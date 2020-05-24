Genel
OPPO Band, tasarım ve bazı detaylarıyla ortaya çıktı
Birkaç gün önce OPPO, Çin merkezli sosyal medya ağlarında yeni ses ürünlerinin geleceğini doğrulamıştı. Çok geçmeden bugün şirket, OPPO Smart Band için bazı tanıtım fotoğrafları paylaştı. Ayrıca OPPO’nun Weibo’da yer alan Akustik bölümüne ait son gönderide, yeni bir gerçek kablosuz kulaklık Enco W51’in geleceği de belirtildi. Bahsi geçen W51 modeli, alt model W31’in yükseltilmiş bir sürümü olarak gelebilir. Yayınlanan görüntü, tasarım olarak W31 modeline yakın detaylar içeriyor.
OPPO Band için yayınlanan görüntülerde, iki farklı modelde siyah ve beyaz kordon seçenekleri ile sabitlenmiş bir ekran görüyoruz. Fotoğrafta da vurgulandığı gibi, model bünyesinde spor ve uyku modu gibi özellikler barındıracak gibi görünüyor. Düşünüldüğünde, Xiaomi Mi Band 4 rakibi olarak piyasada yer alabileceği söylenen model, uygun fiyatıyla kullanıcılar için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.
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Fotoğrafta yer alan detaylara bakıldığında, haziran ayı içerisinde beklenen kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri için, aynı gün içerisinde bir etkinlik dahilinde tanıtım mümkün görünüyor. Son olarak uygun bir fiyat etiketiyle bizleri beklediği söylenen model için kesin bir fiyat paylaşılmadığını da ekleyelim.
Akıllı Telefonlar
Realme X3 Superzoom bazı teknik özellikleri onaylandı!
Realme yeni akıllı telefonu X3 Superzoom cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Kamerasıyla adından söz ettirmek isteyen cihazın bazı teknik özellikleri onaylandı.
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Realme X3 Superzoom, Snapdragon 855+ ile geliyor.
Realme X2‘nin devamı olarak bizleri karşılayan X3 Superzoom, 26 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Hal böyle olunca ortaya çıkış tarihine yakın firma cihaz hakkında yeni yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Twitter‘dan paylaşılan video sayesinde bazı beklenen özelliklerin onaylandığı görüldü. Bunlardan ilk işlemci kısmı. Cihaz beklendiği üzere Snapdragon 855+ işlemcisi ile geliyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ile gelecek cihazın hız konusunda çok iddialı olduğu öğrenildi. Videoda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacak. Ön kamera özellikleri henüz bilinmeyen cihaz ön tarata iki adet kameraya yer veriyor. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu ekran altı yerine yan panele yerleştirilmiş.
Soon you will be able to know all the details of the #realmeX3SuperZoom.
Don't miss our next Launch: 26/05 at 10:30 CEST pic.twitter.com/P8wZ0XUFed
— realme Europe (@realmeeurope) May 22, 2020
Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu dikkat çekerken, kameralar arka panelin sol üst tarafına yerleştirilmiş. 60X yakınlaştırma özelliğine vurgu yapan firma, Realme X2‘de olduğu gibi ana kamerayı sarı çerçeve içerisine almış bulunmakta. Daha önce fotoğraf örnekleri paylaşılan cihaz kamerasından söz ettirmek istiyor. Snapdragon 855+ işlemci ile gelen ve amiral gemisi cihaz performansı vadeden cihaz, 26 Mayıs tarihinde firma tarafından düzenlenecek lansman ile tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. An itibariyle belli olmayan diğer tüm teknik özellikleri de lansman günü öğrenebileceğiz.
Genel
Volkswagen T-Roc Black Edition geliyor!
Volkswagen‘in “kompakt crossover” temsilcisi T-Roc, Black Edition isimli yeni bir donanım seviyesine kavuşuyor. Bu donanım paketi performans artışı değil, yalnızca dış tasarımda farklılık yaratıyor.
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Black Edition’un Volkswagen donanım sıralamasında nasıl bir seviyede olduğunu açıklamadan da geçmeyelim. Bilindiği üzere VW’in donanımları genel olarak en dolu pakete doğru Trendline, Comfortline ve Highline olarak sıralanıyor. Black Edition ise Highline’a yakın bir Comfortline kıvamında olacak diyebiliriz.
Adından da anlaşılacağı üzere siyah detayların hakim olacağı bu donanımda ön ızgara, yan ayna kapakları ve tavan rayları siyah renge bürünüyor. Jant seçeneği olarak 18 inç boyutunda “Ario Black” jantlar yer alıyor. Dış renklerde ise T-Roc’un satıştaki Tropik Turuncu, Turmerik Sarı‘nın da aralarında bulunduğu bütün renk seçenekleri tercih edilebiliyor. Ayrıca Black Edition’a özel olan C sütunu kaplaması da dikkat çeken detaylar arasında.
İç tasarımda ise piyano siyahı iç döşemeler, siyah tavan kaplaması ve vites topuzundaki siyah deri kaplama üzerinde yer alan gri dikişler ile dışarıdaki tema, içeride de devam ediyor. Tabi iç donanım sadece bunlarla sınırlı değil. Müşteriler istekleri doğrultusunda Beats Audio ses sistemi ve Vienna deri döşeme seçeneği gibi ek donanımları da sipariş edebiliyorlar.
Motor seçeneklerine bakacak olursak, diğer normal T-Roc modellerindeki aynı üniteleri, bu donanımla almak mümkün. Fakat T-Roc ülkemizde yalnızca Highline donanımı ve 150 beygirlik benzinli 1.5 TSI üniteyle satılıyor. Bu yüzden Black Edition’u Türkiye yollarında görme ihtimalimiz henüz belli değil.
NOT: Beyaz arka plana sahip görseller VW’in İngiltere sitesinden alınmıştır. Soldan direksiyonlu modeller de üretilecektir.
Genel
Yeni nesil 2022 Honda Civic Type-R, kamuflajlı olarak yakalandı!
Honda Civic, 2020 yılı için makyaj operasyonu geçirmişti. Şimdilerde ise Japon üreticinin, yeni jenerasyon Civic Type-R üzerinde çalıştığına dair somut detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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Şu anda 10. nesli ile satışta olan Honda Civic, 11. nesli için gün sayıyor. Almanya‘da ağır kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan prototip sadece genel bir kamuflaja değil, yeni tasarım ipuçlarını gizleyen sahte parçalara da sahip. Fakat bu kadar gizlemeye rağmen aracın çizgilerinde, güncel nesle oranla daha yuvarlak hatlar olduğu biraz olsun anlaşılıyor.
Güncel modeldeki en büyük eleştirilerden biri ise agresif görünümüyle ilgili. Bazı kesimler tarafından, çok abartılı detaylar olduğu ve sahte hava ızgaralarından ötürü aracın “çocuk yarışçı” imajı yarattığı söyleniyor.
Kamufle edilmiş 11. nesil Civic Type-R’da, aracın test aşamalarının erken safhasında olduğunu hissettiren geçici tek egzoz çıkışı göze çarpıyor. Japon hot-hatch üzerindeki başka bir büyük değişiklik ise far gruplarında olacak. Üretici bu tip değişikliklerle, aracın tasarımını daha “herkese hitap eden” bir hale getirmeye çalışacak gibi görünüyor.
İç kabinde ise yeni direksiyon simidi ve bilgi-eğlence sistemi olduğuna dair bir casus fotoğraf mevcut. Gösterge panelinin tamamen yenilenip, eskisine oranla daha fazla özelleştirme seçeneği sunması bekleniyor.
Güç aktarma organlarına gelirsek Honda, 2025 yılına kadar tüm araçlarında elektrikli seçenekler sunmayı planlıyor. Bu nedenle 2022 Civic Type-R’da, mevcut modeldeki turbolu 2.0 litrelik, 4 silindirli ünitenin kullanılmaya devam edilmesi bekleniyor. Fakat ek olarak arka tekerleklere güç veren iki elektrik motorunun desteğiyle, 400 beygir civarında bir güç ile karşılaşabiliriz. Ayrıca yeni Civic Type-R’da, Honda NSX‘teki tork vektörleme teknolojisinin de kullanılması bekleniyor.
Yeni nesil normal Civic‘in 2021 sonlarına doğru, ateşli Type-R modelinin ise 2022’nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.