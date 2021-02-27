Genel
Huawei Elektrikli Araba Geliştirebilir İddiası Ortaya Atıldı!
Huawei‘nin elektrikli araba geliştirmek istediği iddiası ortaya atıldı. Huawei 2021 yılında elektrikli araba ile karşımıza çıkabilir.
Geçtiğimiz dönemlerde ABD tarafından türlü darbeler alan Huawei, yeni projeleri ve ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunların en yenisi ise sanırım bu elektrikli araba projesi. Huawei hakkında gelen sızıntılarda firmanın elektrikli araba geliştirmek istediğini iddiası yer alıyor. Dolayısıyla Huawei markasını artık sadece mobil platformlarda görmeyeceğiz gibi duruyor. Gelin haberin detaylarına inelim.
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Huawei, geçtiğimiz yıl ABD‘den yediği darbeler ile ayakta kalmayı başardı. Şimdi yeni bir başarıya imza atmak isteyen Huawei‘nin, elektrikli araba geliştireceği iddiasını ortaya atıldı. Ürün gamını her alanda genişleten Huawei, otomobil pazarına da giriş yapacak gibi duruyor.
Huawei yaptığı bir açıklama ile kendi markası altında bir elektrikli araba üreteceğini açıkladı. Daha doğrusu üretim konusunda bileşen sağlayıcısı olacaklarını açıkladı. Üstelik 2021 yılı bitmeden bazı modelleri piyasaya sürebileceğini iddia eden Huawei, bu konuda oldukça azimli gözüküyor.
İlk olarak söylentilere göz attığımızda Huawei’nin tüketici iş grubu başkanı Richard Yu’nun elektrikli arabalara odaklandığı söyleniliyor. Bununla birlikte Huawei, Changan Automobile ve BAIC Group ile bu konuda çalışmalar yapıyor. Yani Huawei ciddi ciddi elektrikli otomobil geliştirmeye başladı diyebiliriz. Ancak konu hakkında Huawei sözcüsü tarafından farklı bir açıklama geldi.
Açıklamalarda bulunan Huawei sözcüsü, otomobil üretmeyeceklerini, ancak otomobil üreticilerine yardımcı olacaklarını belirtti. Bu açıklamaya baktığımızda Huawei markalı bir araç yollarda görünmeyecek gibi gözüküyor. Ancak gelen sızıntılarda Huaewi’nin kendi aracını üreteceği bilgisi de var.
Sonuç olarak Huawei‘nin bir elektrikli araç üretip üretmeyeceği kesin değil. Ancak bu açıklamalardan anladığımız üzere Huawei gerek kendisinin gerek başka firmaların elektrikli otomobil projelerinde rol oynayacak. Bakalım Huawei konu ile ilgili net açıklamayı ne zaman yapacak.
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Terraria Google Stadia’ya sonunda geliyor!
Terraria yapımcısı ile Google arasındaki ortadan kalktı. Sevilen oyun yakın bir zaman içerisinde Google Stadia platformuna giriş yapacak.
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Terraria yapımcısı Google hesaplarına sonunda ulaştı!
Oyun dünyasında geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Terraria oyununu geliştiren Andrew Spinks, sevilen oyunun kesinlikle Stadia için gelmeyeceğini duyurdu. Konu ile alakalı Twitter‘dan açıklama yapan Spinks, Google hesaplarına ulaşamadığını gerekçe göstermişti. Oldukça sinirlenen Andrew Spinks, Google’ın bu konuda yardımcı olmaması nedeniyle oyunu Stadia‘ya çıkarmayacağını belirtti. Ancak son gelen haberlere göre, konu hallolmuş gibi gözüküyor. Zira oyunun forum sayfasında Terraria‘nın Stadia için tekrardan piyasaya çıkacağı ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı olarak yapımcı firmaya ait silinen YouTube kanalının tekrardan aktif olduğu ortaya çıktı. Andrew Spinks henüz bir açıklama yapmazken, görünüşe göre Google hesaplarını kurtarmayı başardı. Ayrıca oyunun Stadia‘ya gelecek olması da hayranlarda sevince neden oldu. Oyunun tam olarak ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Ancak Terraria 1.4.0.5 sürümü ile Stadia platformuna giriş yapacak. Bununla birlikte oyunun şu an Google tarafından sertifikalandırılacağı açıklandı. Bakalım sevilen oyun, bekleyişin ardından hayranlarını memnun etmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Samsung Galaxy Z Fold 2, One UI 3.1 Güncellemesi Aldı!
Samsung‘un popüler katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2, One UI 3.1 yazılım güncellemesi aldı. İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler.
Samsung geçtiğimiz yıl tanıttığı modeller ile epey dikkat çekmişti. Özellikle katlanabilir telefon konsepti ile pazarda yeni bir yol açan Samsung geliştirdiği yeni cihazını ilk kez 2020 yılında gözler önüne sürdü. Şimdi Samsung’un en güncel katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2, Android’in en yeni özellikleri ile buluşuyor.
Galaxy Z Fold 2 Android 11 destekli One UI 3.1 yazılım güncellemesini almaya başladı. Samsung paylaştığı bu yazılım güncellemesini ilk hangi ülkelerin alacağını açıklamadı. Ancak güncellemenin dağıtımına başlanıldığı biliniyor.
Öte yandan One UI 3.1 güncellemesi ile gelen özelliklere baktığımızda, Galaxy Z Fold 2’nin epey yenilendiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte bu yazılım güncellemesinin detaylarına bakalım.
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Çoklu görev sekmesinde yenilikler!
Samsung One UI 3.1 ile çoklu görev özelliğini ve arka plan uygulamaları sekmesini yeniliyor. Galaxy Z Fold 2 modelinde çoklu görevleri kapatmak istediğinizde hepsini tek tek kapatmanız gerekiyordu. One UI 3.1 ise bu işlemi daha basit hale getiriyor ve tüm uygulamaları bir hamlede açmanızı ve kapatmanızı sağlıyor. Dolayısıyla çoklu görev sekmesinden çıkmak artık daha kolay diyebiliriz.
Öte yandan One UI 3.1 yine çoklu görev sekmesi ile beraber çalışan bir özellik daha getiriyor. Artık yeni bildirimlerinize uzun basarak, gelen bildirime aynı ekranda farklı bir yer verebiliyorsunuz. Bu sayede hem önceki işleminize devam edebiliyor, hem de yeni bildirimlere göz atabiliyorsunuz. Aynı zamanda ana ekran ve kilit ekranındaki hava durumları senkronize edildi. Ayrıca bu widget’ların avuç içi veya çift dokunuş ile kapanması sağlandı.
Kamera ve görüntülü konuşma için yeni özellikler mevcut!
One UI 3.1 güncellemesi kameraya da yenilikler getirdi. Bu yeni güncelleme ile esnek modda çekim yaparken kamera kontrolcülerini istediğiniz konuma taşıyabiliyorsunuz. Bu sayede cihazı tutuş tarzınıza göre daha kolay bir kullanım ayarlamanız mümkün.
Ek olarak Galaxy Z Fold 2 görüntülü görüşme tarafında da yeni özellikler sunuyor. Bu yeni özellik ile karşı tarafın görüntüsünü sınırlı bir pencerede değil, tüm ekranda görebiliyorsunuz. Bu sayede daha kaliteli bir görüşme sağlayabiliyorsunuz.
Gelelim One UI 3.1 ile gelen son çarpıcı özelliğe. Aslında bu çok büyük bir güncelleme değil. Ancak kullanım açısından diğerlerine göre daha fazla göreceğimiz bir yenilik diyebiliriz. Daha öncesinde ses kontrol ünitesi mavi bir tema ile karşımıza gelirken; şimdi daha yenilikçi ve daha sade bir tasarım kazanmış. Yani Samsung bu tarafta tema olarak 2010 yılının modasından kurtulup, daha şık daha güncel bir tasarıma imza atmış.
Sonuç olarak Samsung Galaxy Z Fold 2 modeli bu yeni güncelleme ile epey yenilenmiş. Gelen yeni özellikler kullanım açısından büyük kolaylıklar sunuyor. Tabi bu yeniliklerin göze hoş görünmesi de ayrı bir mutluluk kaynağı. Bakalım Galaxy Z Fold 2 daha ne gibi güncellemeler alacak.
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Genel
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dönüştürülmüş elektrikli otobüsünü tanıttı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez dizelden dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs üretimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen örnek projeyi kamuoyuna Başkan Mansur Yavaş tanıttı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, çevre dostu ulaşım için önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrü dolmuş bir otobüsü, dizelden yüzde 100 elektrikliye dönüştürdü.
Avrupa Birliği’nin 2025 yılında şehir içi dizel toplu taşımayı kaldırma kararının ardından harekete geçen Yavaş; belediye iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen “Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü”nü kamuoyuna tanıttı.
Çevreye değer, doğaya saygı en çok 'Yeşilin Başkenti'ne yakışır dedik.
Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü ürettik. Çok mutluyuz.
Ömrü dolan otobüslerimizi, sıfır fiyatının üçte bir maliyetine dönüştüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/7k7ydfgVz4
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 25, 2021
Yollarda geçirdiği yıllar sonucunda demode hale gelen ve kullanılamaz durumda olan otobüs, yapılan çalışmalar sayesinde yeniden hayata döndü. Tam şarj edildikten sonra 400 kilometre kadar menzil sunan otobüs, yakıt masrafını da 5’te 1 oranında düşürdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belka’nın projesini “Dönüşüme hazır mısınız?” başlığıyla duyurdu. Ayrıca kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak proje, Avrupa standartlarındaki testleri de başarıyla geçti.
Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş; “Eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale gelmesinin dönüşümünü sağladık. Şu anda sadece bizim belediyemizde eski model olup bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var.
Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı. Çünkü Ankara’da çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederek onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Bundan sonra Ankara’nın sokaklarında elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz” dedi.
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