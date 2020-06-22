Oppo Find X2 serisi için Android 11 Beta dağıtımı başladı!

Oppo, amiral gemisi cihazları Find X2 modelleri için Android 11 beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Teste kaydolan kullanıcılar internet sitesi üzerinden yeni sürümü indirebilir.

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Find X2 serisi için güncelleme dağıtımı başladı!

Oppo Find X2 serisi kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Firma bir süredir beklenen Android 11 beta güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Oppo kullanıcılarının yer aldığı geliştirici platformundan paylaşılan yeni güncelleme sayesinde, Find X2 serisi sahipleri bilgisayarları üzerinden veya telefonlarına dosyaları atarak yeni güncellemeye kavuşacaklar. Güncelleme ile birlikte kullanıcıların Android 11 tabanlı ColorOS 7.2 sürümünü de deneyimleme fırsatları olacak. Android 11 özelliklerini kullanma fırsatına sahip olacak kullanıcıların ileride yeni beta versiyonlarına da ulaşabilecekleri bildirildi.

Google‘ın yürüttüğü Android 11 beta sürecine, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi gibi firmalar katılıyor. OnePlus, Xiaomi ve Vivo gibi firmaların arasına katılan Oppo, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılardan aldığı geri dönüşleri olumlu yönde kullanmak istiyor. Tasarımsal anlamda bir önceki Android sürümüne göre büyük farklar oluşturması beklenmeyen yeni sürümün, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. Özellikle Google tarafının üzerine çok düştüğü gizlilik ve güvenlik konusunun da bu Android 11 güncellemesi ile birlikte daha gelişmiş bir halde olacağı düşünülüyor. Bakalım OnePlus, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi firmaların yanında başka hangi telefonlarda yeni beta güncellemesini deneyimleme fırsatı bulacağız bekleyip göreceğiz.