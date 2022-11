Çinli teknoloji devi OPPO’nun yeni katlanabilir akıllı telefonu Find N2’yi önümüzdeki ay Çin’de piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket tam 1 yıl sonra Find N cihazının halefini kullanıcıların beğenisine sunacak. Söylentiler ayrıca OPPO’nun Find N2 ile birlikte Find N Flip’i de duyuracağını iddia ediyor. OPPO Find N2’nin temel özelliklerini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştık. 11 Kasım günü çıkan haberler ise telefonun tasarımı hakkında büyük bir ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı. Yapılan sızıntılara göre OPPO Find 2, şimdiye kadarki en hafif katlanabilir telefon olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Cuma günü, yeni bir gelişme olarak, popüler yazar Ice Universe, OPPO Find N2’nin şimdiye kadarki en hafif yatay katlanır telefon olacağını açıkladı. Cihaz, 275 gram ağırlığındaki selefinden yüzde 15 daha hafif tasarlanacak. Bu da yeni canavarın 240 gramın altında bir ağırlığa sahip olacağı anlamına geliyor. Şayet haberler doğruysa Yaklaşmakta olan Find N2 sadece selefinden değil, Samsung Galaxy Z Fold 4, Huawei Mate X2, Xiaomi Mix Fold 2 ve Vivo X Fold+ gibi diğer katlanabilir telefonlardan da önemli ölçüde daha hafif olacak. Durum öyle ki katlanabilir telefon 240 gram ağırlığı ile iPhone 13/14 Pro Max, ASUS ROG 6D Ultimate ve daha fazlası dahil olmak üzere bazı klasik cep telefonların yanında da tüy gibi kalacak. Ice Universe, OPPO’nun yaklaşmakta olan Find N2’nin ağırlığını potansiyel olarak azaltabilecek yeni malzemeler kullandığını söylüyor.

Breaking! The new OPPO folding phone OPPO Find N2 is lighter than the iPhone 14 Pro Max, less than 240g,which is a great progress of folding phones. I think It uses new materials. pic.twitter.com/zSUQ4ZTrdL

— Ice universe (@UniverseIce) November 11, 2022