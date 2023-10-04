Oppo bir süredir katlanabilir akıllı telefon pazarında etkin rol alıyor. Bu bağlamda Oppo Find N serisini piyasaya süren firma şimdi de bu serinin yeni üyesi olacak olan Oppo Find N3 Flip üzerinde çalışıyor.

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Çinli teknoloji devi, yeni katlanabilir akıllı telefonunun tanıtım görsellerini yayınladı. Görsellere göre katlanabilir akıllı telefon ekran tarafında Gorilla Glass 7 korumalı bir ekrana sahip olacak. İç tarafta 6.8 inçlik bir ekran bulunurken kapakta ise 3.26 inçlik bir ekran bulunacak. Bu ekranlar aynı zamanda TÜV Rheinland Akıllı Göz Bakımı sertifikası da sunacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon 1/1,56 inç sensöre sahip 50 MP Sony IMX890 ana kamera ile birlikte gelecek. Bu kameraya 2x optik yakınlaştırma ve 50 mm odak uzaklığı sunan 32 MP Sony IMX709 telefoto lens ve 48 MP Sony IMX581 ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP Sony IMX709 lensli ön kamera bulunacak.

Bundan önceki sızıntılara göre ise katlanabilir akıllı telefon kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek.

Bakalım Oppo’nun bu hamlesine Vivo, Realme, Xiaomi gibi rakipleri ne cevap verecek.