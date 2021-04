Oppo A35, resmi olarak duyuruldu!

2021 yılında kullanmak serimize bu seferde General Mobile GM 9 Pro konuk oldu. Eylül 2018’de tanıtılan model Tür kullanıcılar içinde önemli bir yer arz ediyordu. Çünkü orta seviyede bir çok markanın cihazı varken Genaral Mobile’ın böyle bir telefon piyasa sunması oradaki rekabeti kızıştırdı. Gelin hep beraber 2021’de bu General Mobile GM 9 Pro kullanılır mı hep berber göz atalım.

General Mobile Türkiye’de üretlen yerli markalarımızdan Casper, Reeder ve Vestel’den ayrı olarak pazar payı daha yüksek olan bir markaydı. Hatta çok daha öncesine gidersek eğer General Mobile Google ile Android One projesine dahil olmadan önce de bir çok akıllı telefon projesine imza atmıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Discovery modelleri ile akıllı telefon pazarında kendilerine iyice yer edindiren ve adından da sıkça bahsettiren marka Google ile birlikte Android One kapsamında iş birliği yaparak dünyada da kendisinden söz ettirmişti. Android One projesi kapsamında sırasıyla; General Mobile 4G, General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu), General Mobile GM 5 Plus, General Mobile GM 5, General Mobile GM 5 D, General Mobile GM 6, General Mobile GM 8, General Mobile GM 8 GO, General Mobile GM 9 PLUS, General Mobile GM 9 PRO, General Mobile GM 10 ve en güncel olarakta General Mobile GM 20 ve General Mobile GM 20 Pro telefonları mevcut.

Bu telefonlar arasında en güçlü en dolu diye tabir edebileceğimiz telefon ise General Mobile GM 9 PRO. Çünkü ekranı, işlemcisi kamerası, pili ve ses gibi özellikleriyle gerçekten dikkat çekti. Çıktığı zaman 2899TL fiyatıyla tartışılan model, sonrasında fiyatı 1350TL gibi rakamlara düşerken günümüzde döviz kurlarının da etkisiyle tekrardan 2400TL seviyelerine yükseldi. Türk tüketicisinin de zamanında çokça tercih ettiği modelin özelliklerine birde yakından bakalım.

Öncelikle telefonun tasarımdan başlayacak olursak arka taraftan Apple iPhone 7 Plus ve 8 Plus modellerine benzediğini söylemek mümkün. Ön tarafta ise alt ve üstte birer parmak boşluk ve yanlarda ince çerçeve olacak şekilde dizayn edilmiş. Arka ve ön tarafı camla korunan modelin yan çerçeveleri ise alüminyumdan yapılma. Ses açma kapama ve güç tuşundan farklı olarak bir de direk video çekimine erişim sağlayacak tuş bulunuyor. 3.5mm kulaklık girişi, type-C bağlantı yuvasıyla birlikte alttaki hoparlör ve üst taraftaki ahizeden stereo hoparlör çıkışı sağlıyor.

Ekrana baktığımızda ise 6.01″ Full HD AMOLED HDR destekli bir ekran bulunuyor. Bu ekranın verdiği görüntüler orta seviyede bulunan bir telefona göre gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. HDR destekli olması sayesinde YouTube, Amazon Prime ve Netflix’te destekli olan içerikleri tüketmek zevkli bir hale geliyor. Günümüzün popüler özelliklerinden olan 90Hz-120Hz-144Hz gibi ekran tazeleme oranlarına sahip olmasa da herhangi bir ekran sorununu olmaması gayet iyi.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 660 bulunduran General Mobile GM 9 PRO’ya , 4GB RAM 64 GB hafıza eşlik ediyor. Bu hafızayı da SD kart ile 256GB’ ye kadar arttırabiliyorsunuz. Yüksek grafikli oyunlarda takılmalar yaşatsa da düşük grafikli oyunlarda hala akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca ağır oyunları da düşük grafiklere aldığınızda akıcı bir deneyim sunuyor. Günlük kullanımda herhangi bir sorunu olmayan model için tel problemin güncelleme almayışı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Sadece bir ana güncelleme alabilen model son olarak Android 9 güncellemesini almış ve 2019 Mart’ta son güvenlik güncellemesini almış. Android One olup güncellemenin kesilmiş olması gerçekten üzücü.

Batarya tarafında ise 1.5 senelik bir cihaz olmasının yanında (kullanıcıya bağlı) 3800mAh pilin hakkını veriyor desek yanlış olmaz. Çünkü bu batarya gün boyu sizi rahat bir şekilde götürüyor. Yaklaşık 15 saat bekleme ve 7 saat ekran süresi veren telefon 15W hızlı şarjı destekliyor. Günümüzde 15W değerin geride kalıyor olduğunu da söylemek gerekiyor.

Kamera kısmında ise dxOmark’tan 90 puanlık bir skor ala kamera fotoğraf anlamında iyi işler çıkarıyor. Ancak kamera arayüzünün sadeliği, deklanşör hızının yavaşlığı yüzünden fotoğraf çekmek zorlaşıyor. Video kısmında ise 4K çekim yapabiliyor. Bunun yanında 1080/60fps çekimler yapmakta mümkün.

Ses konusunda ise Stereo hoparlörün olması gerçekten güzel. Ayrıca Dolby Vision destekli olması da kendi ses profilinizi ayarlamanıza imkan veriyor. Film, dizi izlemek, müzikleri direk hoparlörden dinlemek keyif verici hale geliyor.

Sizce 2021 yılında hala General Mobile GM 9 PRO kullanılır mı? Hala kullananlar var mı?