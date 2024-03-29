Çinli teknoloji devi Oppo, daha önce piyasaya sürmüş olduğu Oppo F25 Pro modelinin yeni renk seçeneğini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Oppo F25 Pro’nun yeni renk seçeneği nasıl olacak?

Oppo F25 Pro, Mercan Moru renk seçeneği ile birlikte tekrardan piyasaya sürülüyor. Bu renk şimdilik sadece Hindistan pazarı için kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen günlerde diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor.

Oppo F25 Pro neler sunuyor?

F25 Pro, göz alıcı bir tasarıma sahip. Cihazın ön yüzünde, 6,7 inçlik bir AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, Full HD+ çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 10 bit renk derinliğiyle görüntülerin canlılığı ve netliği artırılmış durumda. Çerçevesiz tasarım, kullanıcılara geniş bir ekran-cephe oranı sunarak etkileyici bir görsel deneyim sağlıyor.

Oppo F25 Pro, güçlü bir performans için Dimensity 7050 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga seti, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş durumda. F25 Pro, günlük kullanım gereksinimlerini karşılamak için 5.000 mAh büyüklüğünde bir pil ile donatılmış durumda. Ayrıca, 67W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde, cihazın pilinin hızlı bir şekilde doldurulması mümkün oluyor.

İlginizi çekebilir: Türkiye’nin Gururu Olacak Liseliler | FIRST Robotics Competition (FRC)

Oppo F25 Pro, arkasında 64 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip üçlü bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera sistemi, geniş açılı çekimlerden portre moduna kadar çeşitli çekim senaryolarında net ve detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera, yüksek çözünürlüklü selfieler ve video görüşmeleri için ideal bir seçenek sunuyor.