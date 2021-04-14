Hacklenen LinkedIn hesapları, 7000 dolardan satışa çıktı!

Geçtiğimiz günlerde, Facebook’un 530 milyon adet kişinin hesabının verilerini sızdırdığı haberleri büyük bir tepkiyle ortaya çıkmıştı. Facebook’un bu büyük güvenlik açığının ardından kullanıcılar, Facebook’u en güvensiz sosyal medya uygulaması olarak görmeye başladı. Ancak Facebook’un ardından LinkedIn’in çok daha büyük bir sızıntı verdiği ortaya çıktı. CyberNews’in yakın zamanda paylaştığı rapora göre 500 milyon LinkedIn kullanıcısının hesabı forumlarda satışa çıktı. LinkedIn’i hacklediğini iddia eden kişi 2$’a 2 milyon kişinin hesabını örnek olarak paylaştı. Ayrıca yaptığı açıklamada bu bilgileri parça parça satacağını da duyurdu.

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Daha fazla LinkedIn hesabı hacklenmiş olabilir mi?

LinkedIn hesaplarının satışa çıkmasının ardından benzer forumlarda bazı kullanıcılar bu konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Bahsi geçen forumun bir başka kullanıcısı ise 500 milyondan daha fazla kişinin bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı. Ayrıca 827 milyon kullanıcının hesabını 7000$’dan satışa çıkaracağını duyurdu. Ancak bu değer, LinkedIn kullanıcılarının sayısını (yaklaşık 740 milyon kişi) aştı. Bu nedenle bu verilerin içinde eski ve silinen kullanıcıların verilerinin de olduğu tahmin ediliyor.

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Bilgisayar korsanları, bu verileri 7 ayrı gruba ayırdı. Önceki paylaşımı yapan bilgisayar korsanının verisine ek olarak 327 milyon yeni kullanıcı sızıntısı olduğu ortaya çıktı. Küresel kullanıcılar, ABD kullanıcıları gibi çeşitli veri paketleri bu satış listelerinde mevcut. Bu veriler, ayrı ayrı değil sadece gruplar halinde satın alınabiliyor. Hacklenen LinkedIn hesapları, pek çok farklı yöntem ile elde edilebiliyor. Popüler bir güvenlik firması olan eSentire’nin yaptığı açıklamada bu yöntemlerin en popülerinden birinin Golden Chickens olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemde bilgisayar korsanları, LinkedIn profillerindeki bilgilere göre sahte iş teklifleri yolluyorlar. Bağlantının kurulmasının ardından bunu diğer bağlantılarda da uygulayıp zincirleme bir şekilde verileri çalıyorlar.

Sızdırılan ve hacklenen LinkedIn hesaplarının aksine bu korsanlar, yolladıkları ilanlarda .zip formatında dosyalar gönderiyorlar. Karşı taraftaki kullanıcı bu dosyayı açtığında ise bilgisayarına yollanan truva atı ile bütün bilgilerini korsanlara teslim etmiş oluyor. Ardından da bu bilgiler bir yerde toplanıp satışı gerçekleştiriliyor. Yaşanan hacklenme olaylarının ardından pek çok kullanıcı endişe duyuyor. Bu durumda, yapılması gereken tek şey sosyal medya platformlarına her bilgiyi vermemek. Ayrıca tanınmayan kişilerden gelen dosyaları da olabildiğince açmamak gerekiyor.

LinkedIn’in sahibi Microsoft bu konuda hangi açıklamayı yaptı?

Hacklenen LinkedIn hesaplarının ardından LinkedIn’in sahibi Microsoft bir açıklama yaptı. Microsoft, “Milyonlarca insan her gün iş aramak ve başvurmak için LinkedIn’e giriş yapıyor. Sohbet ettiğiniz işe alım görevlilerinin kim olduklarını söylemesi ve heyecan duyduğunuz işin gerçek ve özgün olduğunu bilmek önemlidir. Bizler, LinkedIn’in hiçbir yerinde dolandırıcılık faaliyetlerine izin vermiyoruz. Sahte hesapları ve hileli ödemeleri tespit etmek için otomatik ve manuel savunmalar kullanıyoruz. Politikalarımızı ihlal eden tüm hesaplar ve iş ilanları sitemizden engellenir.” şeklinde açıklamasını paylaştı.