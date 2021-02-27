Huawei Elektrikli Araba Geliştirebilir İddiası Ortaya Atıldı!

Huawei‘nin elektrikli araba geliştirmek istediği iddiası ortaya atıldı. Huawei 2021 yılında elektrikli araba ile karşımıza çıkabilir.

Geçtiğimiz dönemlerde ABD tarafından türlü darbeler alan Huawei, yeni projeleri ve ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunların en yenisi ise sanırım bu elektrikli araba projesi. Huawei hakkında gelen sızıntılarda firmanın elektrikli araba geliştirmek istediğini iddiası yer alıyor. Dolayısıyla Huawei markasını artık sadece mobil platformlarda görmeyeceğiz gibi duruyor. Gelin haberin detaylarına inelim.

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Huawei, geçtiğimiz yıl ABD‘den yediği darbeler ile ayakta kalmayı başardı. Şimdi yeni bir başarıya imza atmak isteyen Huawei‘nin, elektrikli araba geliştireceği iddiasını ortaya atıldı. Ürün gamını her alanda genişleten Huawei, otomobil pazarına da giriş yapacak gibi duruyor.

Huawei yaptığı bir açıklama ile kendi markası altında bir elektrikli araba üreteceğini açıkladı. Daha doğrusu üretim konusunda bileşen sağlayıcısı olacaklarını açıkladı. Üstelik 2021 yılı bitmeden bazı modelleri piyasaya sürebileceğini iddia eden Huawei, bu konuda oldukça azimli gözüküyor.

İlk olarak söylentilere göz attığımızda Huawei’nin tüketici iş grubu başkanı Richard Yu’nun elektrikli arabalara odaklandığı söyleniliyor. Bununla birlikte Huawei, Changan Automobile ve BAIC Group ile bu konuda çalışmalar yapıyor. Yani Huawei ciddi ciddi elektrikli otomobil geliştirmeye başladı diyebiliriz. Ancak konu hakkında Huawei sözcüsü tarafından farklı bir açıklama geldi.

Açıklamalarda bulunan Huawei sözcüsü, otomobil üretmeyeceklerini, ancak otomobil üreticilerine yardımcı olacaklarını belirtti. Bu açıklamaya baktığımızda Huawei markalı bir araç yollarda görünmeyecek gibi gözüküyor. Ancak gelen sızıntılarda Huaewi’nin kendi aracını üreteceği bilgisi de var.

Sonuç olarak Huawei‘nin bir elektrikli araç üretip üretmeyeceği kesin değil. Ancak bu açıklamalardan anladığımız üzere Huawei gerek kendisinin gerek başka firmaların elektrikli otomobil projelerinde rol oynayacak. Bakalım Huawei konu ile ilgili net açıklamayı ne zaman yapacak.

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