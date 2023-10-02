Amiral gemisi kanadında ataklarına devam eden Xiaomi, Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 serileri ile ilgiyi üzerinde çekmeyi başarmıştı. Xiaomi 14 serisi üzerinde çalışan Çinli dev, bu serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Kartikey Singh’in X üzerinde paylaştığı bir gönderiye göre Xiaomi 14 Pro dinamik 120hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde olacak ve Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak. Ekran 2K çözünürlüğe sahip olacak ve kavisli bir tasarımda gelecek. Ekran çerçeveleri ise 1 mm ile sınırlı tutulacak. 3000 nit parlaklığa ulaşabilen ekran HDR 10+, Full Link Dolby Vision ve Pro Color Tuning özelliklerine sahip olacak.

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Söylentilere göre Xiaomi 14 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 24 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e, 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Batarya tarafında ise akıllı telefonun 120W kablolu hızlı şarj destekli 4.860 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacağı söyleniyor.

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Pro da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Xiaomi devamlı olarak yeni atılımlar yapıyor. Bakalım akıllı telefon pazarındaki rakipleri olan Oppo, Vivo, Realme, Samsung gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?