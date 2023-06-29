Oppo A78 5G, 90Hz yenileme hızına sahip ekran ve 33W hızlı şarj ve Dimensity 700 yonga seti ile beraber şu sıralar Hindistan pazarında satın alınabilir durumda. Oppo’nun yakın zamanda cihazın yeni bir 4G versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyordu. Sonunda bu modele ait tanıtım görselleri ortaya çıktı! İşte yeni canavar!



Oppo A78 4G Bütçe Dostu Olacak!

Oppo A78 4G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,43 inç AMOLED ekran sunacak. Ekranın 90Hz’e kadar yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Telefonun ön yüzünün sol üst köşesinde ön kamerayı yerleştirmek için delikli çentiğe yer verilmiş. Ekran çerçeveleri nispeten ince görünürken, alttaki çene kısmı belirgin şekilde daha kalın görünüyor.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinin yer alması bekleniyor. Bu yonga seti giriş seviye cihazlarda görmeye alıştığımız bir yonga seti ve cihazın segmenti için nispeten yeterli bir performans sunuyor. Cihaz, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile piyasaya sürülecek ve bir microSD kart aracılığıyla depolama alanını 1TB’a kadar genişletebilecek. Ek olarak, 8GB sanal RAM desteği de olacak.

Cihaz, 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh pil ile güçlendirilecek. Sızdırılan tanıtım materyalleri, cihazın sadece 30 dakikalık şarjla %76’ya kadar pil kapasitesine ulaşabileceğini öne sürüyor.

Cihazın arka tarafında 50MP ana kamera sensörü ve 2MP bokeh lensten oluşan çift kamera kurulumu yer alacak. Dikkat çeken kamera özellikleri arasında Oppo’nun ultra net görüntü modu, çift görünümlü video modu ve Bokeh Flare portre modu yer alıyor. Özçekimler içinse 8MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak.

Oppo A78 4G’nin ColorOS 13.1 ile çıkması bekleniyor. Diğer önemli özellikler arasında ekran içi parmak izi tarayıcısı, çift hoparlör ve ultra ses modu yer alıyor. Bu özelliklerle beraber A78 4G, giriş segmentte öne çıkan bir model olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo A78 4G başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!