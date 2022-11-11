Dünyaca ünlü teknololji şirketi Oppo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yelpazenin yeni üyelerinden biri olacak ürün ise merakla beklenen Oppo A98. Cihaz önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmadan önce Geekbench test sitesinden geçti. Yeni telefonun performans puanları başta olmak üzere birkaç teknik özelliği gün yüzüne çıktı. Gelin ayrıntılara hep beraber bir göz atalım.

Oppo A98 Geekbench Puanları Belli Oldu

Oppo A98 isimli canavar Geekbench listesine PGW110 model numarası ile girdi. Veritabanında listelenen cihazın Android işletim sistemi sürümü, RAM ve yonga seti de ortaya çıktı. Oppo PGW110, benchmark testinin tek çekirdekli ve çok çekirdekli turlarında 1043 ve 3685 puan almayı bildi. Cihazın kasasında “Taro” kod adlı sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacak. Üstelik bu işlemci 1+3+4 çekirdek konfigürasyonuna sahip. Kod adı, Oppo A98’in Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci alacağını doğruluyor. Ayrıca, söz konusu işlemci, entegre bir Adreno 730 GPU ile birlikte geliyor. Listelemenin verdiği bir diğer ayrıntı ise telefonun 16GB RAM kapasitesine sahip olacağı. Geekbench listesi telefonun Android 13’ü kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracağını da doğruluyor. Performans söylentileri ile bizi büyüleyen canavarın lansman günü yaklaşıyor. Geekbench listelemesi dışında cihaz daha birçok habere konu oldu.

Oppo A98 Cihazının Diğer Muhtemel Özellikleri

Ünlü yazar Digital Chat Station geçtiğimiz ay Oppo A98’in ekran ve kamera kurulumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmıştı. Pöpüler bloggera göre telefon kavisli kenar tasarımına ve iddialı kamera özelliklerine sahip olacak. Kamera kurulumu hakkında açıklama yapan yazar, Oppo A98’in A serisi telefonları içinde en yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri geleceğini öne sürüyor. Öyle ki cihazın ana kamera olarak 108 MP çözünürlüklü bir lens kullanacağı öne sürülüyor. Telefonun zirvede olacağı bir diğer konu ise şarj hızı desteği olacak.

Popüler yazarın açıklamaları dışında, Oppo A98, TENAA sertifikasını da çoktan aldı. Listeleme, kavisli ekran paneli söylentilerini doğruluyor. Bunun dışında cihazın Bluetooth ve Wi-Fi özellikleri de sertifikada ortaya çıktı. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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