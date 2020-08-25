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Oppo A72 inceleme | 3000 TL eder mi?
Oppo A72 inceleme videomuzda, telefonun tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kamerası nasıl? Snapdragon 665 yeterli mi? 3000 TL eder mi?
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Oppo A72 neler sunuyor?
Oppo A72 modeli geçtiğimiz haftalarda firma tarafından resmen satışa çıkarıldı. A72’nin toplamda iki renk seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri, şu an elimizde bulunan mor rengi, isterseniz beyaz rengini de satın alabiliyorsunuz. O da internet üzerinde şu anda satılıyor. Oppo A72 modelinin ön tarafında 6.5 inç boyutlarında Full HD+ çözünürlükte, firmanın neo-display adını verdiği ve kenar kalınlıklarının 1.73 mm olduğu gerçekten ince yan tarafların kullanıldığı bir tasarım çizgisi görüyoruz. Kullanılan delik kamera ön tarafta sola yanaştırılmış. Açıkçası ben delik kameraları tasarım olarak seviyorum ve sol tarafta olması bana daha cazip geliyor. Yan taraflarda kullanılan zarif tasarımı ekranın bitip ahizenin başladığı üst kısımda ve telefonun çene kısmında da görmek mümkün. Ön tarafta yer alan boşlukların rahatsız ettiğini düşünmüyorum.
Ekranda kullanılan panel ne? TFT mi? IPS mi?
Yaptığım araştırmalarda Oppo’nun A72 tanıtım sayfasına baktığımda TFT-LCD panelin kullanıldığı yazıyordu. GSMArena, Techradar gibi uluslarası basın kuruluşlarında ise IPS-LCD tabiri geçiyor. Açıkçası hangi panelin kullanıldığını anlamadım dostlar. Gençlere yönelik tasarım detaylarıyla dikkat çeken A72 modeli, işlemci tarafında gücünü Snapdragon 665’ten alıyor. Snapdragon 665 kullanan cihazlarda genel geçer söylediğim bir cümle var. Snapdragon 665’in 2020 yılı şartları için bu işlemci yeterli performansa sahip değil. Tabii ki bu noktada, telefonda kullanılan yazılımsal iyileştirmeler de önemli bir yer tutuyor.
Kutudan Android 10 tabanlı Color OS 7.1 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonumuz, gündelik yaşamda genel performansı gayet kararlı. 4GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle satılan A72 cihazına tüm uygulamalarımı taşıdım. UFS 2.1 hızlı dosya aktarım teknolojisinin de aktif olarak yer aldığı cihazımızda yazılım içerisinde gezinirken çok donmalara veya şişmelere maruz kalmadım.
Güç tuşuna entegre parmak izimiz çok hızlı çalışıyor. Dokunduğunuz anda harekete geçiyor ve telefonunuzun kilidini kaldırıyor. ColorOS’un en sevdiğim yanı olan yüz kilidi özelliği de yine aynı şekilde sizi hangi açıdan görürse görsün kilidi kaldırıyor. Çoğu kullandığım telefondan daha hızlı bir yüz okuma performansı var. Karanlıkta dahi parlaklık yardımıyla ekran kilidinin açılması sağlanıyor. Zifiri karanlık da olsa ekran kilidini zahmetsizce açabiliyorsunuz.
Oppo A72 oyun performansı nasıl?
Oyun tarafında ise, Adreno 610 grafik işlemcisi kullanılıyor. Bu grafik işlemcisi ile PUBG, Modern Combat, Black Desert Online gibi yüksek grafik gücü isteyen oyunları rahatlıkla orta ayar seçeneklerinde oynayabiliyorsunuz. PUBG’de şu an için, HD seçeneği açık değil. PUBG için almak telefonu satın almak isteyenlere buradan iletmiş olayım. 3.000 TL fiyat seviyesinde çok daha güçlü yonga seti barındıran cihazlar yer alıyor. Özellikle bu konuda Xiaomi’nin Redmi Note 9 Pro modelinde daha güncel ve daha performanslı bir işlemci olan Snapdragon 720G bulunuyor.
Oppo A72 kamera özellikleri
Cihazımızın ön tarafında f/2.0 odak açıklığına sahip 16 MP’lik özçekim kamerası, arka tarafında ise 48 MP f/1.7 odak açıklığı sunan geniş açı destekli kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş, 2 MP derinlik ve 2 MP Siyah Beyaz filtresi bulunuyor. Belirtmek isterim ki Siyah Beyaz sensörü, Oppo Reno3 modelinde de mevcuttu. Ne işe yarıyor. Bu filtre siyah beyaz çekimlerde kullanıldığı gibi çekim esnasında renk değerlerini dengelemek için de kullanılabiliyor.
Ses tatmin edici mi? Stereo hoparlör kaliteli ses veriyor mu?
Stereo hoparlörümüz var. Stereo olması gerçekten bir ayrıcalık. Ben 3 boyutlu ses deneyimi yaşamayı gerçekten seviyorum. Hoparlörlerden birisi dediğim gibi altta diğeri de ahizenin içerisine yerleştirilmiş. İki hoparlorden de gayet tatminkar ve yüksek ses alabiliyorsunuz. Sesi son seviyeye çektiğim zaman evde kullanıyorsam ses 3 oda öteye kadar yayılabiliyor. Çoğu senaryoda sesi kısmak zorunda kaldığım dahi oluyor. Hi-Res desteğimiz ve Dirac 2.0 desteğimiz cihaza entegre edilmiş. Video dinliyorsanız ona göre, oyun oynuyorsanız ona göre filtreden geçmiş ses elde edebiliyorsunuz.
Batarya performansı nasıl? Kaç gün gidebiliyor?
Bataryamız 5.000 mAh, 18W hızlı şarj desteğimiz var. 5.000 mAh gibi büyük bir pil kapasitesini hızlı şarj beraberinde 1,5 saat içinde doldurabiliyorsunuz. Şarjımız yoğun kullanımlarda 1.5 gün, normal kullanımlarda 2 günü çıkarabiliyor.
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Sony WH-CH510 İnceleme – 35 saat pil ömrü!
Sony’nin, giriş seviyesi kablosuz kulaklık segmentinde bizlere, ufaklığı, hafifliği ve batarya performansıyla sunduğu WH-CH510 modelini inceliyoruz.
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Sony WH-CH510, gerçekten de giriş seviyesi için iddialı bir kulaklık mı?
Malzeme kalitesi yönünden, kulaklık tarafında iyi bir dokuya sahip olan WH-CH510’da, maalesef eklem yerlerinde ve kafa üstü kısımda bu kaliteyi gözlemleyemiyoruz. Kulak pedlerimiz ise, standartların ne altında ne de üstünde.
Bu kulaklık, kulağınızı saran bir yapıda değil de kulağınızın üstüne oturan bir yapıda olduğu için, konfor anlamında bir tık geride kalsa da; kafanıza çok iyi oturuyor. Bu sayede aktif yaşamda kulağınızdan kaymıyor. Böylelikle, Sony WH-CH510, spor kullanımları için de ideal bir kulaklık haline geliyor.
WH-CH510’da bulunan sürücüler, biraz ufak tarafta kalıyor. Sadece 30 mm’lik sürücülere sahip olan bu kulaklıklar, ufak sürücülerine rağmen tatmin edici bir ses deneyimini de sizlere sunabiliyor. Fakat büyük sürücülerden alışkın olduğumuz şekilde sesi katman katman alamadığımızı da belirtmem lazım. Basslar ise, keyif verici düzeyde. Fakat daha önce orta veya üst segment bir SONY kulaklık kullandıysanız muhtemelen SONY’nin ses kalitesi yönünden beklentileriniz çok yukarıdadır. Bu kulaklık için ise bu beklentilerinizi biraz aşağıya düşürmenizi tavsiye ederim.
Pil ömrü konusunda tam şarjda 35 saat kullanım vadeden Sony; gerçekten de bu vaadini karşılayabiliyor. 35 saat, bu kadar hafif ve ufak bir kulaklık için çok iyi bir rakam. Type-C üzerinden gerçekleşen hızlı şarj sayesinde de; 10 dakikalık bir şarjla kulaklığınızı 90 dakika daha kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca kulaklık, açılışta mevcut şarj durumunu da sizlere bildiriyor. Bu kulaklık ile batarya anlamında problem yaşamanız pek olası değil gibi.
Bu kulaklıkta, üst segmentte bile yeni yeni görmekte olduğumuz bir özellik var; Bluetooth 5.0 desteği. Bluetooth 5.0 üzerinden stabil bir bağlantı sunan bu kulaklık, aynı zamanda video izlerken kablosuz kulaklıklarda yaşanan senkron sorununun da önüne geçmeyi başarabilmiş.
SONY WH-CH510 ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilmek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız inceleme videosuna göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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2020 model Philips TV ve ses ürünleri neler sunuyor? (VIDEO)
Philips TV & Ses Türkiye Pazarlama Direktörü Can Göver ile yeni ürünler ve pandemi sonrası pazar ile ilgili bilgiler aldık. Bakalım 2020 model Philips TV ve ses ürünlerinde şirket neler yapıyor?
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XIAOMI MI BAND 5 NASIL TÜRKÇE YAPILIR? (VIDEO)
Xiaomi Mi Band 5 Türkçe nasıl yapılır? videomuzda akıllı bilekliği nasıl Türkçeleştirebilirsiniz, videomuzda anlatıyorum. Rehber niteliğindeki videomuzda, tüm detayları bulabilirsiniz.
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1. Aşama: Mi Band 5 Yazılımını Güncelleyin!
- İlk işlemimizi gerçekleştirmek için Modlu ve Beta olmayan Mi Fit versiyonunu indirmeniz gerekir. Öncelikle Mi Fit uygulamasına girip, profil kısmından Mi Band 5’inizin seçenek menüsüne giriş yapın.
- Profil > Cihazlarım > Mi Akıllı Bileklik 5 kısmından bilekliğinizin yazılımını kontrol edin. Eğer 1.0.32 sürümünü kullanıyorsanız ilk aşamayı pas geçin. Fakat, bugünkü tarih olan 17.08.2020 itibarıyla henüz resmi Mi Fit uygulamasına 1.0.32 versiyonu gelmedi.
- Kontrol işlemini tamamladıktan sonra, Play Store’dan indirmiş olduğunuz Mi Fit uygulamasını cihazınızdan kaldırın. Daha sonra açıklamalar kısmında vermiş olduğum Mi Fit Modlu versiyonu akıllı telefonunuza kurun.
- Küçük bir uyarı: Play Store’daki Mi Fit versiyonu ile işlemlere devam ederseniz akıllı bilekliğiniz bootloop dediğimiz döngüye girebiliyor. Resmi sürüm henüz 1.0.32 versiyonunu desteklemediği için 1.0.16 sürümünü indirmeye çalışıyor. O yüzden lütfen tüm işlemleri harfiyen gerçekleştirin.
- Resmi sürümde olduğu gibi Modlu Mi Fit sürümünün kurulumunu tamamlayın. Ardından Play Store üzerinde yer alan Notify uygulamasını cihazınıza kurun.
- Daha sonrasında vermiş olduğum programları önce “kongming_1.0.1.32.fw” dosyasını, ardından “MB5 TR Mod (V63).bin” dosyasını en sağda yer alan araç ikonunu seçip Araçlar panelindeki Mi Band ürün bilgisini güncelleyin seçeneğiyle yükleyin. Yükleme işlemleri biraz uzun sürebilir, bileklik üzerinde güncelleniyor ikonu gidene kadar devam edin.
2. Aşama: Akıllı Bilekliğinizi Türkçeleştirin!
- Mi Fit Modlu versiyon üzerinden senkronizasyon işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz.
- Notify bileklik uygulamasına yeniden giriş yapıyoruz. Son olarak Türkçe yazı tipini entegre etmemiz gerekiyor.
- Notify uygulaması içerisinde, en sağdaki Araç ikonuna tıklayın. “Mi Band ürün bilgisi güncelleyin” seçeneğine dokunun ve dosya seçin kısmından aşağıdaki linklerde bulabileceğiniz “TR Karakter ve Emoji Desteği v3.3” dosyasını yüklemeyi başlatın.
- Yükleme işlemleri biraz uzun sürebilir, bileklik üzerinde güncelleniyor ikonu gidene kadar devam edin.
- Son olarak, uygulamanın en son tarafında bulunan üç uzun nokta vasıtasıyla Bileklik Ayarları sekmesinden “Dil” seçeneğini Fransızca olarak değiştirin. İşlem bu kadar! (Mi Fit Modlu versiyonda, eğer diliniz standart değilse, Notify üzerinde değiştirdiğiniz seçenek sorun yaratabilir. Lütfen kontrol edin.)
Mi Band 5 Türkçeleştirme Dosyaları için: Lütfen Buraya Tıklayınız.