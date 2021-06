OPPO A54 Modelini Türkiye’de Tüketicilerle Buluşturdu

OPPO, teknolojiyi daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanan A Serisi’nin yeni modeli A54’ü tüketicilerle buluşturdu. Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A54, hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken sekiz çekirdekli işlemcisi, 128GB geniş bellek kapasitesi ve 6.5 inç ekranıyla eğlencenin tadını çıkarmanızda yardımcı oluyor.

Tek şarjla 2 gün pil ömrü

5000 mAh kapasiteli bir pile sahip olan OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj gönderebilirsiniz. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada size %13’e kadar şarj imkanı sunuyor.

Pil bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’iyle WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor. Eğer gece telefonu şarj etmeyi unuttuysanız, A54’ün Yapay Zeka Gece Şarjı siz uyurken pil ömrünüzü koruyor. Böylece pili, ertesi sabaha yalnızca %1,79 gibi çok az bir oranda azalmasını sağlıyor.

OPPO A54 sıcaklık ve su artışı gibi durumlarda bunu algılayıp şarjı durduran bir kısa devre koruyucusu sunuyor. Size en iyi konforu sağlamak için Akıllı Sıcaklık Kontrolü özelliği aşırı ısınma riskini azaltmak, telefonun arka kapağının sıcaklığını algılamak ve düşürmek için çeşitli sensörler kullanıyor.

İşlemci performansı

Mediatek Helio P35 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A54, mobil oyunlarda da sizi yolda bırakmayacak bir deneyim sağlıyor. Akıllı telefonda bulunan HyperBoost özelliği, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. HyperBoost ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz. Ayrıca Çift Kanal Hızlandırma desteği ile her zaman bağlantıda kalabiliyorsunuz. Bu destek, oyun oynanırken A54’ün bir mobil ağ ile Wi-Fi arasında sorunsuz ve kesintisiz geçişler yapmasını sağlıyor. A54’ün Optimum Isı Yayımı özelliği, 5 adede kadar sıcaklık sensörü ve telefonun her noktasına stratejik olarak yerleştirilmiş büyük bir grafit levha kullanıyor, böylece tüm hıza rağmen telefonunuz her zaman serin kalıyor.

Ekran parlaklık tercihinizi akıllıca öğreniyor

OPPO A54, Gün Işığı Ekranı ve Ay Işığı Ekranı ile birlikte geliyor. Her hava ortamında göz rahatlığını sağlayan Gün Işığı Ekranı, parlaklığı %14,5 oranında artırıp 550 nite kadar çıkarıyor ve ekranı güneş ışığı altında bile okunabiliyor. Ay Işığı Ekranı’nda ise ekran otomatik olarak 2 nite kadar karardığı için karanlık bir ortamda bile gözlerinizin rahat etmesi sağlanıyor. A54, günlük ekran parlaklığı tercihlerinizi öğrenen Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma ile ekranınızın parlaklık ayarlarını sizin için otomatik olarak özelleştirecek kadar üstün çözümler sunuyor. Örneğin, gece uyumadan önce bir e-kitap okuyorsanız, A54 ekstra rahatlık için parlaklığını anında ayarlıyor. Tüm bunlar olurken, A54 daha az mavi ışık yayarak göz rahatlığı için göz yorgunluğunu azaltıyor.

Fotoğraflarınıza eğlence katabilirsiniz

OPPO A54’ün arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren OPPO A54, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23’e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu’nun da dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine sahip. Bunların arasında ön ve arka kamerada 15 filtre, 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekme yeteneği ve 180° panorama fotoğrafları yer alıyor. OPPO A54’ün ön kameradaki bokeh özelliği, sadece bokeh fotoğraf değil, aynı zamanda güzelleştirme ve filtre efektleri de sunuyor. Yapay Zeka Güzelleştirme Modu herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için cilt tonlarını ayarlayarak ve yumuşatarak, grup halindeki çekimlerde bile herkesi ayrı ayrı güzelleştiriyor.

Su sıçramalarına karşı dayanıklı IPX4 sertifikasına sahip OPPO A54, kullanıcıların güvenilir bir ürün aldıklarından emin olmaları için, 50’den fazla üretim süreci kontrolünden, 130’dan fazla ultra titiz güvenilirlik testinden ve 320’den fazla deneysel testten geçmiş.

OPPO A54 Teknik Özellikleri