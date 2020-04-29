Oppo Find X2 Türkiye fiyatı belli oldu!

Huawei P Smart modeli yenilenmiş özellikleri ve Huawei Mobil servisleri ile birlikte P Smart 2020 olarak tanıtılacak. Cihazın teknik ve tasarımsal özellikleri ortaya çıktı.

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Huawei P Smart 2020’nin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!

Huawei P Smart 2020 modelinin yakında tanıtılmasını bekliyorduk ve son gelen bilgilere göre cihazın tanıtımı hızla yaklaşıyor. Telefon ayrıntılı özellikleri ile birlikte Hollandalı bir perakendecinin web sitesinde tüm teknik özellikleri ile birlikte listelendi. Huawei P Smart 2020 2340×1080 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip 6.21 inç LCD bir panel ile geliyor. Telefonun ön tarafında su damlası şeklinde bir çentik ve 8MP özçekim kamerası yer alıyor. P Smart 2020’nin arka tarafında ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü kullanıcıları karşılıyor. Ayrıca arka tarafta kapasitif bir parmak izi okuyucu yer almakta.

Telefon gücünü Kirin710F yonga setinden alacak. Bu işlemci ile birlikte telefon Google servisleri yerine Huawei Mobil servisler ile gelecek. P Smart 2020 microSD kart desteğine sahip. Telefon 4GB RAM, 128GB depolama alanına ile birlikte geliyor ve batarya tarafında 3400mAh kapasiteli bir pil ile desteklenmiş. Diğer önemli özellikleri arasında kulaklık jakına sahip olması, çift bantlı Wi-Fi ve NFC bağlantısının yer alması var. Yazılım tarafında ise EMUI 9.1 ve Android 9 Pie ile gelmesi beklenmekte.

Huawei P Smart 2020’nin başlangıç fiyatı 200 euro olarak belirlenmiş. Telefon yeşil, siyah ve mavi renklerde gelecek. Hollandalı perakendecinin sitesinde ayrıca 3 aylık Huawei Müzik servisinin ücretsiz deneme sürümünün telefon ile birlikte verileceği bilgisi yer alıyor. Telefonun yakın zamanda Avrupa’da piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak resmi tanıtım tarihi ayrıntıları henüz belirli değil.