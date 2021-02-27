Oppo F19 Pro+ 5G 90Hz ekran ve Dimensity 1200 ile gelebilir!

Yeni Oppo F19 Serisi‘nin üyesi F19 Pro+, 90Hz ekran ve Dimensity 1200 yonga seti ile gelebilir. İşte Oppo F19 Pro+ hakkında bilinenler.

Yakın zamanda gelen sızıntılarda Oppo‘nun F19 adlı yeni bir seri ile karşımıza çıkacağı söylendi. Oppo F19 Serisi içerisinde F19, F19 Pro ve F19 Pro+ modellerini barındıracak. Bu modellerin en güçlüsü ise F19 Pro+ gibi gözüküyor. F19 Pro+ içerisinde MediaTek’in en iyi işlemcilerinden birini barındırıyor.

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F19 Pro+ hakkında bilinen tüm detaylar!

Oppo‘nun yeni amiral gemisi modellerinin en güçlüsü F19 Pro+ hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.Sızıntıların kaynağına baktığımızda bir ekran görüntüsü ile karşılaşıyoruz. Resimde Oppo F19 Pro+ hakkında bazı bilgiler yer alıyor. Ancak fazla bir bilgi mevcut değil.

F19 Pro+ modelinin güçlü bir model olması hızlı bir ekran gereksinimi oluşturuyor. Dolayısıyla cihazda 90Hz yenileme hızında bir ekran görmemiz muhtemel. Hali hazırda sızıntıların ilki de F19 Pro+ modelinde 90Hz ekran olacağı yönünde. Öte yandan Oppo F19 Pro+ 5G destekli Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak. Bu sayede F19 Pro+ performans tarafından hiçbir eksiklik yaşatmayacak.

Son olarak söylentilere göre cihaz 8GB Ram ve 128GB depolamaya sahip olacak. Ancak bu bilgi şimdilik sadece söylentiden ibaret. Oppo’nun yeni modeli F19 Pro+ hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Cihaz hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Ancak cihazın Oppo’nun diğer yeni modelleri ile pazarda ciddi yer edineceği söyleniliyor.

2021 yılı içerisinde tanıtılacak olan F19 Serisi bakalım tüm özelliklerini ne zaman gözler önüne sürecek. Sizce Oppo, 2021 yılında başka bir amiral gemisi modeli tanıtacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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