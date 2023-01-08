Oppo ülkemizde birçok kullanıcının tercih ettiği bir akıllı telefon markası. Ülkemizde özellikle A serisi ile insanların gönlünde taht kuran Çinli üretici yeni bir A serisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. İsmi ise Oppo A56s.

Oppo A56s karşımıza su damlası çentikli bir tasarımla çıkıyor. Bunun yanı sıra akıllı telefon 7,99 mm kalınlığında ve yaklaşık 186 gram ağırlığında.

Ekrana bir göz atacak olursak Oppo A56s 6.56 inç büyüklükte IPS LCD bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlükte ve 90hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Oppo A56s, kaputun altında MediaTek Dimensity 810 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB ya da 256 GB dahili depolama ile destekleniyor.

Kamera tarafında akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Oppo A56s’in ana arka kamerası 13 MP çözünürlükte. Bu kameraya 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz, selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Bütün bunların haricinde Oppo A56s; çift SIM yuvası, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, yüz tanıma ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklere sahip.

İçindekiler Oppo A56s 5G Fiyat ve Varyasyonlar

Oppo A56s 5G Fiyat ve Varyasyonlar

Oppo A56s iki farklı varyasyon ile piyasaya sürüldü:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama – 1099 Yuan (189 Dolar)

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama – 1299 Yuan (292 Dolar)

Cihaz şimdilik Türkiye pazarında satışta değil. İlerleyen günlerde Oppo’nun yeni cihazını Türkiye pazarında da piyasaya sürmesi bekleniyor.