Güvenlik
Hacklenen LinkedIn hesapları, 7000 dolardan satışa çıktı!
Geçtiğimiz günlerde, Facebook’un 530 milyon adet kişinin hesabının verilerini sızdırdığı haberleri büyük bir tepkiyle ortaya çıkmıştı. Facebook’un bu büyük güvenlik açığının ardından kullanıcılar, Facebook’u en güvensiz sosyal medya uygulaması olarak görmeye başladı. Ancak Facebook’un ardından LinkedIn’in çok daha büyük bir sızıntı verdiği ortaya çıktı. CyberNews’in yakın zamanda paylaştığı rapora göre 500 milyon LinkedIn kullanıcısının hesabı forumlarda satışa çıktı. LinkedIn’i hacklediğini iddia eden kişi 2$’a 2 milyon kişinin hesabını örnek olarak paylaştı. Ayrıca yaptığı açıklamada bu bilgileri parça parça satacağını da duyurdu.
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Daha fazla LinkedIn hesabı hacklenmiş olabilir mi?
LinkedIn hesaplarının satışa çıkmasının ardından benzer forumlarda bazı kullanıcılar bu konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Bahsi geçen forumun bir başka kullanıcısı ise 500 milyondan daha fazla kişinin bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı. Ayrıca 827 milyon kullanıcının hesabını 7000$’dan satışa çıkaracağını duyurdu. Ancak bu değer, LinkedIn kullanıcılarının sayısını (yaklaşık 740 milyon kişi) aştı. Bu nedenle bu verilerin içinde eski ve silinen kullanıcıların verilerinin de olduğu tahmin ediliyor.
Bilgisayar korsanları, bu verileri 7 ayrı gruba ayırdı. Önceki paylaşımı yapan bilgisayar korsanının verisine ek olarak 327 milyon yeni kullanıcı sızıntısı olduğu ortaya çıktı. Küresel kullanıcılar, ABD kullanıcıları gibi çeşitli veri paketleri bu satış listelerinde mevcut. Bu veriler, ayrı ayrı değil sadece gruplar halinde satın alınabiliyor. Hacklenen LinkedIn hesapları, pek çok farklı yöntem ile elde edilebiliyor. Popüler bir güvenlik firması olan eSentire’nin yaptığı açıklamada bu yöntemlerin en popülerinden birinin Golden Chickens olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemde bilgisayar korsanları, LinkedIn profillerindeki bilgilere göre sahte iş teklifleri yolluyorlar. Bağlantının kurulmasının ardından bunu diğer bağlantılarda da uygulayıp zincirleme bir şekilde verileri çalıyorlar.
Sızdırılan ve hacklenen LinkedIn hesaplarının aksine bu korsanlar, yolladıkları ilanlarda .zip formatında dosyalar gönderiyorlar. Karşı taraftaki kullanıcı bu dosyayı açtığında ise bilgisayarına yollanan truva atı ile bütün bilgilerini korsanlara teslim etmiş oluyor. Ardından da bu bilgiler bir yerde toplanıp satışı gerçekleştiriliyor. Yaşanan hacklenme olaylarının ardından pek çok kullanıcı endişe duyuyor. Bu durumda, yapılması gereken tek şey sosyal medya platformlarına her bilgiyi vermemek. Ayrıca tanınmayan kişilerden gelen dosyaları da olabildiğince açmamak gerekiyor.
LinkedIn’in sahibi Microsoft bu konuda hangi açıklamayı yaptı?
Hacklenen LinkedIn hesaplarının ardından LinkedIn’in sahibi Microsoft bir açıklama yaptı. Microsoft, “Milyonlarca insan her gün iş aramak ve başvurmak için LinkedIn’e giriş yapıyor. Sohbet ettiğiniz işe alım görevlilerinin kim olduklarını söylemesi ve heyecan duyduğunuz işin gerçek ve özgün olduğunu bilmek önemlidir. Bizler, LinkedIn’in hiçbir yerinde dolandırıcılık faaliyetlerine izin vermiyoruz. Sahte hesapları ve hileli ödemeleri tespit etmek için otomatik ve manuel savunmalar kullanıyoruz. Politikalarımızı ihlal eden tüm hesaplar ve iş ilanları sitemizden engellenir.” şeklinde açıklamasını paylaştı.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Amerika’ya açtığı davayı kazandı!
Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri‘nin kara listeye girmesi konusunda açtığı davayı kazandı. Trump hükümetinin Çinli şirkete ait Çin Ordusu ile ilişkisi olduğuna dair verdiği karar ile alınan karar bozuldu. Xiaomi’nin daha önce yaptığı itirazda haklı bulundu.
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Trump hükümeti zamanında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı iplerin iyice gerilmesine sebep olmuştu. Çin’in en büyük firmalarından biri olan Huawei de bu noktada nasibini almış, Çin hükümeti için çalıştığı savıyla ambargoya maruz kaldı. Önce altyapı ardından tüm markanın ABD tabanlı şirketler ile ilişkisi kesildi. Ardından geçen zaman ile Xiaomi için de çanlar çalmaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı Çin’in bir diğer devi Xiaomi’yi Komünist Çin Ordusu için çalıştığına dair karar verdi. Xiaomi bu karar sonrası telefon ve diğer ürün ailelerini satabilir, ancak ABD’li yatırımcılardan yatırım alamayacaktı.
Xiaomi ABD Savunma Bakanlığına Dava Açmıştı
Savunma Bakanlığı tarafından gelen bu karar sonrası acil bir şekilde açıklama yapan Xiaomi, “Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. “ diyerek mahkeme sinyalini vermişti. 29 Ocak 2021’de ise Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’na dava açtı.
Xiaomi Davayı Kazandı!
Aradan geçen kısa bir zaman sonrası Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi ise Xiaomi’nin açtığı davada haklı bularak 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı. Böylece Xiaomi ABD’ye karşı bir zafer elde ederken marka yatırımcılarından yatırım almaya devam edebilecek. Aşağıda konu ile alakalı Xiaomi’den gelen resmi açıklamayı görebilirsiniz;
Xiaomi olarak mahkemenin 12 Mart tarihinde verdiği ABD Savunma Bakanlığı’nın Xiaomi’yi bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak tanımlama uygulamasını durdurma kararını büyük memnuniyetle karşıladık. Mahkeme, verilen ihtiyati tedbir kararına uygun olarak ABD vatandaşlarının Xiaomi’nin menkul kıymetlerini satın almalarına ve sahip oldukları varlıkları elden çıkarmalarına yönelik 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı.
“Xiaomi olarak, yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan halka açık, borsada işlem gören ve bağımsız olarak yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz.
Xiaomi’nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak tanımlanması kararının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz ve yargıç da verdiği kararla bu fikrimize katıldığını gösterdi. Mahkemenin bu tanımlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul etmesi ve tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebimizi sürdüreceğiz.
Genç ve enerjik bir teknoloji şirketi olarak yıllardır akıllı telefonlar ve akıllı TV’ler gibi harika tüketici elektroniği ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere adil fiyatlarla sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerle herkesin çok daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dünya genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Xiaomi Corporation“
Şimdi ne olacak?
Xiaomi kendi başına gelen davayı hızlı hareket ederek savuşturmayı başardı. Ancak durum burada sonlanmayabilir. Çünkü söz konusu başkanlık emrinde sadece Xiaomi değil, aralarında DJI, SMIC ve China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi firmalar da benzer karardan etkilenmişti. Bu nedenle diğer firmalar da bu karar ardından tek tek ABD hükümetine dava açabilir. Bir diğer yandan Xiaomi ve diğer 8 marka bu süreçte alamadıkları yatırımlar ve olası yatırımcı kaybı için tazminat davası da açabilir.
Huawei’yi de etkiler mi?
Söz konusu dava ilk çıktığı dönemde merak edilen konulardan biri de Xiaomi’nin sonunun Huawei gibi olup olmayacağı idi. Farklı konularda oluşan bu dava ve yasak süreçlerinde Xiaomi kazanarak ayrılması ile kafalarda “Huawei de dava açarak ambargoyu kaldırabilir mi?” sorusu oluşuyor. Fakat yaptırımlar farklı nedenler ile ve farklı seviyelerde olduğu için pek etkileyecek gibi gözükmüyor. Aynı zamanda Xiaomi hızlı bir aksiyon alırken Huawei’nin ABD’ye karşı hiç karşı adım atmamış olması da bu iki durumu birbirinden ayrıştırıyor.
Sonuç olarak Xiaomi için çalan çanlar susturulmuş oldu. Artık bundan sonraki süreçte Xiaomi için ABD kanadında hiçbir engel kalmamış, Samsung hatta Apple gibi yatırım almaya, ürünlerini satmaya ve Qualcomm ve Google gibi büyük şirketler ile ortaklıklarında bozulma olmadan yeni ürün geliştirmeye devam edebilecek.
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Google Chrome bir diğer önemli güvenlik sorununu çözüyor
Geçen ay Microsoft Tarayıcı Açığı Araştırmaları’ndan Alison Huffman, Google Chrome tarayıcısının bir güvenlik hatasını raporlamıştı. Ardından hemen harekete geçmek durumunda kalan Google, Chrome 89 ile beraber bu sorunu çözdü.
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CVE-2021-21166 koduyla bilinen güvenlik sorunu Chrome 89.0.4389.72 versiyonunu etkiliyordu. Ancak şimdi ise söylediğimiz gibi hatayı Google onarmış gibi duruyor. Bu süreçte güvenlik açığının bazı sorunlara neden olmuş olması da muhtemel. Yine de özellikle yüksek ciddiyette olarak nitelendirilen bu hatayı firmanın çözmesi önem taşıyor diyebiliriz.
Bununla beraber CVE-2021-21166 tabanlı bir başka güvenlik açığının daha sözü geçiyor. Ama firma bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Paylaştığı uyarıda hata detaylarının ve linklerin kullanıcıların çoğu güncellemeyi alana kadar gizli kalabileceğini belirten firma; hatanın üçüncü parti bir alanda da var olması olasılığına karşın kısıtlamaların devam edeceğini bildiriyor.
Güncellenen Google Chrome 89 versiyonu ise; firmanın stabil Windows, Mac ve Linux sürümü kullanıcılarının güncellemelerine açık hale gelmiş durumda.
Google Chrome Şubat ayında da buna benzer bir tehdit güncellemesi almıştı. Firmanın yine fazla bilgi paylaşmadığı o güvenlik açığı için de yararlanılmış olabileceği konuşulanlar arasındaydı.
Son olarak Chrome 89 versiyonunun hata çözümlemeleri dışında başka geliştirmeler ve yenilikler getirdiğini de hatırlatalım. Bunların arasında daha güvenli bir HTTPS protokolü kullanımı ve yine tehlikeli olması muhtemel indirmeleri kısıtlayan bir sistem de yer alıyor.
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Güncelleme
WhatsApp gizlilik sözleşmesini reddetmenin sonuçlarını açıkladı
Ocak ayında kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeye zorlayan WhatsApp oldukça büyük tepkiler almıştı. Öyle ki kullanıcılar Facebook ile bilgilerinin ve konuşmalarının paylaşılabileceğini düşünmüşlerdi.
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Genel bir bilgi verecek olursak ise WhatsApp için geçerli olmadığı söylenilen bu durum; konuşmaları uçtan uca şifreli sunmayan Facebook Messenger için geçerli durumda. Ancak buna rağmen Facebook ile alakalı bir tepki daha önceden görülmezken; WhatsApp, ilginçtir ki, bu tepkiye maruz kalmıştı. Sonrasında yine birçok kullanıcının WhatsApp benzeri; konuşma ulaşımı açısından güvenilirliklerinin yine tartışmaya açık olduğunu not düşebileceğimiz diğer uygulamalara geçtiğini görmüştük.
Bütün bunlar sonucunda WhatsApp yeni kurallarının uygulanmasını 8 Şubat tarihinden 15 Mayıs’a çekti. Kullanıcıların kafasındaki bazı soru işaretleri ise hala yerlerini koruyor. Mayıs ayı geldiğinde kuralları kabul etmeyen kişiler için oluşacak durum da merak edilenler arasında başta yer alıyor.
Dün yaptığı açıklamada da firma tam olarak bunu açıklıyor. İletilene göre Whatsapp gizlilik şartları kabul edilmezse; 15 Mayıs tarihinden sonraki birkaç hafta için bildirim ve arama almak mümkün olacak. Ancak uygulama üzerinden mesaj okuma ve gönderme imkanı verilmeyecek.
Sonrasında ne olacağı ise hala bilinmiyor. Ancak WhatsApp uygulamasının yeni şartlarına göre firma; 120 gün boyunca aktif olmayan hesapları silme hakkını saklı tutuyor. Dolayısıyla gizlilik şartlarının reddedilmesi durumunda böyle bir uygulama yapılması da mümkün.
Bu arada son olarak WhatsApp uygulamasının zaten yıllardır Facebook ile bilgi paylaştığını belirtelim. Yeni gizlilik şartlarıyla bu bilgilere eklenmesi mümkün şeyler ise ödeme ve alışveriş bilgileri. Uygulamanın bunu Facebook reklam önerilerine destek sağlamak için yapması muhtemel. Ancak WhatsApp üzerinden alışverişin çok yaygın olmadığını da düşünürsek, şimdilik çok fazla değişen bir şey olmayacak gibi duruyor.
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