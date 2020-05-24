OPPO Band, tasarım ve bazı detaylarıyla ortaya çıktı

Birkaç gün önce OPPO, Çin merkezli sosyal medya ağlarında yeni ses ürünlerinin geleceğini doğrulamıştı. Çok geçmeden bugün şirket, OPPO Smart Band için bazı tanıtım fotoğrafları paylaştı. Ayrıca OPPO’nun Weibo’da yer alan Akustik bölümüne ait son gönderide, yeni bir gerçek kablosuz kulaklık Enco W51’in geleceği de belirtildi. Bahsi geçen W51 modeli, alt model W31’in yükseltilmiş bir sürümü olarak gelebilir. Yayınlanan görüntü, tasarım olarak W31 modeline yakın detaylar içeriyor.

OPPO Band için yayınlanan görüntülerde, iki farklı modelde siyah ve beyaz kordon seçenekleri ile sabitlenmiş bir ekran görüyoruz. Fotoğrafta da vurgulandığı gibi, model bünyesinde spor ve uyku modu gibi özellikler barındıracak gibi görünüyor. Düşünüldüğünde, Xiaomi Mi Band 4 rakibi olarak piyasada yer alabileceği söylenen model, uygun fiyatıyla kullanıcılar için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.

İlginizi çekebilir: AnTuTu, Android tabanlı en iyi işlemciler listesini yayınladı

Fotoğrafta yer alan detaylara bakıldığında, haziran ayı içerisinde beklenen kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri için, aynı gün içerisinde bir etkinlik dahilinde tanıtım mümkün görünüyor. Son olarak uygun bir fiyat etiketiyle bizleri beklediği söylenen model için kesin bir fiyat paylaşılmadığını da ekleyelim.