OnePlus 9 ve 9 Pro, teknik özellikleriyle görüntülendi!

Ekim 2020‘den bu yana, yaklaşmakta olan OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar hakkında pek çok sızıntı kademeli olarak ortaya çıktı. Son raporlara göre yeni seri, OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro olmak üzere üç telefondan oluşacak. Bugün ise Çinli bir sızıntıcı, OnePlus 9 serisi hakkında bazı önemli teknik detayları paylaştı.

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OnePlus 9 serisi hakkında neler ortaya çıktı?

Sızıntıya göre OnePlus 9 ve 9 Pro, nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Taban model, 6.55 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip düz bir ekran ile gelecek. Pro model ise 6.78 inçlik Quad HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip kavisli bir ekran ile geliyor olacak. Her iki ekranın da sol üst köşesine yerleştirilmiş 3.8 mm’lik delikli kamerası bulunuyor. Ayrıca yine her iki akıllı telefon da, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntının kaynağı cihazların batarya kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.

OnePlus 9, önceki tahminlere göre 4500 mAh değerinde bir batarya ile gelecek. Pro modelin ise daha yüksek batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Her iki cihazın 45W kablosuz hızlı şarjı desteklemesi de beklenen özellikler arasında yer alıyor. OnePlus 9 Lite hakkında ise henüz herhangi bir sızıntı veya resmi bir açıklama bulunmuyor.