktası kamerası; 48 MP lik F/1.6 diyaframlı Sony IMX598 Sensör kullanan Gimball OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamera ise 8MP çözünürlüğünde f/2.46 diyafram açıklığına sahip makro ve 120 derecelik geniş açı kamerası, üçüncü kamerası 8MP lik 5x optik zoom 60x dijital zoom yapabilen persicope kamerası, dördüncü kameras f/2.2 diyaframa 13MP lik telefoto kamerası. Ön tarafta ise 32MP f/2.45 diyaframlı selfie kamerası mevcut. Video konusunda ise 1080 30fpste 0.6x geniş açı çekebiliyorken 1080 60fps ve 4k 60fps te 2x ten 10x e video çekim destekliyor.
9000TL ye satılan bir telefon olarak sunduğu özellikler bakımından f/p oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatlara çıkıldığından insanlar daha fazla özelliklere sahip olmak istiyorlar. Özellikle işlemci olarak amiral seviyesinden bir işlemci olabilirdi. Piyasadaki dolaşan haberlere göre de Vivo Türkiye’nin fiyatlar konusunda bir güncelleme yapacağı konuşuluyor.
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