Oppo A93 5G özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı

Vivo X60 Pro Plus modelinin kamera özellikleri tam anlamıyla ortaya çıktı. İşte karşınızda dörtlü kamera kurulumuna sahip Vivo X60 Pro+.

Vivo‘nun yeni amiral gemisi modeli olan X60 Pro Plus, ortaya çıkan özellikleri ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Daha önce dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini öğrendiğimiz cihazın, kamera tasarımı hakkında bir görsel vardı. Ancak bu görsel kameranın gerçek tasarımı yansıtmıyordu.

Daha öncesinde tanıtılan Vivo X60 ve X60 Pro modellerinden daha üst özellikler taşıyan Vivo X60 Pro Plus, arka kısmında Zeiss ile kurduğu ortaklığın meyvesi olan kamera grubuna yer verecek. Öte yandan Weibo‘da çıkan görsellere göre cihazın dörtlü kamera kurulumunun “L” olarak şekilldendiğini görüyoruz.

Vivo X69 Pro Plus modelinin kamera grubunun piyano siyahı renkte olduğunu görüyoruz ve üzerinde bir “Zeiss” logosu bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan kamera grubunun içerisinde bir LED flaş da yer alıyor. Cihazın ortaya çıkan görsellerinde ise turuncu ve gri renk seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda cihazın deri ve cam arka tasarım seçenekleri de mevcut.

Kamera hakkında kesin bilinenler bu şekildeydi. Öte yandan gelen sızıntılara göre bu kamera grubunun 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda net bir açıklama söz konusu değil. 6.56 inç büyüklüğünde 120Hz‘lık bir ekran ile gelmesi beklenilen X60 Pro Plus’ın işlemcisi ise muhtemelen Snapdragon 888 olacak.

Vivo X60 Pro Plus hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Bakalım Vivo X60 Pro Plus‘ın fiyatı ve tam özellikleri ne olacak? Sizce X60 Pro Plus, ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?

