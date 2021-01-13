Oppo A93 5G özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı

Merakla beklenen akıllı telefon Oppo A93 5G özellikleri, fiyatı ve tasarımı China Telecom tarafından ortaya çıkarıldı.

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Gittikçe popülerliği artan 5G yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu özelliği barındıran ilk telefonlar 1000 dolar üzerindeyken, şimdilerde bu özellik giriş seviyesine bile gelmiş durumda. Uygun fiyatlı 5G telefon çıkaran şirketlerden biri de Oppo oldu. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz Ekim ayında A93 modelini tanıtmıştı. Şimdi aynı telefonun 5G ile güçlendirilmiş ve yenilenmiş versiyonu geliyor. Oppo A93 5G yolda. Standart 4G versiyonundan farklı olan telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı Çinli operatöre şirketi, China Telecom tarafından ortaya çıkarıldı.

Oppo A93 5G özellikleri

Oppo A93 5G, Qualcomm tarafından bu hafta tanıtılan 5G özelliğine sahip Snapdragon 480 ile gelecek. 6,5 inç FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak olan telefon, 4G modelden farklı olarak kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak. Kamera kısmında ise ön tarafta delikli bir yapıda 8 MP, arka kısmında ise 48 MP ana kameraya ek olarak, 2MP derinlik ve makro kamera bulunduran üçlü bir dizilime sahip olacak. Telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olacakken, 18W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Oppo A93, kutudan Android’in en son sürümü olan Android 11 ile çıkacak. 3.5 mm kulaklık girişi barındıracak olan modelde, parmak izi sensörü ise yan tarafa konumlandırılacak.

Telefonun fiyatı

Oppo A93 5G, China Telecom tarafından verilen bilgiye göre 2199 CNY yani 340 Dolar / 280 Euro olacak. Akıllı telefonun üç farklı renk modeli bulunacak. Bunlar; Aurora, göz kamaştırıcı siyah ve elegant gümüş olacak. Oppo’dan henüz telefonla ilgili açıklama gelmezken, China Telecom’a göre A93 5G, 15 Ocak tarihinde satışa çıkacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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