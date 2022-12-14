Geçtiğimiz ay Oppo, Çin’de Oppo A58 5G isimli cihazını tanıtmıştı. Çinli şirket Çin pazarında Oppo A58 5G’nin bir alt versiyonu olan Oppo A58x modelini piyasaya sürdü.

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Oppo A58x, 720×1612 piksel HD+ çözünürlükte 6.56 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran 269 PPI piksel yoğunluğu, 600 nite kadar parlaklık, 90hz ekran yenileme hızı, 90hz dokunmatik örnekleme oranı sunuyor.

Oppo A58x kaputun altında MediaTek Dimensity 700 yonga setini barındırıyor. Bu yonga setine 6 GB ve 8 GB LPDDR4x RAM eşlik ediyor. Dahili depolama tarafında ise cihaz tek bir dahili depolama seçeneği ile birlikte geliyor: UFS 2.2 okuma yazma hızına sahip 128 GB dahili depolama. Oppo A58x 10W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip.

Kameralara bir göz atacak olursak Oppo A58x, ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ana kamera 13 MP çözünürlükte. Bir de ana kameraya eşlik eden 2 MP çözünürlüğünde portre kamerası bulunuyor. Cihaz ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.

Oppo A58x 5G’nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan varyantı Çin’de 1.200 Yuan (173 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.