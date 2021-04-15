Oppo A35, resmi olarak duyuruldu!

Oppo, Find 5 serisini ve Find X3 serisini duyurmasının ardından şimdi de orta ve alt segment için yeni telefonlar çıkarmaya hazırlanıyor. Bu hazırlıklar sürerken firma, diğer bir yandan Oppo Find 6 serisi için de çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün Oppo, yeni bir Oppo A serisi telefon tanıttı. Yoğun söylenti ve sızıntı haberlerinin ardından şirket, aileye Oppo A35 adlı yeni bir üye ekledi.

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Oppo A35 hangi teknik özelliklerle geliyor?

Yeni Oppo A35, alt-orta segmenti hedefleyen fiyat/performans odaklı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak Oppo A15’e oldukça benzer özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre telefon, depolama alanı haricinde yeniden adlandırılan bir Oppo A15’tir. Oppo A35, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın ekranı 20:9 en/boy oranına sahiptir. Ayrıca ekranda damla çentikli bir adet selfie kamerası mevcut. Telefon, 177 gram ile günümüzde hafif olarak değerlendirebileceğimiz bir ağırlıktadır.

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Oppo A35, MediaTek Helio P35 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ayrıca kullanıcılar, bir microSD kart ile bu depolama alanını arttırabilecek. Bununla birlikte Oppo A15’in 64 GB’lık depolama alanındaki iyileştirmeyi görüyoruz. İlginç bir şekilde telefonda, yıllar önce kullanmayı bıraktığımız micro USB bağlantısı bulunmakta. Ancak neyse ki 3.5 mm kulaklık girişi ile bir nebze bu açık telefi ediliyor.

Oppo A35, arka tarafta üçlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihazın ana kamerası, 13 MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram aralığına sahiptir. Bu ana kameraya, f/2.4 diyafram aralığına sahip makro kamera ve bir başka 2 MP’lik kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte cihazda 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamera bulunmakta.

A35, micro USB üzerinden şarj olan 10W destekli 4320 mAh batarya ile geliyor. Cihazın şarj konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu telefonun en büyük dezavantajı, yazılım tarafında ortaya çıkıyor. Oppo, bu cihazda Android 11 tabanlı ColorOS 11 yerine Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 işletim sistemini kullanmayı tercih etmiş. Bu, kullanıcıların Oppo’dan beklemedikleri bir hareket oldu. Sonuçta Oppo, bugüne kadar akıllı telefonlarını en güncel yazılımlar ile piyasaya sürmesiyle bilinen bir şirket. Telefonun düşük kalitedeki yapısı ve Helio P35 yonga setiyle gelmesi nedeniyle Android 11’e güncellenmeyecek olabilir. Ancak tabii ki bunların hepsi varsayımdan ibaret. Önümüzdeki dönemde konuya ilişkin yeni açıklamaların yapılmasını bekleyeceğiz.

Oppo’nun yeni telefonu hangi fiyat üzerinden satışa çıkacak?

Oppo’nun alt-orta segmentte yer alan uygun fiyatlı yeni telefonunun henüz fiyatı açıklanmadı. Cihazın 120$ fiyat etiketiyle satışa çıkması muhtemel gözüküyor. Telefonun Çin’e özel olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak tahminler, globalde de satışa çıkabileceği yönünde.