Oppo, A Serisi’nin En Yenisi A55’i Piyasaya Sundu

Oppo, A Serisi’nin yeni modeli OPPO A55’i Türkiye’de satışa sundu. Zarif bir görünüme sahip olan OPPO A55, ‘Ultra Net Kamera, Ultra Uzun Soluklu Güç’ sloganıyla öne çıkıyor.

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Oppo A55, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Şık bir tasarıma sahip OPPO A55, Gökkuşağı Mavisi ve Işıltılı Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Gökkuşağı Mavisi, mavi degradeden gümüşe doğru değişen turkuaz benzeri yeni bir temel renk olarak kendini gösterirken; gece gökyüzündeki yıldızlar gibi parıldayan üçgen kristalleriyle OPPO Glow Design özelliğine sahip Işıltılı Siyah rengi de dikkatleri üzerine çekiyor.

OPPO A55’in 3 boyutlu kavisli yapısı, renk düzenine ek olarak zarif bir tasarım sunuyor. Bu tasarımın konforu, ince orta çerçeve sayesinde kullanıcının avucuna rahatça oturan bir tutuşla başlıyor. Metal benzeri bir doku ile güçlendirilen arka kapak, bükülmeye dirençli alüminyum alaşımlı dekoratif bir çerçeveye sahip. Ergonomi için tasarlanan Yan Parmak İzi Kilidi Açma, güç düğmesine gömülü olarak sunulurken, Yapay Zeka Yüz Tanıma Kilidi Açma mekanizması, kullanıcılara telefonun kilidini açmak için iki yöntem arasında seçim yapma imkanı sağlıyor.

50 Megapiksel ana kamera

OPPO A55, 50MP ana kamerası, 2MP bokeh kamera ve 2MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera düzeneğiyle geliyor. Piksel gruplama teknolojisiyle dinamik sonuçlar veren 50MP yapay zeka kamera, varsayılan olarak 50MP çekim yapmak yerine, daha parlak fotoğraflar sunmak ve depolama alanından tasarruf etmek adına, fotoğrafların 12,5MP çözünürlükte kaydedilmesini sağlıyor. OPPO A55’in 2MP bokeh kamerası hassas portre çekimleri yaparken geceleri de Backlight HDR özelliğiyle arka plan ayrıntılarını koruyor ve fotoğrafların net çekilmesini sağlıyor. Gece Modu ise loş ortamlarda pozlamanın ayarlanmasına imkan tanıyor. Arka kameradaki Gece Modu filtreleri, daha belirgin görüntüler yakalıyor. Filtreler, etki sağlamak için görüntüleri aydınlatarak renkleri ortaya çıkarıyor.

Öndeki 16MP selfie kamerası, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu sayesinde doğal güzellikte selfie’ler çekmek için geliştirilmiş. Arka kamerada da bulunan bu özellik, ciltteki ayrıntıları korurken, aydınlatma koşullarına, yaşa ve hatta cinsiyete göre kullanıcının cilt tonuna ve ten rengine özel rötuşlar yapabiliyor. Daha fazlasını sunmak için OPPO A55, çok çeşitli yüz şekillerinin konturunu optimize edebiliyor.

OPPO A55’in 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar, 29,79 saat telefon görüşmesi yapma ve 24,40 saat kesintisiz müzik dinleme imkânı elde edebiliyor. 18W Hızlı Şarj özelliği, OPPO A55’in pili bitmeye yakınken, yalnızca 30 dakikada %33 oranında şarj edebilen hızlı şarj imkânı sunuyor. Akıllı Sıcaklık Kontrolü ve Optimum Isı Yayımı telefonun serin kalmasını sağlarken Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü korumak için seçili uygulamalarda güç tasarrufu stratejileri uyguluyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise geceleri güç tüketimini en aza indirerek pilin yalnızca %1,37 oranında azalmasını sağlıyor. Optimize Edilmiş Gece Şarjı özelliği sayesinde OPPO A55, kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve özelleştirilmiş bir gece şarjı planı oluşturuyor. OPPO A55, ayrıca IPX4 su sıçramalarına dayanıklılık ve kısa devre koruması ile geliştirilmiş durumda.

OPPO A55, 6,51 inç büyüklüğünde delikli bir ekrana sahip. Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma, farklı aydınlatma ortamlarında parlaklık ayarlarını otomatik olarak ayarlarken gün boyu gözlerinizi yormayacak şekilde her zaman rahat bir kullanım sunabiliyor.

ColorOS 11.1 işletim sistemine sahip OPPO A55, süreçleri optimize eden ve depolama alanını boşaltan System Booster sayesinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tepkime Optimizasyonu, Hafıza Optimizasyonu ve UI First 3.0’ı içeren bu özellik, tepki oranını %5 artırırken kare hızı kararlılığını da %6,9 oranında iyileştirebiliyor. ColorOS 11.1’in oyuna yönelik özellikleri arasında Oyun Odak Modu ve Maddeli Ekran yer alırken güvenlik özellikleri arasında ise Özel Kasa ve Uygulama Kilidi bulunuyor. İş amaçlı kullanım için de ideal olan OPPO A55, çoklu görevlerin sürdürülmesi için uygulama pencere sayısını en aza indiren FlexDrop, ekran görüntülerindeki metinlerin tespit edilip çevirmesini sağlayan Google Lens ve Üç Parmakla Çeviri özelliklerine de sahip.

Oppo A55’in belirlenen satış fiyatıysa Oppo tarafından 3.499 TL olarak açıklanmış durumda.