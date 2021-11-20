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OPPO A55 Kutu Açılışı | Tasarım Şahane

Oppo, A50 serisinde yerini alan yeni modellerden Oppo A55’in kutu açılışıyla sizlerleyiz.

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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