Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni cihazlar çıkarmaya devam ediyor. Son haberlere göre şirketin OPPO A77s isimli son telefonun lansmanı çok yakın. Dev firmanın yeni telefonu hakkında temel özellikler ortaya çıktı. Bununla beraber ünlü teknoloji yazarı Mukul Sharma’nın yaptığı yakın zamanlı sızıntılar, cihazın tanıtım tarihini açıklar nitelikte. Serinin 77s modelinin temel özelliklerini ve tasarımını sizin için derledik.

İçindekiler OPPO A77s Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

OPPO A77s Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

OPPO A77s, HD+ çözünürlük sağlayan, 6,56 inç LCD bir ekrana sahip olacak. Ekran üzerindeki damla çentiği, AI özellikli 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü yer alacak. Telefon Android 12 OS ve ColorOS 12.1 sistemleri ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

A77s, Snapdragon 680 yonga setinden güç alacak. Haber yazarları, daha önce telefonun 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyon ile geleceğini açıklamıştı. A77s’in 5 GB değerinde bir RAM desteğine sahip olacağı görülüyor. A77s, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil barındıracak. Sızıntıda belirtilmemekle birlikte, cihazın yana bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip olması muhtemel. Telefonda ultra-lineer çift stereo hoparlörler bulunacak. Cihazın 7,99 mm ölçülerinde bir kalınlıkta olduğunu düşünüyoruz.

Şu an için telefonun fiyatı hakkında bir bilgi mevcut değil. Selefinin 190 – 200 dolar gibi bir etiket değerine sahip olduğunu düşünürsek, yeni cihazın bu değerden biraz daha fazla bir fiyata raflarda yerini alacağını öngörebiliriz. Öte yandan, ünlü yazar Mukul Sharma, yaptığı son haberde A77s’in Eylül ayının sonunda veya Ekim ayının başında çıkacağını söyledi.

Ayrıca bkz: OPPO, SUPERVOOC 80W Cihazı İle Araç İçi Şarjda Devrim Yaratacak